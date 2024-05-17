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Диана Шнайдер — Эрика Андреева, результат матча 17 мая 2024, счет 2:0, 1/4 финала «челленджера» в Париже

Шнайдер легко обыграла Эрику Андрееву и вышла в полуфинал «челленджера» в Париже
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62-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал «челленджера» в Париже (Франция). В матче 1/4 финала она обыграла соотечественницу Эрику Андрееву, занимающую 100-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:1, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 13 минут. Шнайдер реализовала семь брейк-пойнтов из девяти (78%), допустила три двойные ошибки и выполнила один эйс. Андреева не сделала ни одной двойной ошибки и ни разу не подала навылет. Все свои геймы Эрика выиграла на подаче Шнайдер. Всего она заработала девять брейк-пойнтов.

В полуфинале 20-летняя Шнайдер встретится с бывшей россиянкой, ныне представляющей Францию, Варварой Грачёвой, которая в четвертьфинале оказалась сильнее второй сеяной на турнире Кэти Бултер из Великобритании — 6:3, 7:6 (8:6).

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