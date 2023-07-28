«Что за неудачница». Украинка потребовала наказать Мирру Андрееву — фанаты отреагировали

Хотя рокового поста с лайком 16-летней россиянки в социальных сетях уже нет.

Немое противостояние между украинскими и российскими теннисистками, начавшееся с банального непожимания руки после матча, обрело новые формы: оно вышло за пределы корта и стало громче, чем когда-либо. Вечером в четверг, 27 июля, 145-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская опубликовала в социальных сетях заявление, связанное с россиянкой Миррой Андреевой.

Ястремская, которую Мирра буквально разгромила с «баранкой» на турнире в Лозанне, обвинила 16-летнюю теннисистку в лайках к пророссийским постам в социальных сетях.

«Я хотела бы опубликовать информацию о недавней ситуации в Швейцарии, которую считаю неприемлемой. Недавно я попросила ввести санкции против Мирры Андреевой за то, что она лайкнула посты в социальных сетях, которые явно касались действий, совершённых в отношении украинцев, а в WTA просто сказали, что не будут вмешиваться. Я расстроена, но продолжу бороться за свою страну, семью и друзей», – пожаловалась украинская теннисистка в своих соцсетях.

Украинские журналисты опубликовали тот самый ролик

Ястремская в заявлении не уточнила, какие конкретно публикации лайкнула Андреева. Хотя иностранные журналисты уже добыли тот самый ролик, понравившийся юной россиянке.

Как сообщает британское издание Ubitennis.net со ссылкой на профиль Ukrainian Tennis в социальных сетях, Андреева поставила лайк видео с участием президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Подписчики посчитали видео пророссийским. Оно было опубликовано в понедельник, 24 июля. За несколько дней ролик набрал более 90 тысяч лайков. На данный момент публикация из социальных сетей исчезла.

Андреева активна в социальных сетях. Она часто лайкает посты с мемами, выкладывает собственные посты с фотографиями и реагирует на публикации тех, на кого подписана. Однако ролики на политическую тему 16-летняя теннисистка ранее не лайкала.

История противостояния россиянки и украинки

На корте теннисистки встречались только один раз. Первый матч Мирры и Даяны состоялся на этой неделе.

Спортсменки оказались соперницами друг для друга в первом круге турнира серии WTA-250 в Лозанне (Швейцария). Андреева на этих соревнованиях дебютировала в качестве сеяной теннисистки, а Ястремская прошла по основному рейтингу.

Матч россиянки и украинки продлился 1 час 5 минут и завершился в пользу Мирры со счетом 6:0, 6:2. При этом пройти дальше по сетке Андреевой не удалось: уже во втором раунде она потерпела поражение от венгерки Анны Бондарь (6:7, 3:6).

Спустя три дня после встречи с Миррой в Швейцарии Ястремская опубликовала заявление про лайки 16-летней теннисистки в социальных сетях.

Как отреагировали российские и иностранные болельщики

Журналисты и эксперты ситуацию с Андреевой и Ястремской пока не комментируют: не хватает ясности и официальных пояснений. Однако болельщики на посты Ястремской и предполагаемое видео, лайкнутое Андреевой, уже отреагировали.

Фан-аккаунт Мирры в социальных сетях репостнул заявление Ястремской и подписал его: «Что ж, я посмеялся». И открыл двери в комментарии для всех, кто заинтересован в возникшей ситуации между украинской и российской теннисистками.

«Ну и шутка! Обожаем Мирру», – написал пользователь papapatrick.

«Думаю, это именно то, на чëм стоит сосредоточиться после того, как ты проиграла 0:6, 2:6. Что за неудачница» (Samiracles).

«Ястремская права. Они не должны быть допущены до турниров, даже вне зависимости от возраста» (Leo Bozzuto).

«Свобода в самовыражении – это врожденное право каждого человека. Даяна имеет право делиться своими эмоциями в постах насчёт того, что могла лайкнуть Мирра. С другой стороны, и Андреева имеет право лайкать любой контент, какой она захочет» (ortolan).

Российские болельщики также прокомментировали историю с лайками Андреевой.

«Рассматривать лайки под чужими постами, когда у тебя каждый второй удар летит в забор, — это сильно» (monkeydreams).

«Интересно, а как она определила, кто и что лайкнул?» (gusarspb)

«Мирра вперёд к победам!!!» (ignatxaritonovich)

При этом официальных пояснений от представителей теннисисток не поступало. В WTA тоже заявлений относительно ситуации между Андреевой и Ястремской не делали.