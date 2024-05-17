Мария Саккари приняла участие в женственной фотосессии для журнала Grazia

Восьмая ракетка мира 28-летняя теннисистка из Греции Мария Саккари приняла участие в фотосессии для итальянского журнала Grazia.

Фото: Grazia

Фото: Grazia

На текущем грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) Саккари (5) дошла до четвёртого круга, где со счётом 4:6, 1:6 проиграла двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира белоруске Виктории Азаренко (24).

Саккари – чемпионка двух турниров на уровне WTA. Она завоевала титул на турнире в Рабате (Марокко) в 2019 году и на турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) в 2023-м. Лучшим достижением Марии на турнирах «Большого шлема» являются полуфиналы «Ролан Гаррос» и US Open в 2021 году.

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