Как же так! Мирра Андреева вела в каждом сете, но всё равно выбыла из сетки Лозанны

На заключительной неделе июля проходят сразу несколько турниров ATP и WTA с участием теннисистов из России. На среду, 26 июля, были запланированы четыре поединка, в которых на корт должны были выйти наши соотечественники. Девушки свои поединки сегодня проводили только на соревнованиях в Лозанне.

Вечернюю программу на центральном корте в Швейцарии венчал матч с участием Мирры Андреевой. 16-летняя россиянка, которая блистает в нынешнем сезоне, уже успела провести один поединок на этих соревнованиях. На старте турнира уроженка Красноярска не оставила никаких шансов представительнице Украины Даяне Ястремской, повесив ей даже «баранку» в первой партии – 6:0, 6:2. Отметим, что талантливая россиянка провела свой дебютный матч в карьере в статусе сеяной на турнире категории WTA и сумела добиться победы. Вот как сама Андреева-младшая прокомментировала свой успех. «Очень довольна своей сегодняшней победой. Я показала великолепный уровень тенниса… Хотя лучше уточните потом у моего тренера… Я просто старалась играть в свой теннис, пыталась ни на что не обращать внимания, раз за разом боролась за каждое очко», — сказала спортсменка в интервью на корте.

Сейчас финалистка юниорского Australian Open – 2023 находится на 63-м месте в женской мировой табели о рангах. Но на этом Мирра останавливаться не собирается. Андреева чётко обозначила свои новые задачи. «В начале сезона я хотела попасть в топ-70, сейчас я 66-я. Эта цель достигнута. Новая цель – попадание в топ-50. Если [сейчас] не получится, то впереди у меня 20 лет, чтобы это сделать. Так что шансы есть», — сказала Андреева после победы над Ястремской.

В соперницах у юного отечественного дарования была венгерка Анна Бондарь. Естественно, у фанатов россиянки сразу возникал вопрос: как пройдёт следующий матч 16-летней звёздочки с более опытной соперницей, с которой она до этого ни разу не играла? Представительница Венгрии, которая на десять лет старше своей сегодняшней соперницы, в первом раунде Лозанны закрыла в двух сетах испанку Алёну Большову со счётом 6:1, 6:3. К слову, о позиции Бондарь в рейтинге WTA. Сейчас Анна располагается лишь на 155-м месте в женской мировой табели о рангах, что заметно ниже текущей позиции Андреевой.

В преддверии поединка отечественные эксперты решили поделиться мнением об уровне игры уроженки Красноярска. Так, бывший советский и российский теннисист отметил следующее. «Я считаю, что Мирра Андреева показывает очень зрелый теннис. Она может выиграть этот турнир, и ей уже пора выиграть титул WTA. Она играет очень неудобно для соперниц, возвращает практически все мячи, и это сильно давит на её соперниц», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Свой фаворитский статус 16-летняя россиянка подтвердила уже с начала противостояния. Мирра сумела оформить ранний брейк и повести в партии со счётом 3:0. Затем соперницы обе брали геймы на своей подаче, а в концовке сета Андреева выходила на комфортные 5:2. До победы в нём юной спортсменке оставалось сделать всего один шаг, но всему виной стали собственные ошибки на простых мячах и непонятно откуда взявшаяся дрожь в своих действиях. Всё это привело к тому, что 64-я ракетка мира позволила сопернице вернуться в партию. Анна, в свою очередь, выровняла положение – 5:5. От удачного развития событий не осталось и следа. Далее обе теннисистки взяли свою подачу под ноль, и логичной развязкой сета стало выяснение отношений на тай-брейке. В 13-м гейме Бондарь смогла сразу же создать себе комфортный задел, взяв четыре стартовые очка. Это и помогло ей в конечном итоге оставить первую партию за собой – 7:6 (7:3). Отметим, что сет продолжался ровно 60 минут.

Мирра Андреева Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

Во второй партии всё складывалось по схожему сценарию. Мирра снова оформила брейк в дебюте сета, на этот раз вырвавшись вперёд на два гейма. Россиянка вела в счёте 3:1, однако затем снова отпустила нить игры. Снова теннисистка из Венгрии смогла вернуться в матч, выровняв положение на табло – 3:3. Затем у Андреевой снова выключилась вся игра, и спортсменка отдала ещё три гейма подряд. 6:7, 3:6 – с таким счётом 16-летняя уроженка Красноярска завершила своё выступление на швейцарских соревнованиях.

Таким образом, борьбу на турнире теперь продолжает лишь одна россиянка – Элина Аванесян.