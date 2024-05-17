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Свёнтек высказалась о противостоянии с Соболенко в финале «тысячника» в Риме

Свёнтек высказалась о противостоянии с Соболенко в финале «тысячника» в Риме
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от игры в финале грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия) со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Рим (ж). Финал
18 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
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Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Я не думаю о том, что это второй грунтовый финал и второй подряд — с Ариной Соболенко. Я прохожу игру за игрой, стараясь быть максимально расслабленной. Я просто хочу попробовать показать свой теннис в финале», — приводит слова Свёнтек Diario deportes.

Отметим, встреча в финале турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) между Свёнтек и Соболенко будет второй подряд после финала в Мадриде, который в тяжелейшей битве выиграла польская спортсменка.

Напомним, в полуфинале соревнований Свёнтек (1) со счётом 6:4, 6:3 обыграла чемпионку US Open – 2021, третью ракетку мира американку Кори Гауфф (3), а Соболенко в двух сетах обыграла Даниэль Коллинз, занимающую 15-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 6:2.

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