Шнайдер легко обыграла Эрику Андрееву и вышла в полуфинал «челленджера» в Париже

62-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал «челленджера» в Париже (Франция). В матче 1/4 финала она обыграла соотечественницу Эрику Андрееву, занимающую 100-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:1, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 13 минут. Шнайдер реализовала семь брейк-пойнтов из девяти (78%), допустила три двойные ошибки и выполнила один эйс. Андреева не сделала ни одной двойной ошибки и ни разу не подала навылет. Все свои геймы Эрика выиграла на подаче Шнайдер. Всего она заработала девять брейк-пойнтов.

В полуфинале 20-летняя Шнайдер встретится с бывшей россиянкой, ныне представляющей Францию, Варварой Грачёвой, которая в четвертьфинале оказалась сильнее второй сеяной на турнире Кэти Бултер из Великобритании — 6:3, 7:6 (8:6).