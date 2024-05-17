Стала известна сетка турнира в Лионе, где выступят Котов, Умбер и Бублик

Стала известна сетка турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция), который пройдёт с 19 по 25 мая.
Первые сеяные турнира — Уго Умбер (1), Александр Бублик (2), Адриан Маннарино (3) и Франсиско Серундоло (4) — начнут соревнования со второго круга.
Фото: официальный сайт атр
63-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов сыграет с открытием этого сезона аргентинцем Мариано Навоне (31-я ракетка мира). Во втором круге победитель этого матча сразится с триумфатором противостояния Александр Мюллер (Франция) — Ришар Гаске (Франция).
Победитель 12 турниров ATP в одиночном разряде, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис сыграет с японцем Йосихито Нисиокой (80-й номер рейтинга).
Пятый сеяный турнира американец Фрэнсис Тиафо попробует прервать серию из четырёх поражений в матче с испанцем Хауме Мунаром.
Действующим победителем соревнований является француз Артюр Фис.