Суперкамбэк Самсоновой! Людмила победила Рыбакину и впервые вышла в финал «тысячника»

В воскресенье, 13 августа, на турнире WTA-1000 в Монреале состоялся второй полуфинальный матч. Участницами встречи стали четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, посеянная под третьим номером, и россиянка Людмила Самсонова (15), занимающая 18-е место в мировом рейтинге. Изначально игра Рыбакина — Самсонова должна была состояться ещё в субботу, но из-за дождя её пришлось перенести.

Хорошо это или плохо для теннисисток? Так сразу и не скажешь. С одной стороны, обе спортсменки закончили свои четвертьфиналы в пятницу глубокой ночью по местному времени, когда в Москве было раннее утро (а в случае с Рыбакиной уже даже и не раннее). Так что лишний день отдыха им точно не повредил. В то же время победительница этого полуфинала априори попадала в невыгодное положение, поскольку Джессика Пегула, выбравшаяся в решающий матч из верхней половины сетки, свой полуфинал сыграла в срок, в субботу. Пегула, неожиданно обыгравшая четырёхкратную чемпионку ТБШ, первую ракетку мира Игу Свёнтек, заведомо могла лучше подготовиться к финалу, чем её будущая соперница.

Рыбакина, которая в четвертьфинале с пятого матчбола одержала волевую победу над 10-й сеяной Дарьей Касаткиной (5:7, 7:5, 7:6), отыграв при этом матчбол на тай-брейке в решающем сете, призналась, что этот поединок истощил её физически. «Я уничтожена, ребята. Благодарна болельщикам за то, что остались на арене так поздно. Удивительно, что они поддерживали нас. Не думаю, что у меня когда-либо были такие матчи. Я проводила три сета, действительно тяжёлые игры, но чтобы так… Честно говоря, физически очень тяжело. Уже так поздно. Я никогда не играла так поздно. Надеюсь, что смогу восстановиться», — сказала она после матча.

Четвертьфинал Самсоновой с олимпийской чемпионкой — 2020 Белиндой Бенчич (12) был не таким изматывающим: 6:4, 6:4. Впрочем, своя суперпобеда на турнире была и у Людмилы. В третьем круге она одолела вторую ракетку мира Арину Соболенко — 7:6, 4:6, 6:3. Так что смело можно утверждать, что российская теннисистка по праву вышла в полуфинал.

В личных встречах с Рыбакиной перевес, как ни странно, был на стороне Самсоновой: 2-0. Сперва она обыграла соперницу в первом круге Монреаля-2021 (6:4, 5:7, 6:4), а затем взяла верх в стартовом раунде Токио-2022 (6:2, 6:4).

В сегодняшнем полуфинале первой до брейк-пойнтов добралась Самсонова. Это случилось в третьем гейме, когда Рыбакина сперва допустила двойную ошибку, а затем ошиблась в розыгрыше. Однако Елена сумела спасти брейк-пойнт, закончив гейм эйсом. А вот Людмила в четвёртом гейме оказалась в похожей ситуации — и позволила сопернице сделать брейк. Так счёт стал 3:1 в пользу представительницы Казахстана. В пятом гейме Самсонова могла оформить обратный брейк, но упустила брейк-пойнт — Рыбакина в сложный для себя момент вновь включила подачу. А в шестом гейме Людмила вдоволь наошибалась и подарила сопернице двойной брейк-пойнт, который та и реализовала со второй попытки, дождавшись двойной ошибки в исполнении подающей — 5:1 в пользу Елены. Следом Рыбакина подала на партию, использовав второй сетбол, — 6:1 всего за 29 минут.

Во втором сете Самсонова попыталась реабилитироваться за стартовый провал. И ей это удалось! Самсонова дожала соперницу в сложном первом гейме, на своей подаче, а во втором гейме Рыбакина неожиданно допустила три двойные ошибки подряд, и счёт стал 2:0 в пользу Людмилы. Елена собралась и сделала брейк под ноль, но это был её последний успех в этой партии. Следующие четыре гейма забрала Самсонова, взявшая реванш за поражение в первом сете с точно таким же счётом — 6:1. Причём Людмила, подавая на сет, позволила Рыбакиной выйти на двойной брейк-пойнт, но отыграла его, а затем использовала второй сетбол.

Людмила Самсонова в полуфинале турнира WTA-1000 в Монреале Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

В решающей партии Самсонова сразу захватила инициативу, оформив брейк под ноль в первом гейме. И этого преимущества она уже не упустила. Какое-то время теннисистки уверенно забирали геймы на своей подаче, а в седьмом гейме Людмила при счёте 4:2 в свою пользу, принимая, реализовала третий скрытый матчбол, на который вышла благодаря очередной двойной ошибке от Рыбакиной (всего их оказалось девять против шести у соперницы), — 5:2. Подавая на матч, Самсонова взяла гейм под ноль — 1:6, 6:1, 6:2 за 1 час 45 минут.

Так Самсонова впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA-1000. В ближайший понедельник она поднимется как минимум на 12-ю строчку в мировой классификации, повторив тем самым своё высшее достижение. А если выиграет финал — станет 11-й. В решающем матче Людмила сразится с Джессикой Пегулой, причём эта встреча состоится уже совсем скоро, ночью 14 августа мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».