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Теннисные матчи сегодня 25 августа 2023 — live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

6 топ-матчей пятницы: Андреева побьётся в финале квалификации и может выйти на сестру
Даниил Сальников
Теннисные матчи сегодня 25 августа 2023
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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:30*: Доигрывание. Валерия Савиных (Россия) – Юрико Миядзаки (Великобритания) — 4:6, 1:3, US Open – квалификация, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open — квалификация (ж). 2-й круг
25 августа 2023, пятница. 18:30 МСК
Валерия Савиных
Россия
Валерия Савиных
В. Савиных
Остановлен
0 : 1
1 2 3
         
4 		1
6 		3
         
Юрико Миядзаки
Великобритания
Юрико Миядзаки
Ю. Миядзаки

Интрига: пробьётся ли Савиных в финал квалификации US Open?

Матч не был доигран накануне из-за дождей. Британка вела — 6:4, 3:1. 32-летняя Валерия Савиных ещё ни разу за карьеру не пробивалась в основу US Open. Ближе всего она была к этой цели в 2012 году, когда прошла в финальный раунд. А вот на Australian Open россиянка выступала трижды (2012, 2013, 2021). Сумеет ли Валерия справиться с британкой Миядзаки и попасть в финал предварительного турнира?

Валерия Савиных

Валерия Савиных

Фото: George Wood/Getty Images

🎾 18:30*: Доигрывание. Диана Шнайдер (Россия, 2) – Эльза Жакемо (Франция) — 5:5, US Open – квалификация, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open — квалификация (ж). 2-й круг
25 августа 2023, пятница. 18:30 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
5
5
         
Эльза Жакемо
Франция
Эльза Жакемо
Э. Жакемо

Интрига: сумеет ли Шнайдер пробиться в основу US Open?

Матч не был доигран накануне из-за дождей. Счёт был — 5:5. Второй номер посева квалификации US Open Диана Шнайдер продолжает продвижение по сетке. В первом круге она в двух сетах справилась с американкой Хейли Баптист, а теперь ей предстоит сыграть с француженкой Эльзой Жакемо. Девушки ещё ни разу не пересекались на корте. Кто же пробьётся в финал?

Диана Шнайдер

Диана Шнайдер

Фото: Darrian Traynor/Getty Images

🎾 18:30*: Доигрывание. Деспина Папамихаил (Греция) – Вера Звонарёва (Россия) — 5:4, US Open – квалификация, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open — квалификация (ж). 2-й круг
25 августа 2023, пятница. 18:30 МСК
Деспина Папамихаил
Греция
Деспина Папамихаил
Д. Папамихаил
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
5
4
         
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва

Интрига: сумеет ли именитая россиянка ещё на шаг приблизиться к цели?

Матч не был доигран накануне из-за дождей. Гречанка вела — 5:4. Финалистка Уимблдона и US Open — 2010, бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарёва продолжает продвижение в основу нынешнего турнира через квалификацию. В первом круге она уверенно справилась с австралийкой Джейми Форлис. Сумеет ли именитая россиянка ещё на шаг приблизиться к цели?

Вера Звонарёва

Вера Звонарёва

Фото: Mark Brown/Getty Images

🎾 19:15*: Татьяна Прозорова (Россия) – Тамара Зиданшек (Словения, 19), US Open – квалификация, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open — квалификация (ж). Финал
25 августа 2023, пятница. 19:15 МСК
Татьяна Прозорова
Россия
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова
Не начался
1 2 3
         
         
Тамара Зиданшек
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек

Интрига: пробьётся ли Прозорова в основу на своём дебютном «Шлеме»?

19-летняя Татьяна Прозорова продолжает успешное продвижение по квалификационной сетке US Open. Она уже обыграла двух белорусок — Юлию Готовко и Ирину Шиманович и теперь за место в основе на своём дебютном «Шлеме» сразится со словенкой Тамарой Зиданшек. Ранее теннисистки друг с другом на корте не пересекались. Отметим, что Зиданшек в первом круге квалификации выбила из сетки ещё одну россиянку — Екатерину Макарову.

Татьяна Прозорова

Татьяна Прозорова

Фото: Alex Grimm/Getty Images

🎾 19:30*: Эрика Андреева (Россия) – Кэти Волынец (США, 25), US Open – квалификация, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open — квалификация (ж). Финал
25 августа 2023, пятница. 19:30 МСК
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец

Интрига: встретятся ли сёстры Андреевы на US Open?

19-летняя Эрика Андреева добралась уже до финала квалификации US Open, где ей будет противостоять американка Кэти Волынец. Ранее теннисистки друг с другом не играли. Лучшим достижением Кэти на «Шлемах» является третий круг Australian Open – 2023. В случае успеха в матче Эрика пробьётся в основную сетку, где не исключена её встреча с младшей сестрой Миррой Андреевой, которая попала туда по рейтингу и по результатам жеребьёвки сыграет в первом круге как раз с квалифаером.

Эрика Андреева

Эрика Андреева

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🎾 21:30*: Екатерина Александрова (Россия, 4) – Чжу Линь (Китай), Кливленд, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Кливленд. 1/2 финала
25 августа 2023, пятница. 21:30 МСК
Чжу Линь
48
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Интрига: пробьётся ли Александрова в свой седьмой финал в карьере?

Екатерина Александрова успешно продвигается по сетке Кливленда. После побед над румынкой Патрисией-Марией Циг и Александрой Саснович россиянка в трёх сетах одолела китаянку Синьюй Ван. Теперь в полуфинале Екатерина померяется силами с другой представительницей Китая — Чжу Линь. Удастся ли Александровой справиться с очередной соперницей и пробиться в свой седьмой финал в карьере?

Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

Фото: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

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