«Битва с Алькарасом — теперь главная цель Джоковича!» Реакция на итоги финала Уимблдона

Карлос Алькарас – новый чемпион Уимблдона. Испанец взял второй «Шлем» в карьере, оформил 12-ю победу на траве в 12 матчах (плюс титул в лондонском Queen’s Club) и сохранил лидерство в рейтинге ATP. При этом 20-летний уроженец Эль-Пальмара сделал почти невозможное: он стал первым за 20 лет чемпионом Уимблдона не из «Большой четвёрки», а также прервал 34-матчевую победную серию Джоковича на траве и 27-матчевую – на мэйджорах, не дав возможность 23-кратному чемпиону ТБШ всё-таки взять календарный «Шлем». Под конец финала в трансляции можно было увидеть таймер, который отсчитывает годы, месяцы, дни, часы, минуты и секунды с последнего поражения великого серба на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Его он потерпел 10 лет назад в финале с местным любимцем Энди Марреем.

Торжественные речи

Церемония награждения на главной площадке соревнований началась по традиции со слов финалиста. В своей трогательной речи Новак Джокович обратился к своему сопернику, а также не смог сдержать слёз, говоря о своём сыне, присутствовавшем на матче. «Не очень хороший день для меня, но хороший для Карлоса. Хочу похвалить Карлоса и его команду. Какой уровень в концовке матча! Ты подавал на матч и подавал великолепно, потрясающе. Ты это заслужил. Было здорово. Честно, ещё недавно я думал, что у меня будут с тобой проблемы на грунте и харде, но не на траве. Однако с нынешнего года это уже не так. Поздравляю, ты потрясающе адаптировался к этому покрытию, хотя до этого сезона почти не играл на траве. Это ещё один финал в моей карьере, и я благодарен за это, хотя и не победил сегодня. Я уступил тому, кто был лучше, так что должен его поздравить и двигаться дальше. Приятно, что мой сын всё ещё тут и улыбается. Я люблю тебя. Спасибо, что поддерживаешь меня», — сказал Джокович.

Новак Джокович Фото: PA Images via Getty Images

Алькарас, в свою очередь, произнёс следующие слова. «Мечта стала реальностью. Я бы гордился собой, даже если бы проиграл. Я сотворил историю на этом прекрасном турнире, играл в финале против легенды нашего спорта. Это невероятно для 20-летнего парня. Я не ожидал, что так быстро достигну таких целей. Очень горжусь собой и командой. Надеюсь стать главным соперником Джоковича. Думаю, я показал, что могу биться с ним в главных, грандиозных матчах. Считаю, что я готов к тому, чтобы быть его главным соперником», — признался Алькарас на церемонии награждения после победы на Уимблдоне.

Новак + Рафа + Роджер = Карлос?

А на церемонии награждения Джокович решил оценить способности юного испанского вундеркинда, сравнив его с собой, а также с двумя другими спортсменами из «Большой тройки» мужского тенниса — швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем. «Главная сильная сторона Карлоса? Последний год все говорят о том, что различные элементы своей игры он взял у Роджера, Рафы и меня. Соглашусь. По сути, он взял у нас троих всё лучшее.

Если честно, я ещё никогда не играл против такого теннисиста, как он. У Роджера и Рафы есть свои сильные и слабые стороны, а Карлос – совершенный игрок. Потрясающая способность адаптироваться – ключ к теннисному долголетию и успешной карьере на всех типах кортов», — поделился 36-летний уроженец Белграда на пресс-конференции после поражения от Алькараса в финале Уимблдона.

Испанец при этом не мог не отреагировать на слова серба о том, что он собрал в себе понемногу от «Большой тройки». «(Смеётся.) С ума сойти, что Новак так сказал. Но я считаю себя совершенным, разносторонним игроком. У меня есть удары, есть физическая и ментальная сила, чтобы справляться с такими ситуациями. Не знаю, возможно, он прав. Не хочу об этом думать. Буду считать, что я – единый Карлос Алькарас, но, вероятно, у меня есть какая-то часть великолепных способностей от каждого игрока», – сказал Алькарас на послематчевой конференции.

Карлос Алькарас Фото: Visionhaus/Getty Images

Спортивная общественность отреагировала на победу Алькараса

Одним из первых своего соотечественника поздравил Рафаэль Надаль, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», дважды выигрывавший Уимблдон (в 2008 и 2010 годах. «Поздравляю, Карлос. Сегодня ты принёс нам огромную радость. Конечно, пионер испанского тенниса Мануэль Сантана также поддержал бы нас в этом, где бы он ни был (Сантана умер в 2021 году. — Прим. «Чемпионата») — может быть, даже на Уимблдоне, к числу победителей которого ты присоединился сегодня. Крепко обнимаю. Наслаждайся моментом, чемпион!» — написал Король грунта в своей социальной сети.

«Поздравляем с блестящей победой на Уимблдоне, Карлос. Поздравляем с сохранением первой строчки в мировом теннисном рейтинге. Ты являешься источником гордости испанского спорта и всех мадридистов», – говорится в сообщении мадридского «Реала».

Под победным постами Алькараса в социальных сетях своими комментариями отметились многие известные спортсмены.

«Поздравляю, чемпион! Это было невероятное выступление», — написала первая ракетка мира в женском одиночном разряде Ига Свёнтек, прикрепив к своей фразе эмодзи в виде огня и счастья.

«Поздравляю, мужчина», — поздравил Карлоса шестой номер рейтинга ATP датчанин Хольгер Руне, добавивший к своему посту поздравительный эмодзи и эмодзи в виде кубка.

«Ты сделал это. Поздравляем!» — заявил официальный аккаунт Australian Open.

«Карлитос!!! Мои поздравления», — написала четвёртая ракетка мира в женском одиночном разряде Джессика Пегула и прикрепила к своему посту эмодзи в виде аплодисментов.

«Поздравляю!!! Заслуженный чемпион!» — рад за соотечественника легендарный испанский вратарь Икер Касильяс.

«Поздравляю, чемпион!!!» — поздравил Карлоса ещё один экс-игрок сборной Испании по футболу Давид Вилья.

При этом общественность не могла не оставить комментарии по поводу поражения Джоковича.

«Продолжительные аплодисменты в честь Джоковича. Он был обыгран на центральном корте впервые более чем за десять лет», — написал один из самых авторитетных спортивных журналистов США Джон Вертхейм.

«Если вы поклонник Новака, то нет худа без добра. Больше незачем гнаться за рекордами. Я думаю, что мотивация однажды должна была подняться на обсуждение в качестве вопроса. Битва с Алькарасом – теперь главная цель Джоковича! Безусловно, задача сразиться с испанцем будет волновать его в ближайшие годы. Начиная с Нью-Йорка», — отметил ведущий Tennis Channel Жиль Гросс, намекая на то, что в борьбе Новака за «Календарный шлем» уже нет смысла.

«Может ли случившееся наконец-то стать звёздным моментом, который мужской теннис ждал более десяти лет? Время покажет, но это был сейсмический результат от Карлоса Алькараса, который обыграл Джоковича, учитывая, насколько хорошо он играл на Уимблдоне в краткосрочной и долгосрочной перспективах», — заявил авторитетный теннисный журналист, внештатный автор New York Times Бен Ротенберг.