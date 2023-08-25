За чем следить 25 августа на кортах мира.

6 топ-матчей пятницы: Андреева побьётся в финале квалификации и может выйти на сестру

Посмотреть все события 25 августа в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 18:30*: Доигрывание. Валерия Савиных (Россия) – Юрико Миядзаки (Великобритания) — 4:6, 1:3, US Open – квалификация, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Савиных в финал квалификации US Open?

Матч не был доигран накануне из-за дождей. Британка вела — 6:4, 3:1. 32-летняя Валерия Савиных ещё ни разу за карьеру не пробивалась в основу US Open. Ближе всего она была к этой цели в 2012 году, когда прошла в финальный раунд. А вот на Australian Open россиянка выступала трижды (2012, 2013, 2021). Сумеет ли Валерия справиться с британкой Миядзаки и попасть в финал предварительного турнира?

Валерия Савиных Фото: George Wood/Getty Images

🎾 18:30*: Доигрывание. Диана Шнайдер (Россия, 2) – Эльза Жакемо (Франция) — 5:5, US Open – квалификация, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Шнайдер пробиться в основу US Open?

Матч не был доигран накануне из-за дождей. Счёт был — 5:5. Второй номер посева квалификации US Open Диана Шнайдер продолжает продвижение по сетке. В первом круге она в двух сетах справилась с американкой Хейли Баптист, а теперь ей предстоит сыграть с француженкой Эльзой Жакемо. Девушки ещё ни разу не пересекались на корте. Кто же пробьётся в финал?

Диана Шнайдер Фото: Darrian Traynor/Getty Images

🎾 18:30*: Доигрывание. Деспина Папамихаил (Греция) – Вера Звонарёва (Россия) — 5:4, US Open – квалификация, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли именитая россиянка ещё на шаг приблизиться к цели?

Матч не был доигран накануне из-за дождей. Гречанка вела — 5:4. Финалистка Уимблдона и US Open — 2010, бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарёва продолжает продвижение в основу нынешнего турнира через квалификацию. В первом круге она уверенно справилась с австралийкой Джейми Форлис. Сумеет ли именитая россиянка ещё на шаг приблизиться к цели?

Вера Звонарёва Фото: Mark Brown/Getty Images

🎾 19:15*: Татьяна Прозорова (Россия) – Тамара Зиданшек (Словения, 19), US Open – квалификация, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Прозорова в основу на своём дебютном «Шлеме»?

19-летняя Татьяна Прозорова продолжает успешное продвижение по квалификационной сетке US Open. Она уже обыграла двух белорусок — Юлию Готовко и Ирину Шиманович и теперь за место в основе на своём дебютном «Шлеме» сразится со словенкой Тамарой Зиданшек. Ранее теннисистки друг с другом на корте не пересекались. Отметим, что Зиданшек в первом круге квалификации выбила из сетки ещё одну россиянку — Екатерину Макарову.

Татьяна Прозорова Фото: Alex Grimm/Getty Images

🎾 19:30*: Эрика Андреева (Россия) – Кэти Волынец (США, 25), US Open – квалификация, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: встретятся ли сёстры Андреевы на US Open?

19-летняя Эрика Андреева добралась уже до финала квалификации US Open, где ей будет противостоять американка Кэти Волынец. Ранее теннисистки друг с другом не играли. Лучшим достижением Кэти на «Шлемах» является третий круг Australian Open – 2023. В случае успеха в матче Эрика пробьётся в основную сетку, где не исключена её встреча с младшей сестрой Миррой Андреевой, которая попала туда по рейтингу и по результатам жеребьёвки сыграет в первом круге как раз с квалифаером.

Эрика Андреева Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🎾 21:30*: Екатерина Александрова (Россия, 4) – Чжу Линь (Китай), Кливленд, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Александрова в свой седьмой финал в карьере?

Екатерина Александрова успешно продвигается по сетке Кливленда. После побед над румынкой Патрисией-Марией Циг и Александрой Саснович россиянка в трёх сетах одолела китаянку Синьюй Ван. Теперь в полуфинале Екатерина померяется силами с другой представительницей Китая — Чжу Линь. Удастся ли Александровой справиться с очередной соперницей и пробиться в свой седьмой финал в карьере?