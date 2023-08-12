Звездопад в Торонто. Первые шесть номеров посева не добрались до полуфиналов

«Мастерс» в Торонто близится к завершению. Уже сейчас можно сказать, что турнир этого года отмечен невероятным количеством сенсаций. До полуфиналов не добрался ни один теннисист с номером посева от первого до шестого. Дольше всех держались чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев (2) и двукратный победитель ТБШ Карлос Алькарас (1). Но и они не смогли преодолеть четвертьфинальный барьер. Сперва из борьбы выбыл Медведев, а затем настал черёд и Алькараса. О поражении Даниила от австралийца Алекса де Минора читайте отдельный материал.

Алькарас, первая ракетка мира, свой матч проводил в ночь с 11 на 12 августа мск. В соперниках по четвертьфиналу у него был американец Томми Пол (12). Фаворитом, само собой, считался испанец, несмотря на то что год назад на аналогичном «Мастерсе» в Монреале его во втором круге остановил не кто иной, как Пол. Но американец и в этот раз оказался сильнее. И теперь ведёт в личном противостоянии с Карлосом: 2-1.

В первом сете Алькарас трижды проиграл свою подачу, а сам смог совершить лишь один брейк, и Пол забрал сет — 6:3. Во второй партии испанскому теннисисту хватило единственного брейка под ноль в середине партии, после которого счёт стал 4:3 в его пользу. Американец имел возможность исполнить обратный брейк, но упустил все три шанса, а вскоре проиграл и сет — 6:4 в пользу Карлоса. Казалось, в третьей партии лидер мирового рейтинга дожмёт соперника, но в действительности вышло наоборот. Автором единственного брейка стал Томми, который повёл после этого 4:2, а два гейма спустя подал на матч, реализовав второй матчбол — 6:3, 4:6, 6:3 за 2 часа 21 минуту.

Так Алькарас проиграл пятый матч в сезоне — при 49 победах. Это поражение стало для него первым после «Ролан Гаррос», где он уступил Новаку Джоковичу в полуфинале. После этого 20-летний испанец выиграл «пятисотник» в Лондоне, а затем и Уимблдон, обыграв в решающем матче того же Джоковича. Победная серия Карлоса оборвалась на отметке 14 матчей.

Другие фавориты «Мастерса» в Торонто выбыли из борьбы ещё раньше. Каспер Рууд (3) потерпел поражение в третьем круге — 37-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина выиграл сложный матч со счётом 7:6, 4:6, 7:6. А Стефанос Циципас (4), Хольгер Руне (5) и Андрей Рублёв (6) и вовсе провалили турнир. Все они закончили выступления во втором раунде, проиграв первые же свои матчи. Циципас ничего не смог поделать с 36-летним Гаэлем Монфисом (4:6, 3:6), который сейчас даже не входит в топ-250 мировой классификации. Руне в борьбе уступил ничем не примечательному американскому квалифаеру Маркосу Гирону (2:6, 6:4, 3:6), занимающему 70-е место в рейтинге ATP. А Рублёв в двух партиях — 4:6, 3:6 — проиграл другому американскому середняку, Маккензи Макдональду.

Таким образом, полуфинальные пары на турнире сложились следующим образом: Томми Пол (США, 12) — Янник Синнер (Италия, 7) и Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Алекс де Минор (Австралия). Никто из этой четвёрки ещё ни разу не брал «тысячник».

«Мастерс» в Торонто завершится 13 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».