Зверев вышел в 11-й финал на турнирах серии «Мастерс»

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 11-й финал на турнирах серии «Мастерс».

Немец поднялся на седьмое место по этому показателю, сравнявшись с соотечественником Борисом Беккером. На шестом месте американец Пит Сампрас с 19 финалами, лидирует серб Новак Джокович, который достиг финала на «тысячниках» 58 раз.

Общая статистика Зверева в финалах «Мастерсов» – 5-5.

Напомним, сегодня, 17 мая, Александр одержал волевую победу над 32-й ракеткой мира чилийцем Алехандро Табило со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:2.

В финале «Мастерса» в Риме Александр Зверев сыграет с победителем противостояния между чилийцем Николасом Харри (24-я ракетка мира) и американцем Томми Полом (16).