Самсонова не смогла завоевать титул в Монреале, но зато стала первой ракеткой России

В воскресенье в Канаде завершились крупные турниры – мужской «Мастерс» в Торонто и женский «тысячник» в Монреале. Россиянка Людмила Самсонова смогла продержаться до конца недели и даже из-за капризной погоды провести два матча за день.

Изначально в сетке были четыре россиянки – Дарья Касаткина (10-й номер посева), Людмила Самсонова (15), Анна Блинкова и Анастасия Потапова. Последняя проиграла уже на старте чешке Каролине Муховой. Касаткина во втором круге выбила Блинкову, затем справилась с Мари Боузковой из Чехии, а вот в 1/4 финала за 3,5 часа в упорной борьбе уступила чемпионке Уимблдона Елене Рыбакиной (3). Успешнее всех выступила Людмила Самсонова. Сначала она прошла чешку Катержину Синякову, затем китаянку Чжэн Циньвэнь, следом справилась со 2-й ракеткой мира Ариной Соболенко. В 1/4 финала Людмила не оставила шансов олимпийской чемпионке Белинде Бенчич (12), а следом выбила из сетки обидчицу Касаткиной – Елену Рыбакину – и впервые в карьере пробилась в финал «тысячника», где её уже ждала американка Джессика Пегула (4).

Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков перед финалом высказался о шансах соперниц. «В полуфинале Рыбакина развалилась. У меня возникло такое впечатление, что сложные климатические условия и матч против Касаткиной сказались на ней. Второй и третий сеты она просто провалила. Самсонова в очень хорошей форме, она сыграла очень здорово и уверенно. Я думаю, она сможет выйти на финал и играть как бог, главное, чтобы в голове ничего не перещёлкнуло», — приводит слова Чеснокова ТАСС. Но именно это «перещёлкивание» и произошло с Самсоновой в финале. Второй матч за день она выдержать не смогла и стала проигрывать гейм за геймом почти без борьбы. И если в первом сете Людмила взяла хотя бы одну свою подачу, то во второй партии получила от соперницы обидную «баранку». В итоге через 50 минут всё было кончено – 6:1, 6:0. Победа Пегулы.

Тем не менее, несмотря на поражение в финале, Самсонова сумела за время турнира в Монреале подняться на шесть мест в рейтинге WTA и занять рекордное для себя 12-е место. Людмила обогнала Дарью Касаткину и в понедельник станет первой ракеткой России.

Состав финала мужского «Мастерса» в Торонто получился неожиданным – 7-й номер посева Янник Синнер из Италии и австралиец Алекс де Минор. Отметим, что впервые с 2001 года никто из топ-4 посева не смог выйти даже в полуфинал канадского «Мастерса». Две первые ракетки турнира Карлос Алькарас (1) и Даниил Медведев (2) дружно проиграли в четвертьфиналах. Для Синнера этот финал «Мастерса» стал третьим в карьере после двух поражений в Майами – от Хуберта Хуркача (2021) и Даниила Медведева (2023). А де Минор и вовсе никогда ранее не пробирался на «тысячниках» дальше 4-го круга.

Стоит отметить, что в четырёх предыдущих очных встречах Синнер одержал четыре победы. Возможно, этот факт и отсутствие у де Минора опыта игры в крупных финалах сказались на ходе решающего матча в Торонто. В первом сете теннисист брали исключительно по два гейма. Янник уходил вперёд – 2:0, но Алекс его догонял – 2:2, потом 4:2 и 4:4, но концовка снова осталась за итальянцем – 6:4. А вот во второй партии после обмена своими подачами – 1:1 австралиец как-то сник и позволил сопернику взять пять геймов подряд, а с ними и титул – 6:4, 6:1 за полтора часа.

Так Янник Синнер стал всего лишь вторым итальянцем в истории вслед за Фабио Фоньини, который бы выиграл турнир серии «Мастерс», берущей своё начало с 1990 года. Кроме того, Янник стал вторым теннисистом вслед за Андреем Рублёвым, первый раз отличившимся в этом году на «тысячнике». В понедельник Синнер впервые станет 6-й ракеткой мира и вытеснит из топ-6 как раз Рублёва и норвежца Каспера Рууда.