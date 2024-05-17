Соболенко высказалась о предстоящем матче со Свёнтек в финале турнира в Риме

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего матча с представительницей Польши Игой Свёнтек в финале турнира в Риме.

«Однозначно, это соперничество дает вам дополнительную мотивацию. Мне очень нравятся наши тяжелые битвы. Это всегда близкие матчи. Мне очень нравится играть против нее. Это всегда теннис высокого уровня. Надеюсь, мы продемонстрируем наш лучший теннис, и вам, ребята, понравится смотреть, как мы играем, и, надеюсь, на этот раз я получу этот титул благодаря вашей поддержке, ребята», — сказала Соболенко после матча.

Напомним, Соболенко 4 мая встречала со Свёнтек в финале турнира в Мадриде. Тогда белоруска потерпела поражение в трёх сетах со счётом 5:7, 6:4, 7:6 (7:9).

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