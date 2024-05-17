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Гауфф — о Коллинз: я счастлива, когда у неё всё получается. она замечательный человек

Гауфф — о Коллинз: я счастлива, когда у неё всё получается. она замечательный человек
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась об успехах игроков из США на турнире в Риме (Италия).

«Думаю, мы все просто болеем друг за друга.

В частности, Томми [Пол] и Даниэль [Коллинз] — люди, за которых я всегда болею, хотя я бы не сказала, что мы очень близки. Мы постоянно разговариваем. Я люблю Даниэль. Мы с ней стали ближе после Кубка Билли Джин Кинг, который мы провели вместе. Она замечательный человек. Я счастлива, когда у нее всё получается. Думаю, если вы спросите её, она ответит, что тоже счастлива, когда я добиваюсь успеха.

Это дух товарищества. Он подталкивает нас к тому, чтобы стать лучше. Мне кажется, что люди недооценивают игру американцев на грунте и считают, что мы ненавидим европейскую серию турниров. Я надеялась, что мы с Томми сможем выиграть, и это будет американская победа», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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