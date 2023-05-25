Сущий кошмар. Лучшую теннисистку мира порезали ножом на корте перед «Ролан Гаррос» — 1993

Бывшая югославская и американская теннисистка Моника Селеш – девятикратная чемпионка турниров «Большого шлема». Восемь «мэйджоров» Селеш выиграла в период с 1990 по 1993 год, будучи тинейджером.

Юная Моника доминировала на корте, быстро затмив более опытную соперницу Штеффи Граф. Весной 1993 года Селеш готовилась защитить титул на «Ролан Гаррос». На подготовительном этапе теннисистка приехала на турнир в Гамбурге. Во время четвертьфинального матча неадекватный фанат Граф нанёс ей ножевое ранение прямо на корте. Физические увечья Селеш оказались не слишком серьёзными, чего не скажешь о психологической травме. Моника замкнулась в себе и ушла из спорта более чем на два года. Вернуться на былой уровень после возобновления карьеры в 1995-м ей так и не удалось.

Селеш показывала самый доминирующий теннис в истории среди тинейджеров

Моника Селеш родилась в Югославии в семье этнических венгров. Любовь к теннису с ранних лет ей прививал отец и по совместительству тренер Кароль. В 1986-м перспективная 12-летняя теннисистка переехала в США, поступив в знаменитую академию Ника Боллетьери. Там она занималась четыре года, после чего вышла на доминирующий уровень уже под руководством голландского тренера Свена Грёнефельда.

Селеш отличалась чрезвычайно агрессивным стилем игры. Её одинаково эффективные удары справа и слева заставали соперниц врасплох своей скоростью, силой и глубиной. Скорость подачи Моники достигала 174 километров в час. Технический арсенал Селеш был едва ли не идеальным. При этом молодая теннисистка отличалась запредельной уверенностью в себе и ментальной стойкостью, что не раз отмечали куда более опытные соперницы. Моника также запомнилась своими громкими криками на корте. Раньше подобное было не в моде, но в итоге методику Селеш переняли представительницы современной эпохи Серена и Винус Уильямс, Мария Шарапова и Виктория Азаренко.

Моника Селеш — абсолютный лидер женского тенниса начала 1990-х. По-настоящему ударным получился 1991-й, когда 18-летняя Селеш завоевала три титула ТБШ (Australian Open, «Ролан Гаррос», US Open). Всего за первые четыре года в туре (1989-1992) Селеш выиграла 231 матч и 30 титулов WTA (из них семь «Шлемов»), в том числе одержала 63 победы над представительницами топ-10 рейтинга (девять — в 16 лет).

Моника Селеш в 1991 году Фото: Getty Images

Селеш продолжала набирать обороты. В январе 1993-го Моника, которой только исполнилось 19 лет, третий раз кряду выиграла Australian Open (её восьмой ТБШ в целом), сломив в финале сопротивление Штеффи Граф. На тот момент Граф выиграла 11 «Шлемов». В конце 1980-х Штеффи дала основания полагать, что превзойдёт легендарных Мартину Навратилову и Крис Эверт (по 18 побед на ТБШ за карьеру в Открытую эру), но прорыв Селеш заставил в этом усомниться.

Теннисный мир ранее никогда не видел столь мощного доминирования тинейджера (да и среди взрослых подобное было редкостью) на корте. Та же Граф до 20 лет могла похвастаться только шестью выигранными «мэйджорами». Штеффи старше Селеш на 4,5 года. Темп Граф сильно замедлился, когда Моника сполна заявила о себе. Немка проиграла Селеш в трёх из четырёх личных встреч в финалах ТБШ. Штеффи победила соперницу только в решающем матче травяного Уимблдона в 1992-м, но казалось лишь вопросом времени, когда Моника будет господствовать и на этом покрытии. В общем, мало кто сомневался, что молодая и прогрессирующая Селеш вскоре опередит Граф по «Шлемам».

Нападение стало тяжёлым психологическим ударом для Селеш

Как упоминалось, Моника Селеш начала сезон-1993 с победы на AO. Следующая цель – четвёртый раз подряд выиграть «Ролан Гаррос». Первая ракетка мира Селеш не испытывала каких-либо проблем на грунте и считалась абсолютной фавориткой французского «мэйджора». Перед поездкой в Париж Моника приняла участие в турнире Citizen Cup в Гамбурге, который в те годы теннисистки воспринимали как главный этап подготовки к «Ролан Гаррос».

В первых раундах Citizen Cup Селеш легко прошла шведку Марию Страдлунд (6:2, 6:2) и аргентинку Патрисию Тарабини (6:2, 6:2). Не сулил Монике больших проблем и четвертьфинальный матч с болгаркой Магдаленой Малеевой. Селеш вела 6:4, 4:3 во втором сете, после чего теннисистки отправились на небольшой перерыв, чтобы попить воды. Далее на корте Роттенбаумского теннисного клуба произошло нечто невообразимое и в то же время ужасное.

Поначалу было непонятно, что случилось. По крайней мере, тем, кто не находился на трибунах непосредственно возле места инцидента. Во время трансляции послышался женский крик, после чего камеры переключились на безумного мужчину, которого сдерживали зрители. Далее объектив переместился на Селеш, стоящую и сжимающую верхнюю часть спины правой рукой, а затем падающую на землю. Малеева закрыла лицо полотенцем от страха и тревоги. Селеш помогли подняться на ноги и унесли с корта на носилках.

Моника Селеш после ножевого ранения в Гамбурге Фото: Norbert Schmidt/Getty Images

Вскоре выяснилось, что Моника получила ножевое ранение. На неё напал 38-летний немец по имени Гюнтер Пархе, одержимый фанат Штеффи Граф. Ему удалось прорваться сквозь толпу, подойти к скамейке на корте и ранить Селеш обвалочным ножом между лопатками на глубину 3,8 см. Пархе задержали. Полиция выяснила, что работавший токарем мужчина хотел серьёзно ранить Селеш, чтобы та больше не смогла играть в теннис, а его соотечественница Штеффи Граф снова стала первой ракеткой мира.

«Прежде чем начать давать показания, хочу сказать, что я огромный поклонник Штеффи Граф. Я следил за всей её карьерой. Например, каждый год отправлял ей деньги на день рождения с тех пор, как открыли границы. В 1990-м Штеффи Граф проиграла Монике Селеш на German Open. Мой мир рухнул. Я не мог смириться с мыслью, что кто-то обыграл Штеффи Граф. Я был очень расстроен, когда Моника Селеш выиграла «Ролан Гаррос».

После этого я решил нанести Монике Селеш травму, чтобы она не могла больше играть в теннис. Я постоянно думал, как могу её достать. Сегодня я взял с собой нож и пронёс в зеленом пакете. Наконец я решил сделать это прямо на центральном корте. Я встал со своего места в девятом ряду, пошёл направо, потом спустился по лестнице, повернул налево. Засунул руку в мешок и взял нож двумя руками. Повернулся вправо и ударил Монику Селеш на уровне плеча. Это наказание за последние три года. Меня очень расстроило, что Моника Селеш была выше Штеффи Граф в мировом теннисном рейтинге», — говорил преступник в суде.

Пархе отсидел в тюрьме менее шести месяцев. В ходе судебного разбирательства его признали психически неуравновешенным, приговорили к двум годам условно и принудительному психологическому лечению. Пархе умер в августе 2022-го. Он провёл последние годы своей жизни в доме престарелых для душевнобольных в Нордхаузене.

Инцидент в Гамбурге привёл к значительному усилению мер безопасности во время теннисных матчей. Уже на Уимблдоне-1993 места игроков располагались спиной к судейскому креслу, а не к зрителям. Дистанция между фанатами и спортсменами увеличивалась, чтобы потенциальные неадекватные личности не могли последовать примеру Гюнтера Пархе. К сожалению, Монике Селеш от этого легче не стало.

Раны Селеш зажили за несколько недель, поскольку важные органы не были задеты. Однако психологически оправиться от случившегося ей так быстро не удалось. Моника недоумевала от вердикта немецкого суда, по которому Пархе избежал тюрьмы. Теннисистке снились кошмары, она опасалась повторного нападения и боялась выходить на корт в присутствии зрителей. Селеш страдала от депрессии и расстройства пищевого поведения (переедание). Она закрылась в своём доме в Колорадо, который был оборудован высокими стенами, сигнализацией и камерами слежения. Усугублял ситуацию тот факт, что её отцу и тренеру Каролю диагностировали рак через пару месяцев после инцидента в Гамбурге.

Моника Селеш с отцом Каролем и матерью Эстер Фото: Getty Images

Селеш не участвовала в теннисных турнирах более двух лет. WTA предложила сохранить за Моникой первое место в рейтинге, но в конечном счёте эта идея не воплотилась в жизнь. Большинство её коллег в туре выступили против. На турнире в Риме в 1993 году было проведено голосование, 16 из 17 топ-теннисисток отклонили предложение. Штеффи Граф не участвовала в турнире и, таким образом, отсутствовала на голосовании. Только аргентинка Габриэла Сабатини не отвергла идею заморозить рейтинг Селеш до её возвращения.

Селеш получила гражданство США в 1994 году, но вернулась в тур только в августе 1995-го. Тогдашний президент WTA Мартина Навратилова снова предложила предоставить Монике первый номер рейтинга, при этом не отнимая данный статус у Штеффи Граф. Несмотря на некоторое противодействие со стороны топ-теннисисток, данная идея была воплощена в жизнь. Главным образом благодаря поддержке Граф. Хотя Штеффи отвергла дополнительное предложение Навратиловой, чтобы рейтинг Селеш не определялся минимальным участием в 12 турнирах за год, требуемым от всех остальных. Граф считала, что это даст Селеш «несправедливое преимущество».

Штеффи Граф – принципиальная соперница Моники Селеш Фото: Mike Powell/Getty Images

Моника выиграла свой первый турнир после камбэка — Открытый чемпионат Канады. В финале она победила Аманду Кётцер и установила рекорд соревнований по наименьшему количеству геймов, проигранных чемпионкой на протяжении всего турнира (14). В следующем месяце на US Open Селеш вышла в финал, выбив из сетки 10-ю ракетку мира Анке Хубер, четвёртую сеяную Яну Новотну и третью — Кончиту Мартинес. В решающей игре Моника уступила Граф.

В январе 1996-го Селеш выиграла Australian Open, одолев Хубер в финале. Казалось, Моника возвращается на былой уровень, но вспышка после камбэка оказалась недолгой. В финале US Open — 1996 Моника снова проиграла Граф в финале. После этого она только один раз добиралась до решающего матча ТБШ, уступив Аранче Санчес-Викарио на «Ролан Гаррос» — 1998. Это случилось через несколько недель после смерти её отца, долго боровшегося с раком.

По возвращении Селеш долгое время держалась в топ-10 рейтинга, часто выходила в четвертьфиналы и полуфиналы «мэйджоров», но успехов уровня стартовой части карьеры не снискала. Сезон-2002 стал для неё последним полным в туре. В тот год она сумела победить более молодых звёзд Винус Уильямс, Мартину Хингис, Дженнифер Каприати, Жюстин Энен, Марию Шарапову, Ким Клейстерс и Линдси Дэвенпорт, доходила как минимум до четвертьфинала на каждом турнире «Большого шлема». Из важных достижений финишного отрезка карьеры стоит отметить победы со сборной США на Кубке Федерации в 1996, 1999 и 2000 годах и бронзовые медали на Олимпиаде-2000 в Сиднее.

Весной 2003 года Селеш получила травму стопы. Они приняла участие в «Ролан Гаррос», несмотря на проблемы со здоровьем. В первом раунде Моника уступила Надежде Петровой (4:6, 0:6). Это был первый и единственный раз, когда Селеш проиграла в стартовом круге ТБШ. Больше в официальных матчах тура она не участвовала, хотя объявила о завершении карьеры только в 2008 году.

Селеш смогла наладить нормальную жизнь после завершения карьеры

В январе 2009-го Селеш включили в Международный зал теннисной славы. В 2012 году Tennis Channel поставил её на 19-е место в топ-100 рейтинга величайших теннисистов всех времён (включая мужчин и женщин). Селеш занимает шестое место в женском теннисе по победам на «Шлемах» (9) в Открытую эру, уступая только Серене Уильямс (23), Штеффи Граф (22), Мартине Навратиловой (18), Крис Эверт (18) и Маргарет Корт (11). Достойнейший результат, но она определённо могла бы добиться большего.

Инцидент с ножевым ранением фактически разрушил её карьеру. Многие эксперты считают, что Селеш вполне могла стать величайшей теннисисткой всех времён, выиграв 30+ «Шлемов», не случись нападения безумца в Гамбурге. Среди них и легендарная Мартина Навратилова.

«Если бы Селеш не получила то ножевое ранение, то мы бы говорили о ней как о теннисистке с наибольшим количеством побед на турнирах «Большого шлема». Она бы опередила Маргарет Корт по общему количеству титулов (24 с учётом периода до Открытой эры. – Прим. «Чемпионата») и Штеффи Граф», — сказала Навратилова в 2013 году.

Мартина Навратилова Фото: Buda Mendes/Getty Images

Можно долго дискутировать в стиле «что если…», но вероятность того, что Селеш считали бы величайшей теннисисткой мира далеко не нулевая. На пике своей карьеры Моника доминировала как никто другой ранее. Она выиграла 8 из первых 11 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, в которых участвовала. До проигрыша Мартине Хингис на Australian Open – 1996 у Селеш был безупречный баланс в Мельбурне (33-0) – лучшая серия в истории турнира. Можно спорить, сколько «Шлемов» выиграла бы Моника, но Штеффи Граф однозначно не имела бы в своей коллекции 22 титула на «мэйджорах», не прервись карьера её главной соперницы столь драматичным образом.

Что думает сама Селеш о влиянии на её карьеру и жизнь случившегося в Гамбурге 30 апреля 1993 года? Моника не очень любит вспоминать об этом. Тем не менее в автобиографической книге «Взять себя в руки», вышедшей в 2009 году, она уделила инциденту особое внимание.

«Я помню, как сидела на корте и вытиралась полотенцем, а затем наклонилась вперёд, чтобы сделать глоток воды. Едва чашка коснулась моих губ, как я почувствовал ужасную боль в спине. Я обернулась и увидела мужчину в бейсболке с ухмылкой на лице. В его руках был длинный нож. Он снова попытался ударить меня. Я не понимала, что происходит. Я провела два года в тюрьме, в которой сидеть должен был он. Конечно, это серьёзно повлияло на мою карьеру, но я не думаю о своём наследии. Я живу настоящим», — отметила Селеш.

Моника Селеш на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2023 с владельцем турнира Ларри Эллисоном Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В настоящем у Моники Селеш всё отлично. Она замужем за американским миллиардером и филантропом Томом Голизано, который старшее неё на 32 года. С 2015 года Селеш работает представителем биофармацевтической компании Shire Pharmaceuticals, пишет книги, выступает с мотивационными речами о вреде переедания и пользе здорового образа жизни. Не теряет связь и с теннисом. Моника регулярно посещает крупные турниры, выступает экспертом на телевидении.

Спортивный мир ещё долго будет терзать вопрос о месте Селеш в истории тенниса, не будь нападения в Гамбурге в 1993-м. Однако вероятные результаты на корте не так уж важны. Главное, что Моника пришла в себя и смогла наладить счастливую жизнь после трагического инцидента.