«Не могла даже сходить в туалет»! Чемпионку Олимпиады привела в ярость проверка на допинг

На престижном турнире WTA-1000 в Монреале непростой трёхсетовый поединок провела чемпионка токийской Олимпиады в одиночном разряде 13-я ракетка мира Белинда Бенчич. 26-летняя уроженка Флавиля смогла одолеть в трёх сетах подающую надежды американку Паркс и собиралась спокойно пойти отдыхать после трудной встречи. Но не тут-то было! Швейцарская теннисистка прошла через суровые испытания, прежде чем отправиться в свой номер. Разберёмся, что же произошло.

Длительный допинг-контроль

Началось всё с того, что победная пресс-конференция спортсменки стартовала намного позже, чем все ожидали изначально. После традиционных вопросов о прошедшем затяжном поединке (матч с Паркс продолжался 2 часа 44 минуты) у Белинды уточнили, каким образом она планирует быстро восстановиться, чтобы быть готовой к очередному игровому дню. Ответ Бенчич поверг в шок собравшихся в пресс-руме: теннисистка призналась, что её только что промурыжили на допинг-контроле 1,5 часа, не давая возможности помочиться, поесть и принять душ. Она была в ярости.

«Я только что провела полтора часа в антидопинговом центре, не имея возможности сходить в туалет и пописать после трёхчасового матча. Не знаю, чего они ждут, не знаю, зачем мне допинг-контроль после победы, так что просто сделала это. Я даже ещё не ела, только быстро приняла ванну со льдом. Мне пришлось умолять их дать мне принять ванну со льдом и вообще — даже душ. Это новые правила допинг-контроля. Вот так неидеально я и восстанавливаюсь», — заявила спортсменка.

Другие инциденты

Борьба с допингом — явление в современном спорте довольно рутинное. Нарушителей наказывают, остальные же имеют статус «чистых» атлетов. Ведь если по бумагам всё прекрасно, значит, и проблем никаких быть не может. Однако в процедуре существует множество нюансов. Недавно чемпионка юниорского Australian Open и «Ролан Гаррос» Алина Корнеева рассказала о сложностях процедуры допинг-тестирования.

«Часто ли я прохожу допинг-контроль? Знаете, это даже немного странно. Я спрашивала других девочек, их ни разу ещё не проверяли, а меня в 16 лет уже пять раз. В Австралии и на «Ролан Гаррос» за весь турнир они проверили только меня. Непонятно почему. На Уимблдоне тоже сразу проверили. Но я уже проще к этому отношусь.

Сколько занимает весь процесс? У всех по-разному. Есть знакомые, которые проходили допинг-контроль восемь часов, потому что не всегда хочется в туалет, приходится пить много воды. В последний раз, кажется, я всё прошла за полчаса», — признавалась Корнеева в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Другая российская теннисистка, полуфиналистка Открытого чемпионата Франции – 2022 Дарья Касаткина в прошлом сезоне рассказала об особенностях этой не самой приятной процедуры.

«Все говорят, что это часть нашей работы, и это действительно часть нашей работы. Но это такая часть тенниса, про которую, когда только начинаешь в него играть, ты не особо в курсе. Когда начинаешь играть профессионально, добавляется приложение, где постоянно указываешь своё месторасположение, чтобы к тебе могли прийти допинг-офицеры. Сама процедура не супер. Ты сидишь дома, к тебе приходят незнакомые люди, они берут у тебя кровь, а потом ты при незнакомой девушке должна сдать мочу. Сидишь, переливаешь всё из баночки в баночку. Вы всё делаете втроём. Привыкаешь, понятно, но, если со стороны вдуматься в процесс, это немножко странно. Иногда, когда это происходит после проигранных матчей, я чувствую себя так себе...» — рассказывала Касаткина в интервью «Спорт-экспрессу».

Дарья Касаткина Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

А недавно Дарья пришла в ярость от того, что на Уимблдоне-2023 в её номер в отеле ранним утром пожаловали допинг-офицеры.

«Это просто …… шутка. …. 7:20 утра, пришёл допинг, завтра начинается турнир. В 7:30 мне позвонили и сказали, что допинг приходит. А потом они ещё и после турнира придут на допинг! Я просто задолбалась. Слава богу, что не помочилась. Кто ж знал, что допинг-офицеры припрутся за день до начала Уимблдона. Когда я приехала только с другого турнира, …..!» — сказала Касаткина на Youtube-канале Zabiiako & Kasatkina.

Одним из последних «кейсов», связанных с допингом, является случай, произошедший со шведским теннисистом Микаэлем Имером. В середине июля 2023 года спортсмен сообщил о том, что его дисквалифицировали на 18 месяцев. В прошлом сезоне 24-летний уроженец Скары был обвинён в нарушении антидопинговых правил после того, как пропустил три тестирования за год во внесоревновательный период. Имер оспорил это решение в независимом арбитраже, после чего был оправдан. Однако после апелляции Спортивный арбитражный суд принял решение отстранить шведа от участия в профессиональных турнирах на 18 месяцев. В соцсетях Микаэль заявил о своей невиновности.

Отечественные эксперты также не остались в стороне от проблемы. Так, советский и российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о необходимости адаптации системы допинг-контроля в теннисе в соответствии с особенностями этого вида спорта.

«Теннисистам очень трудно сказать, где они будут в течение месяца, потому что турниров много, и они для всех длятся по-разному, это невозможно предугадать. Для игроков система очень сложная. Такие проблемы, как у Микаэля Имера и Дженсона Бруксби, могут случиться с каждым. На мой взгляд, систему надо модернизировать, учитывая эти особенности. В целом я не считаю, что в теннисе есть проблема допинга, так как никогда нельзя предугадать, сколько будет длиться матч», — цитирует Ольховского ТАСС.

Существующая система допинг-контроля не является идеальной, как показывают приведённые выше случаи. Игрокам не дают спокойно восстановиться после утомительных встреч, поднимают рано утром за несколько дней до старта турниров, чтобы просто соблюсти формальность, которую можно осуществить в любой другой период. Правила прохождения дискомфортной процедуры следует менять, ведь это оказывает прямое влияние на состояние спортсменов. И над этим чиновникам из мира тенниса нужно задуматься уже прямо сейчас.