Звонарёва особо опасна? Экс вторую ракетку мира не пустили в Варшаву на радость министру

Турнир WTA-250 в Польше уже успел стать скандальным, даром что соревнования ещё даже не стартовали — матчи основной сетки начнутся 24 июля. Хотя иначе, наверное, и быть не могло. После того как министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что будет бойкотировать матчи первой ракетки мира Иги Свёнтек, если та должна будет играть с россиянками либо белорусками, можно было ожидать какого-то продолжения истории. И предчувствие не обмануло.

Шансы на то, что Свёнтек встретится с россиянками/белорусками, стремительно тают. Изначально в списке заявок Варшавы присутствовали Маргарита Бетова (в девичестве Гаспарян), двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарёва (обе — Россия) и Александра Саснович (Беларусь). Однако сперва с турнира снялась Бетова, а затем выяснилось, что и Звонарёвой в Варшаве тоже не будет. Причина просто поражает.

По мнению министерства внутренних дел Польши, наша прославленная теннисистка ни много ни мало угрожает государственной безопасности этой страны! «21 июля пограничники пресекли въезд в Польшу российской теннисистке. Вера Звонарёва пыталась попасть в страну по визе, выданной во Франции, рейсом из Белграда в Варшаву. Россиянка, числящаяся в списке лиц, пребывание которых на территории Польши нежелательно, не была допущена пограничной службой по соображениям государственной безопасности и охраны общественного порядка», — говорится в заявлении пресс-службы МВД Польши.

Также в сообщении ведомства сказано, что Звонарёва, после того как её не пустили в страну, вскоре улетела в Подгорицу, столицу Черногории.

«Чемпионат» обратился за комментарием в Федерацию тенниса России. Вице-президент организации Алексей Селиваненко сообщил, что не владеет информацией и не может ничего сказать. А вот известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев иронично прокомментировал новость. «Ещё никогда Вера Звонарёва не была так опасна для страны НАТО!» — написал он в своём телеграм-канале.

Отреагировали на ситуацию и в WTA. «WTA в курсе ситуации в Варшаве с Верой Звонарёвой. Безопасность и благополучие всех игроков — главный приоритет WTA. Россиянка покинула Польшу, а мы будем изучать этот вопрос в дальнейшем», — отмечается в сообщении организации в «Твиттере».

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что турнир в Варшаве следует лишить статуса WTA. «WTA должна лишить турнир в Польше статуса за недопуск в страну Звонарёвой. Каждая страна-организатор спортивных соревнований берёт на себя обеспечение визовых вопросов и безопасности. В данном случае это обеспечено не было, произошёл акт дискриминации. Соответственно, подобный турнир не должен иметь статуса WTA», — цитирует Свищёва ТАСС.

Вера Звонарёва играет на турнире в Дубае в 2022 году Фото: Francois Nel/Getty Images

А заслуженный тренер России Владимир Камельзон заявил, что у него появились вопросы к самой Звонарёвой. «Но здесь вопросы возникают и к самой Звонарёвой. Надо думать головой. Если турнир проводится в стране, которая относится к России наиболее враждебным образом, зачем вообще туда отправляться? Мы тоже должны быть более-менее грамотными и понимать, где отношение к нам лояльное, а где возможны провокации. Нас и так лишили и гимна, и флага. Какой нормальный россиянин сейчас поедет в Варшаву играть в теннис? Следовало немного поковыряться в своих мозгах. Я бы и её команде посоветовал вспоминать, в какое время живёте, просчитывая планы на сезон.

Но, к сожалению, полякам плевать, и они творят, что хотят. Зачем вообще организовывать там какие-то серьёзные соревнования, если люди так себя ведут? Раз вопросы политики по-прежнему выходят на первое место и наших атлетов уже задерживают на границе, не надо туда вообще ездить. Тем более речь идёт не о самом престижном старте, а Звонарёвой не 15 лет», — цитирует Камельзона «RT на русском».

Таким образом, в основной сетке турнира в Варшаве остаётся только Саснович. При этом существует вероятность, что у России всё же будет своя представительница на турнире. Через квалификацию на турнир попробует пробиться Валерия Савиных. Также в списке участниц предварительных состязаний значится белоруска Юлия Готовко.

Показательно, что в апреле этого года скандальная история приключилась с другой россиянкой, которая не смогла попасть в Польшу. Виталия Дьяченко пожаловалась на польскую авиакомпанию. Спортсменка сообщила тогда, что подверглась дискриминации из-за российского паспорта, и выступила с масштабным заявлением в соцсетях.

«Действительно ли это помогает улучшить ситуацию в мире?

Сегодня мне отказали в вылете на турнир на Корсику авиакомпанией LOT Airlines по направлению Каир — Варшава — Ницца, так как я обладательница российского паспорта. Правила авиакомпании — запретить летать русским рейсами LOT Airlines!

У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, но правила современного тенниса ничего не значат для реальности. Кроме того, у меня было рекомендательное письмо от моего отца, который родился на Украине и работает в Организации Объединённых Наций. В этом письме говорилось, что я его дочь (политика авиакомпаний разрешает летать членам семей граждан, у которых есть дипломатический паспорт), но все авиакомпании теперь вдруг отказываются от этих документов из-за страны вашего рождения.

В итоге я застряла на 18 часов в аэропорту Каира, спала на скамейках, не имея еды и возможности покинуть аэропорт!

Виталия Дьяченко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Конец истории: ночевала в аэропорту, со мной обращались как с человеком третьего сорта. Потратила пару тысяч евро. Теперь нет возможности попасть на турнир, так как нет маршрута из-за авиакомпаний, которые не перевозят россиян. В конце концов я должна отказаться от участия, и единственный вариант — вернуться домой и пропустить ещё один турнир из-за этой ситуации.

Как профессиональный спортсмен, который играет без какого-либо флага и не представляет никакой страны, просто пытается жить своей жизнью и продолжать карьеру, которую я любила всю свою жизнь, — справедливо ли это по отношению к спортсменам, которые не имеют никакого отношения к этой печальной ситуации? Надеюсь освободиться от политики, расизма и нацизма. Просто мира и чистого неба, пожалуйста!» — писала тогда Дьяченко.

Наконец, вот ещё один совсем свежий инцидент, который не имеет прямого отношения к Польше, но тем не менее также весьма показателен. 24-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия) из-за проблем с визой.

«Очень жаль сообщать, но я вынуждена сняться с Гамбурга из-за проблем с визой. Мы и моя команда подали документы вовремя, но, к сожалению, рассмотрение было задержано. В прошлом году мне очень понравилось выступать в Гамбурге, и я надеюсь, что смогу вернуться туда в 2024 году! На данный момент мы с командой делаем всё возможное, чтобы подготовиться как можно лучше к американской серии. Увидимся в Вашингтоне!» — написала Потапова в своих социальных сетях.