6 топ-матчей понедельника в теннисе: Кудерметова, Сафиуллин, Потапова бьются в Цинциннати

За чем следить 14 августа на кортах мира.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Роман Сафиуллин (Россия) – Николас Харри (Чили), Цинциннати, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как пройдёт для Сафиуллина дебют на «Мастерсе» в Цинциннати?

26-летний Роман Сафиуллин только в этом сезоне дебютировал на «Мастерсах». В Индиан-Уэллсе и Майами он проиграл в первом же круге, а вот в Мадриде и Риме добрался до третьего круга. Как пройдёт стартовый матч россиянина в Цинциннати? Его соперником станет чилиец Николас Харри, которого Роман уже обыгрывал в этом году как раз в Мадриде.

Роман Сафиуллин Фото: Mike Hewitt/Getty Images

🎾 19:30*: Винус Уильямс (США, WC) – Вероника Кудерметова (Россия, 16), Цинциннати, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится встреча Кудерметовой с Винус Уильямс?

26-летняя Вероника Кудерметова проводит первый турнир после Уимблдона, где она проиграла во втором круге будущей чемпионке Маркете Вондроушовой. В стартовом матче в Цинциннати Вероника сразится со знаменитой Винус Уильямс. Чем закончится встреча россиянки с соперницей, которая на 17 лет её старше?

Вероника Кудерметова Фото: Justin Setterfield/Getty Images

🎾 19:30*: Селин Наэф (Швейцария, WC) – Анастасия Потапова (Россия), Цинциннати, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторится ли результат матча на Уимблдоне?

А вот 22-летней Анастасии Потаповой на старте Цинциннати досталась соперница заметно моложе неё — 18-летняя швейцарка Селин Наэф, с которой россиянка уже встречалась в этом году на Уимблдоне и которую победила. Чем завершится их следующий матч?

Анастасия Потапова Фото: Stephen Pond/Getty Images

🎾 21:00*: Лоренцо Сонего (Италия) – Александр Шевченко (Россия, Q), Цинциннати, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится для Шевченко первый «Мастерс» на харде?

22-летний Александр Шевченко, как и Сафиуллин, дебютировал в этом сезоне на «Мастерсах». В Мадриде и Риме он тоже добирался до третьего круга. Чем завершится для россиянина первый «тысячник» на харде? Пробившись в основную сетку Цинциннати через квалификацию, россиянин сыграет в первом круге с 39-й ракеткой мира Лоренцо Сонего, с которым до этого ещё не встречался.

Александр Шевченко Фото: Justin Setterfield/Getty Images

🎾 00:00*: Екатерина Александрова (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния), Цинциннати, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как завершится первая встреча Александровой и Кырсти?

28-летняя Екатерина Александрова начнёт турнирный путь в Цинциннати матчем с 33-летней румынкой Сораной Кырстей. Обе девушки давно в туре, но до этого ни разу не пересекались на корте. Чем завершится их первый поединок?

Екатерина Александрова Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 3:30*: Элина Свитолина (Украина) – Каролина Возняцки (Дания, WC), Цинциннати, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем закончится битва двух мам?

Элина Свитолина и Каролина Возняцки вернулись в этом году в WTA-тур после рождения детей. Украинка уже успела подняться в топ-30, а датчанка провела пока только один турнир — в Монреале. Ранее теннисистки встречались пять раз, и счёт 4-1 в пользу Свитолиной. Чем завершится их первая битва в статусе мам?