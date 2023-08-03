3 топ-матча четверга в теннисе: Шевченко рвётся в 1/4 финала Вашингтона

За чем следить 3 августа на кортах мира.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 21:00*: Марта Костюк (Украина) – Каролин Гарсия (Франция, 2), Вашингтон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто сыграет с Самсоновой в 1/4 финала?

В этом матче определяется будущая соперница россиянки Людмилы Самсоновой по 1/4 финала. Теннисистки ранее встречались дважды, и в обоих случаях победила Гарсия — в Штутгарте-2018 и Страсбурге-2019. Кто окажется сильнее на этот раз — узнаем совсем скоро.

Каролин Гарсия Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 23:30*: Александр Шевченко (Россия) – Даниэль Эванс (Великобритания, 9), Вашингтон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Шевченко впервые пробиться в 1/4 финала турнира ATP?

Александр Шевченко остался последним представителем России в мужской сетке. На пути в третий круг он обыграл двух подряд американцев — Максима Кресси и Себастьяна Корду (восьмой номер посева). Сейчас 22-летнему россиянину играть с британцем Даниэлем Эвансом, который старше его на 11 лет. Чем завершится их первая очная встреча? Сумеет ли Александр в Вашингтоне впервые пробиться в 1/4 финала турнира ATP?

Александр Шевченко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 3:30*: Тейлор Фритц (США, 1) – Энди Маррей (Великобритания, 15), Вашингтон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Маррей с игроком топ-10?

Трёхкратный чемпион «Шлемов» и бывшая первая ракетка мира Энди Маррей постепенно подбирается к былым позициям. Он уже попал в посев «пятисотника» в Вашингтоне, а теперь ему предстоит сражение с игроком топ-10. Любопытно, что в последний раз британец побеждал действующего теннисиста десятки год назад на траве Штутгарта — это был Стефанос Циципас. Сумеет ли Энди справиться сейчас с Фритцем?