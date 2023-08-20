«Буду гордиться до конца жизни». Джокович покорил сумасшедший рекорд в Цинциннати в 2018-м

В финале «Мастерса» в Цинциннати в этом году встретятся Карлос Алькарас и Новак Джокович. 20-летний Алькарас ещё не выигрывал титул в Огайо, а 36-летний Джокович попытается в третий раз поднять здесь кубок над головой.

Цинциннати долгое время являлся едва ли не самым неудобным турниром для Новака. Свой первый титул на этом «Мастерсе» серб выиграл только в 2018 году, сломив в финале Роджера Федерера (6:4, 6:4). Тогда наконец-то прервалась серия Джоковича из пяти поражений подряд в финалах Цинциннати (дважды проигрывал Энди Маррею, трижды – Федереру).

Кроме того, Новак покорил сумасшедший рекорд. Серб стал первым теннисистом в истории, собравшим «Золотой Мастерс» — выиграл все девять турниров данной серии. В 2020 году Джокович снова победил в Цинциннати, и теперь у него два карьерных «Мастерса», что вообще можно назвать чем-то немыслимым. До конца карьеры может быть и больше, если он обыграет Алькараса в предстоящей встрече и ещё раз победит в Монте-Карло. Но именно пять лет назад Новак совершил главный подвиг, прервав полосу неудач в Цинциннати.

Мало кто прогнозировал победу Джоковича в Цинциннати в 2018-м

К августу 2018 года в послужном списке Новака Джоковича значились победы на 30 «Мастерсах» в целом и в восьми из девяти возможных (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим, Торонто/Монреаль, Цинциннати, Шанхай, Париж). Удивительным образом Новаку не покорялся хардовый Цинциннати, хотя даже грунтовые Монте-Карло, Мадрид и Рим, считавшиеся вотчиной Рафаэля Надаля, он выигрывал как минимум пару раз.

Почему у Джоковича не шли дела в Цинциннати? Во многом из-за неудачного стечения обстоятельств. Свой первый финал в 2008-м 21-летний Новак проиграл британскому сверстнику Энди Маррею (6:7, 6:7) в упорнейшей борьбе. Через год Джокович уступил более опытному праймовому Роджеру Федереру (1:6, 5:7). Новак не смог доиграть финал-2011 с тем же Марреем (4:6, 0:3) из-за травмы, хотя всё и так шло к поражению серба. В 2012-м и 2015-м на его пути снова вставал Федерер (0:6, 6:7 и 6:7, 3:6), который именно на быстром корте в Цинциннати выступал лучше всего – 7 из 28 выигранных Роджером «Мастерсов» за карьеру пришлись именно на Огайо. Швейцарец праздновал триумф здесь практически после каждого второго приезда (17 участий).

Новак Джокович трижды проигрывал Роджеру Федереру в финалах «Мастерса» в Цинциннати Фото: Rob Carr/Getty Images

В общем, Цинциннати для Джоковича долгое время являлся своего рода аналогом Майами для Рафаэля Надаля, который в финальных матчах Флориды тоже уступал пять раз. В 2018-м это утверждение перестало быть актуальным.

Новак получил всего лишь 10-й номер посева на знаковом турнире, что стало следствием проблемного сезона-2017 с травмами. Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Александр Зверев, Хуан-Мартин дель Потро и Григор Димитров сформировали первую пятёрку. Джокович котировался выше трёх последних, но всё равно мало кто верил, что он возьмёт титул в Цинциннати даже после снятия Надаля из-за желания поберечь силы перед US Open. Всё-таки Федерер оставался в игре, а неделей ранее Новак разочаровал на «Мастерсе» в Торонто, уступив Стефаносу Циципасу в третьем раунде.

Джокович шёл по турнирной дистанции в Цинциннати не слишком гладко. В первом раунде Новак не без труда сломил малоизвестного американца Стива Джонсона (6:4, 7:6), а в следующих матчах на пути к финалу ему требовалось три сета для победы над французом Адрианом Маннарино (4:6, 6:2, 6:1), болгарином Григором Димитровым (2:6, 6:3, 6:4), канадцем Милошем Раоничем (7:5, 4:6, 6:3) и хорватом Марином Чиличем (6:4, 3:6, 6:3).

Новак Джокович на «Мастерсе» в Цинциннати в 2018-м Фото: Rob Carr/Getty Images

Соперником Новака по финалу ожидаемо стал Роджер Федерер. Швейцарец на старте «Мастерса» в Цинциннати в двух сетах обыграл немца Петера Гоёвчика (6:4, 6:4) и аргентинца Леонардо Майера (6:1, 7:6), после чего испытал немало трудностей в противостоянии с соотечественником Стэном Вавринкой (6:7, 7:6, 6:2). В полуфинале Роджер не потратил много сил, поскольку его оппонент бельгиец Давид Гоффен снялся из-за проблем со здоровьем в начале второго сета при счёте 6:7, 1:1.

Федерер сохранил больше свежести, в то время как Новак порядком измотался. За плечами Роджера была история успеха в Цинциннати, в том числе в финалах с Джоковичем. Хард в Огайо считается одним из самых быстрых в туре. Всё это говорило в пользу 37-летнего Федерера, хотя возраст уже давал о себе знать, и шансы Новака взять титул в Огайо точно были выше, чем раньше.

В первом сете Джокович выполнил 45% непринятых подач, не дав Федереру ни единого брейк-пойнта. При этом Новак цеплялся за подачи соперника и сделал брейк при счёте 3:3. В решающий момент гейма Федерер допустил двойную ошибку, а затем промахнулся по мячу, не рассчитав отскок. После этого швейцарец долго ругался и получил нетипичное для себя предупреждение за нецензурную брань. У Роджера внезапно перестал работать форхенд, попытки обострить игру выливались в глупые ошибки. Это и определило исход первой партии в пользу Джоковича – 6:4.

На старте второго сета Федерер вроде как пришёл в норму и сразу же сделал брейк, но затем отдал собственную подачу из-за повторяющихся провалов в атаке. Роджер не мог вколотить простой смэш, задевал трос при выходе к сетке. Новак такими «подарками» сполна воспользовался и восстановил равенство.

Роджер Федерер на «Мастерсе» в Цинциннати в 2018-м Фото: Rob Carr/Getty Images

Решающим в матче стал седьмой гейм второй партии. Федерер на своей подаче уступал 0:40, но нашёл в себе силы отыграться. Тем не менее в игре нервов на «больше-меньше» Джокович переиграл швейцарца. Новак не дал сопернику шансов на камбэк, без нервотрёпки взял два гейма на своей подаче, выиграв сет и матч – 6:4, 6:4.

Джокович вышел вперёд 24-22 по личным встречам с Федерером, одержав третью победу подряд. Это важный момент, но не главный. Долгожданный кубок «Мастерса» Цинциннати наконец-то оказался в руках Новака, причём взял он его в битве с семикратным чемпионом из Швейцарии (абсолютный рекорд турнира).

Комментарии Джоковича и Федерера после исторического достижения Новака

Джокович несказанно радовался тому, что стал первым игроком в истории, побеждавшим на всех девяти турнирах серии «Мастерс».

«Безусловно, это одно из самых ярких моментов в моей карьере. Такие достижения в любимом спорте – это огромная честь, и я буду очень гордиться ими до конца жизни. По ходу турнира я говорил, что этот трофей меня мотивирует. Но в то же время я пытался не думать о давлении, о том, что могу войти в историю. У меня уже были неудачные попытки. С психологической точки зрения мне было не очень просто, потому что я проиграл Роджеру все матчи на этом корте. Но в то же время мне нравились мои шансы, потому что по ходу турнира я чувствовал себя всё лучше.

В финале я показал лучшую игру на этой неделе. Для меня это новые эмоции, потому что я впервые выиграл этот трофей и победил Роджера на этом турнире. Очень приятно разделить корт с великим игроком, и я это искренне говорю. Федерер, Надаль – эти ребята сыграли ключевую роль в моей жизни, карьере, в моей теннисной эволюции. Они заставляют меня показывать свою лучшую игру, прибавлять. Они заставили меня думать о том, что мне нужно делать, чтобы стать лучшим в мире. Конечно, в этом году победа на Уимблдоне изменила мой подход к Торонто и Цинциннати. Я почувствовал себя увереннее, почувствовал, что мне просто нужно чуть больше матчей.

В Торонто я сыграл не очень хорошо, но чувствовал, что если проведу два-три матча, то мне удастся прибавить, как это бывало раньше. Этот опыт помог мне верить в себя и правильно подойти к задаче. Я рад, горд и очень доволен, полон отличных эмоций. Я пять раз играл в финале, но не добивался успеха. Я продолжал бороться, и с каждым разом мне было все тяжелее. Так что это очень приятно. Мне трудно сравнивать», — заявил Джокович.

Роджер Федерер и Новак Джокович после финала «Мастерса» в Цинциннати в 2018-м Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Роджер Федерер призвал отдать должное Джоковичу, а не сосредотачивать внимание на его собственных ошибках.

«Новак — великий чемпион, и это должно быть главным. Мы должны говорить об этом, а не о моих ошибках на приёме. Главное — это то, что он переписывает историю. Мы можем обсуждать любые розыгрыши, но заголовки должны быть о Новаке. Это потрясающее достижение, и я надеюсь, что он невероятно горд и невероятно счастлив. Все достижения игрока в итоге будут собраны в одну кучу, и вы спросите: «Самое классное, что ты когда-либо сделал?». Для Новака победы на всех «Мастерсах» могут быть ответом – не считая всех «Шлемов» и других вещей, которые он уже сделал.

Выиграть «Мастерс» невероятно сложно. Эти турниры не даются легко. Вы видели моё сегодняшнее выступление. Неделя получилось очень длинной, тяжёлой, выматывающей. Тут играют лучшие теннисисты, с самого начала достаются сложные соперники, так что почти нет времени поймать ритм и поработать над игрой по ходу турнира. Новаку это удаётся, может быть, лучше всех. И это потрясающее достижение. Я даже не хочу искать причины, по которым трижды проиграл подачу или плохо принимал его вторую подачу. Просто так вышло. Новак заслужил победу, а я сыграл недостаточно хорошо. Ничего страшного. Это был хороший турнир, но я рад, что он закончился, и мне нужно отдохнуть. Так что всё в порядке», — сказал Федерер.

Карьерный «Мастерс» или «Золотой Мастерс» — безумное достижение для тенниса. Конечно, «Мастерсы» — далеко не турниры «Большого шлема» по степени престижности. Однако карьерный «Шлем» собрать явно легче. Просто потому, что нужно выиграть всего четыре разных соревнования, а не девять. Карьерный «Шлем» значится в резюме самого Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Андре Агасси, Роя Эмерсона, Рода Лэйвера, Фреда Перри, Дональда Баджа. В «Открытую эру» подобное покорялось только «Большой тройке» в лице Джоковича, Надаля и Федерера, Агасси и Лэйверу. Причём у Новака есть три карьерных «Шлема» после триумфа на «Ролан Гаррос» — 2023, а у Рафы остаётся два.

Имён по карьерному ТБШ довольно много, чего не скажешь о «Мастерсах». Новак Джокович – первый и пока что единственный теннисист в истории, который смог выиграть все девять титулов этой категории. Достижение выглядит особо впечатляюще с учётом деталей. Федерер и Надаль не взяли даже восемь: Роджер не побеждал в Монте-Карло и Риме (по четыре проигранных финала), а Рафа не может похвастаться успехами в Майами (пять финалов) и в Париже (один).

В Цинциннати Новак во второй раз сделал то, что не удавалось Федереру и Надалю. На отрезке 2015–2016 Джокович выиграл четыре турнира «Большого шлема» кряду. С течением времени этот список только расширялся. Сейчас Новак является 23-кратным чемпионом ТБШ, опережая Роджера (20) и Рафу (22), ещё и по «Мастерсам» — 38 титулов против 28 и 36 у швейцарца и испанца соответственно. Джокович выигрывал каждый «Шлем» как минимум трижды и имеет преимущество по личным встречам над Федерером (27:23) и Надалем (30:29). Спор о величайшем теннисисте всех времён уже практически бессмысленный, а до конца своей карьеры Новак наверняка не оставит никаких значимых аргументов в пользу сторонников Роджера и Рафы.