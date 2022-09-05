Обнажение на корте. Американка в откровенном наряде ошеломила публику на US Open — 2007

Бетани Маттек-Сэндс всегда привлекала к себе повышенное внимание. По умению эпатировать окружающих ей нет равных.

Бетани Маттек-Сэндс называют Леди Гагой мирового тенниса. Американка смело тянет на звание самой экстравагантной теннисистки в истории. Олимпийская чемпионка Рио, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде (плюс ещё три титула ТБШ в миксте) огромное количество раз эпатировала публику. Особенно любила делать это на US Open. В 2007 году Бетани по-настоящему зажгла на домашнем турнире.

Маттек-Сэндс сумела привлечь внимание к неинтересным матчам женских пар

Турниры женского парного разряда практически не вызывают интереса у зрителей, даже на турнирах «Большого шлема» вроде US Open. Бетани Маттек-Сэндс (до 2008 года незамужняя и просто Маттек) сумела привлечь к ним повышенное внимание. С середины 2000-х и по сегодняшний день практически каждый её образ становился предметом обсуждения.

В 2007-м Бетани быстро прекратила выступление в одиночном разряде, уступив израильтянке Шахар Пеер (2:6, 1:6) во втором раунде. Она сосредоточилась на парном турнире, где её напарницей выступала Саня Мирза из Индии. Мирза тоже обладает весьма привлекательной внешностью, но предпочитает скромные наряды. Так что Саня полностью отошла на второй план на фоне Бетани.

Бетани Маттек-Сэндс и Саня Мирза Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В первом раунде Маттек и Мирза разгромили француженку Северин Белтрам и бывшую первую ракетку мира сербку Елену Янкович (6:2, 6:1). Далее так же легко разобрались со словачкой Ярмилой Гайдошовой и австралийкой Брианн Стюарт (6:2, 6:2). Бетани выходила на корт в облегающем золотистом костюме Женщины-кошки, а затем в светлом платье с большим вырезом, но это была лишь «разминка» для неё.

В третьем раунде Маттек и Мирза с трудом прошли американку Лису Рэймонд и австралийку Саманту Стосур (2:6, 7:5, 7:5). Эта игра запомнилась не своей напряжённостью, а откровенным нарядом Бетани. 22-летняя американская теннисистка решила ещё больше оголить свою грудь, выйдя на корт в майке с предельно расстёгнутой молнией. Это настолько поразило мальчика, подбирающего мячи, что он забыл о своих прямых обязанностях и без какой-либо скромности разглядывал грудь теннисистки. Судя по всему, Бетани это устраивало, поскольку в ответ американка только улыбалась.

Бетани Маттек-Сэндс в откровенном наряде Фото: youtube.com

В четвёртом раунде Маттек снова ошеломила публику. Она появилась на корте в леопардовом костюме с глубоким декольте. Фотографы только и делали, что пытались поймать удачный кадр с Бетани. А болельщики на трибунах с удовольствием наблюдали за каждым её действием.

Бетани попыталась направить в нужное русло свою внутреннюю животную энергию с помощью леопардового костюма. Однако устрашить соперниц не удалось. Итогом матча стало поражение Маттек и Мирзы от представительниц Тайваня Чжуан Цзяжун и Юнжань Чжань (3:6, 6:3, 4:6). К сожалению для американцев (и не только), Бетани прекратила своё выступление на турнире.

Бетани Маттек-Сэндс в леопардовом костюме Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Но не перестала радовать их эффектными образами в будущем. В том числе и чрезвычайно откровенными и даже вульгарными, которые без проблем можно найти в сети. За пределами корта Бетани тоже является символом эпатажа. Не случайно ей дали прозвище Леди Гага от тенниса. Многие наряды для неё делал Алекс Нобл – дизайнер знаменитой певицы.

Во время вечеринки перед Уимблдоном в Лондоне в 2011 году Маттек-Сэндс надела флуоресцентное зелёное платье от Нобла, в котором использовались теннисные мячи в качестве компонентов. На голове у американки красовалась шляпа в стиле могикан.

Бетани Маттек-Сэндс в платье от дизайнера Леди Гаги Фото: Getty Images for WTA

Девиз Бетани «Чем ярче, тем лучше», однако она испробовала весь спектр костюмов – в том числе готический стиль с доминированием чёрного. Часто она выходила на корт, нанося на щёки характерные татуировки.

Бетани Маттек-Сэндс в костюме готического стиля Фото: Corbis via Getty Images

Вот как Маттек-Сэндс объясняет свои эксцентричные образы.

«Моя жизненная философия — быть собой и наслаждаться настоящим — окружающие обязательно это оценят. Я считаю, что стиль добавляет интереса и самой игре. Теннисистам сложно демонстрировать свою индивидуальность на корте — это можно сделать только с помощью одежды и того, что ты говоришь. На мой взгляд, дизайнерские наряды привлекают внимание к женскому теннису.

Я носила яркую одежду и старалась выделяться ещё до того, как завоевала большую часть своих титулов. Всё дело в моём характере. Честно говоря, я была очень застенчивым ребёнком. А мода и подобные средства самовыражения помогали мне общаться с людьми, находить друзей. Поэтому исход матчей перестал иметь для меня значение. Я, можно сказать, пошла наперекор устоявшемуся тренду, когда спортсмен общителен лишь в случае своей победы.

Если даже в один из дней у тебя будет неважный результат, всё равно можно весело проводить время, сходить куда-нибудь на ужин, а на следующий день работать ещё упорнее. Мне кажется, лучше выбрать именно такой подход, иначе твоё настроение будет слишком сильно зависеть от результата. А мне нравится при любых обстоятельствах оставаться собой.

Люблю эклектичный стиль, сочетание разных материалов и ярких цветов. Я часто слежу за модными показами, поэтому в курсе того, что будет в тренде. При этом мне нравится одеваться немного по-другому, носить в некоторой степени уникальные вещи», — утверждает спортсменка.



Наряды Бетани были такими вызывающими, что организаторы соревнований много раз штрафовали её на несколько тысяч долларов. Судьи иногда запрещали выходить на корт, пока она не сменит одежду и не смоет провокационный макияж. Бетани всегда находила способы удивить окружающих.

В последние годы Маттек-Сэндс сменила образ. Сделала короткую стрижку, часто перекрашивала волосы в разные цвета — от зёленого и синего до розового. В 2019 году она выиграла свой последний «Шлем» в миксте на US Open в паре с британцем Джейми Марреем. На этом фото отчётливо заметна трансформация стиля Бетани по сравнению со стартовыми годами карьеры.

Бетани Маттек-Сэндс и Джейми Маррей Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сейчас Бетани Маттек-Сэндс 37 лет. Она не объявляла о завершении карьеры, но уже давно не выходила на корт – с октября 2021-го, когда в паре с первой ракеткой мира Игой Свёнтек проиграла Шувэй Се и Элизе Мертенс на турнире WTA в Индиан-Уэллсе. Бетани досаждают травмы, так что, вполне вероятно, она уже завершила свой путь в профессиональном теннисе. Но её эпатаж никуда не делся, что отчётливо заметно по публикациям американки в соцсетях.

Бетани Маттек-Сэндс и Джастин Сэндс Фото: Из личного архива Бетани Маттек-Сэндс

Бетани проводит много времени со своим мужем Джастином Сэндсом, бизнесменом из Финикса. У пары пока нет детей, но это наверняка вопрос времени с учётом того, что теннисистка фактически прекратила выступать.



Со стороны может показаться, что Маттек-Сэндс является прожигательницей жизни, совершенно легкомысленным человеком. Это не так. Бетани более чем сознательная и ничем не отличается от основной массы людей. Она активно жертвует средства на благотворительность и не раз помогала пострадавшим от природных стихий в США, старается быть полезной обществу.

Экстравагантная на корте, но простая в жизни – это про Бетани Маттек-Сэндс. И стоит признать, что без её ярких образов теннис определённо был бы скучнее.