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Харри высказался о том, что два чилийца сыграют в полуфинале турнира в Риме

Харри высказался о том, что два чилийца сыграют в полуфинале турнира в Риме
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Чилийский теннисист Николас Харри высказался о том, что в полуфинале турнира в Риме выступят два чилийца.

«Я думаю, это довольно нереально для Чили. Мы очень маленькая страна, которая добилась очень больших успехов в теннисе. В основном, да, немного удачи.

Думаю, что из поколения в поколение, с тех пор как у нас появились хорошие игроки, теннис тоже интересен в Чили, а не только как футбол. Конечно, футбол по-прежнему остаётся самым популярным видом спорта.
Участие двух игроков в полуфинале «Мастерса» — это большое событие для нас. Надеюсь, все смогут насладиться этим моментом. Я думаю, что впереди ещё много моментов», — сказал Харри на пресс-конференции.

Напомним, в полуфинале турнира в Риме Харри встретится с американцем Тимом Полом. В другом матче чилиец Александро Табило сыграет с немцев Александром Зверевым.

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