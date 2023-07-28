Родители сделали странное заявление о Джоковиче. Новак, должно быть, сильно удивлён

Срджан и Дияна хотят, чтобы их сын завершил карьеру в ближайшее время. А согласен ли на это сам теннисист?

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович сейчас восстанавливает силы для выступления на «Мастерсе» в Цинциннати и US Open. 36-летний сербский теннисист в этом сезоне выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос», а также дошёл до финала Уимблдона, где в пяти сетах проиграл молодому 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу.

После неудачи в битве за титул Уимблдона в СМИ и экспертной среде стали звучать голоса о том, что Джоковичу пора задуматься о завершении карьеры. Якобы его эпоха прошла и пора дать дорогу молодым. При том что Новак не показывает явных признаков регресса, не страдает от травм и всё ещё голоден до побед. Похоже, подобный тренд в какой-то степени удалось внушить даже родителям Джоковича, которые сделали странные заявления о карьере своего сына в документальном фильме от Sportal.

Срджан и Дияна Джокович хотят, чтобы Новак ушёл из тенниса в обозримом будущем

Несколько дней назад Джокович из-за усталости снялся с «Мастерса» в Торонто, который стартует 7 августа. Новак планирует сыграть в Цинциннати, который станет для него основой подготовки к US Open. Сейчас теннисист наслаждается отдыхом с женой Еленой и детьми на берегу Адриатического моря в хорватском Дубровнике.

Во время отпуска Новака главным источником новостей о нём стал документальный фильм сайта Sportal под названием «Новак Джокович — нерассказанные истории». Основными рассказчиками выступили родители спортсмена отец Срджан и мать Дияна.

Дияна и Срджан Джоковичи Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Срджан Джокович заявил, что его сын должен завершить карьеру в 2024 году одновременно с 22-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем, который сейчас залечивает травмы и в следующем сезоне попрощается с теннисом.

«Что касается моих желаний, то Новак уже исполнил их все семь или восемь лет назад. Остальное — огромный бонус. Теннис — не вся его жизнь, а лишь один её сегмент. Надеюсь, он получит признание и за то, что сделает после завершения карьеры, после ухода из теннисного мира. И надеюсь, что теннисный мир он покинет в следующем году. Для Новака это будет медленный, но верный… Не конец, но, скажем, через год-полтора это может случиться.

Я как отец желаю, чтобы он на какое-то время перестал заниматься этой крайне сложной работой. Она сложна и очень требовательна как физически, так и психологически — с учётом того, что он 30 лет полностью себя ей посвящает, не убирая ногу с педали газа. У него остаётся не так много времени на другие дела», — сказал Срджан.

Дияна Джокович и вовсе считает, что её сыну неплохо было бы закончить с теннисом прямо сейчас.

«Всё зависит от Новака. На мой взгляд, он мог бы закончить прямо сейчас. Он выиграл всё», — заявила Дияна.

Возможно, родители Джоковича слегка поддались эйфории в СМИ, которые активно писали о необходимости «уйти на пенсию» после поражения от Алькараса. По крайней мере, их слова выглядят очень странно и противоречат подходу самого Новака.

Джокович ни разу не намекал на желание завершить карьеру

Джоковичу часто задают вопросы о завершении карьеры, но теннисист всегда отвечает на них расплывчато и даёт понять, что пока уходить из спорта не собирается. Наиболее предметно на эту тему Новак высказывался минувшей зимой, выиграв Australian Open 10-й раз за карьеру.

«Я говорил, что профессионально играю в теннис по ряду разных причин. Есть личные причины. Например, я чувствую, что на корте всегда могу узнать о себе что-то новое, могу бороться с внутренними демонами, которые есть у каждого. Для меня это хорошая школа жизни. В то же время у меня, конечно, есть профессиональные цели и амбиции — «Большие шлемы» и первая строчка рейтинга. Наверное, это вершина профессионального тенниса, и это всегда было моей целью. Несомненно, мне хочется писать историю этого спорта.

Считаю, что в плане игры и физического состояния я могу поддерживать топ-уровень. Так почему бы тогда не продолжать? Не знаю, когда завершится моя профессиональная карьера. Сейчас я мотивирован, близкие меня поддерживают. Этот фактор недооценивают, но для меня он ключевой», — заявил Джокович.

Новак Джокович с кубком Australian Open – 2023 Фото: Kelly Defina/Getty Images

После этих слов Новак выиграл «Ролан Гаррос», установив рекорд по титулам ТБШ в истории (23). А затем дошёл до финала Уимблдона, где в пяти сетах уступил молодому Алькарасу. Игра была равной, просто в тот день удача отвернулась от Джоковича. Исход решили мелкие детали. Новак проиграл второй сет на тай-брейке, хотя предыдущие 15 на ТБШ неизменно выигрывал. Возможно, столь длительная серия заставила Джоковича перенервничать, при всей его ментальной стойкости. Возьми Джокович второй сет и поведи 2:0, Алькараса уже бы ничего не спасло. Да и в пятисетовом марафоне Новак вполне мог дожать более молодого соперника, но, опять же, немного не повезло. Довлела над ним и серия Роджера Федерера из пяти побед на Уимблдоне, которую он мог повторить. Не стоит забывать и о перспективе календарного «Шлема». Совокупность этих факторов явно не шла на пользу сербу, но после одного поражения ставить крест на его карьере? Слишком самонадеянно.

Алькарас тоже испытывал давление, но не такое большое, как Джокович. Если говорить начистоту, Карлос – единственный соперник, который в данный момент видится реальной преградой на пути к титулам ТБШ для Новака. Один раз испанец обыграл серба в финале, но это не значит, что так будет и в дальнейшем. Вот что Джокович отвечает тем, кто призывает его завершить карьеру не только по причине почтенного для спортсмена возраста, но и из-за давления.

«На меня всегда оказывается давление, ничего не изменится. Это часть моего вида спорта, часть моей жизни. Давление — это привилегия. Это источник мотивации. Отличная мотивация, чтобы хорошо играть и дойти до финала ТБШ в воскресенье», — утверждает Новак.

И всё-таки основным аргументом против Новака является возраст. Джокович накопил усталость к 36 годам, он сам этого не отрицает. Тем не менее серьёзных травм у Новака нет. Тот же Алькарас испытывает куда больше проблем со здоровьем, хотя он на 16 лет младше. Пусть попробует обыграть серба в решающих матчах ТБШ дважды или, даже если это ему вдруг удастся, трижды подряд.

Карлос Алькарас и Новак Джокович после финала Уимблдона-2023 Фото: Julian Finney/Getty Images

Джокович делает всё возможное, чтобы поддерживать элитный уровень как можно дольше

Новак усердно тренируется, чтобы оставаться в лучшей форме. Да, сейчас он сосредотачивается фактически только на «Шлемах», но остальные турниры действительно не так уж важны. Теннисное наследие формируют победы на мэйджорах, а у Джоковича с результатами на них проблем пока нет, и их появление в ближайшее время не предвидится.

По ходу триумфального «Ролан Гаррос» — 2023 на груди Джоковича заметили некое устройство, чем-то похожее на то, что есть у Тони Старка – супергероя «Железного человека» из комиксов Marvel. На пресс-конференциях Новак отшучивался и отказывался отвечать, что это такое. Журналисты всё равно выяснили и пришли к выводу, что на груди у меня было устройство под названием Tаopatch, которое производится в Италии.

По данным GQ, Джокович убеждён, что Tаopatch помогает ему улучшать состояние здоровья, заставляет тренироваться с бóльшим усердием и показывать максимально качественную игру на корте. Принцип работы устройства – оно берёт тепло человеческого тела и конвертирует его в терапевтические частоты, расслабляющие спортсмена, который его носит. Некоторые эксперты в области научной медицины считают, что Tаopatch плохо изучен, но Новаку виднее, и он не видит в нём недостатков.

Новак Джокович и его тренер Горан Иванишевич Фото: Sarah Reed/Getty Images

В любом случае это устройство – лишь малая часть того, что позволяет Новаку поддерживать стабильно высокий уровень. В первую очередь важна мотивация. Джокович продолжает усердно работать на тренировках. До такой степени, что шокирован даже его тренер Горан Иванишевич. Можно подискутировать на тему, кто из них кого тренирует.

«Наша команда должна делать так, чтобы Новак чувствовал себя лучше, выступал лучше. Иногда это очень сложно. Он нас пытал, вырывал ногти. Многое я рассказать не могу. Но мы ещё живы. Сердце у меня ещё в порядке. Я же старый, мне надо беречь сердце», — заявил Иванишевич после победы Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2023.

Не забывает Новак и про ментально-психологическую и физиологическую составляющие. На недавнем финале «Ролан Гаррос», где Джокович в трёх сетах обыграл Каспера Рууда, в ложе сербского теннисиста рядом с его женой Еленой сидел легенда американского футбола Том Брэди.

Том Брэди и Елена Джокович в ложе Новака на финале «Ролан Гаррос» — 2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Том семь раз выигрывал Супербоул, что для его вида спорта является примерно таким же выдающимся достижением, как и 23 «Шлема» Новака в теннисе. Брэди – образец спортивного долголетия. Он завершил карьеру в феврале этого года в 45 лет. А последний титул взял в 2021-м, когда ему было 43 года. Тогда же он получил пятую в карьере награду MVP Супербоула. Брэди и Джокович знакомы более 10 лет. В последнее время они по-настоящему сдружились. Том восхищается игрой Новака, а тот, в свою очередь, берёт у него советы по долговечности и ментальной стойкости в почтенном для спортсмена возрасте. Вероятно, для того, чтобы играть на топ-уровне в 40+ лет.

«Я был близок с Коби Брайантом, а также с Моникой Селеш, Андре Агасси, Борисом Беккером и Питом Сампрасом. Я часто говорил с ними о достижениях в спорте. А сейчас регулярно общаюсь с Томом Брэди о тренировках и восстановлении. Не стесняюсь задавать вопросы тому, кто достиг абсолютной вершины в своём виде спорта», — сказал Джокович.

Настрой Джоковича более боевой, чем у его родителей. Срджан и Дияна гордятся сыном, считают, что он достиг всего возможного в теннисе. Вероятно, они хотят чаще видеться с ним, поэтому и призывают завершить карьеру в скором времени. Новак уважает отца и мать, но вряд ли их мнение станет ключевым. Должно быть, он сильно удивился, услышав их слова в документальном фильме Sportal. В личной беседе они наверняка высказывали ему свою позицию, но всё-таки подобные моменты не всегда уместно выносить на публику.

Джимми Коннорс Фото: Dan Istitene/Getty Images

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джимми Коннорс – один из тех, кто даже близко не спешит списывать Джоковича со счетов.

«Многие уже думают, что с Новака хватит. Это чушь собачья. Посмотрите на всех этих людей, которые массово считали Роджера Федерера и Рафаэля Надаля величайшими в истории. Да они даже не лучшие в своей эпохе. Возможно, люди считают, что Новаку пора заканчивать, потому что пришло время для кого-то ещё. Я смотрю на это иначе, я говорю: «Тогда уничтожьте его». Пусть Новак играет, пока кто-нибудь не придёт и не вышибет ему мозги. Ведь шанс победить есть всегда. В соцсетях кто-то выложил фотографию 40- или 50-летнего Джоковича, который произносит речь на Центральном корте Уимблдона. И мне это понравилось. А что вы сделаете? Позволите ему играть до 50? На его месте я бы сказал: «Играйте со мной, пока не прикончите меня». Сейчас этим делом занимается только один парень — Карлос Алькарас», — заявил Коннорс.

Трудно что-то возразить Коннорсу. Можно не сомневаться, что Джокович продолжит выступать на корте до тех пор, пока будет показывать высокий результат. И далеко не факт, что он регрессирует в ближайшие год-полтора.