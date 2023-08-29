Возвращения не получилось! Хачанов без шансов уступил 89-й ракетке мира на старте US Open

Во вторник, 29 августа, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке, проходят матчи первого круга. Сегодня свою встречу и провёл 11-я ракетка мира Карен Хачанов, который после четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2023 из-за травмы не выступал в туре два с половиной месяца. В соперники по стартовому раунду россиянину достался далеко не самый звёздный обладатель уайлд-кард Майкл Ммо, с которым он ранее никогда не играл.

Напомним, серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде после успешного выступления на Открытом чемпионате Франции вернулся в топ-10 рейтинга ATP. 27-летний уроженец Москвы стал третьим игроком из России, находящимся в десятке сильнейших по версии от 13 июня. Это рекордное представительство россиян в первой десятке в мужском теннисе. Однако задержался в топ-10 Карен всего на неделю. Затем знаменитый россиянин из-за травмы пропустил всю травяную часть сезона, в том числе Уимблдон. Примечательно, что на британском мэйджоре Хачанов не выступил уже второй год подряд. О причинах снятия с королевского «Шлема» победитель «Мастерса» в Берси-2018 сообщил в своих социальных сетях.

«Мне нелегко это писать, но я должен сообщить, что снимаюсь с предстоящего Уимблдона. Из-за травмы, полученной на «Ролан Гаррос», — стрессового перелома крестцовой кости — я не смогу сыграть на Уимблдоне второй год подряд. Я до последнего надеялся, что успею восстановиться, но мои доктора уверили меня, что это невозможно. Теперь мой приоритет — восстановление и подготовка к турнирам в августе. В то же время я счастлив быть рядом с семьёй и благодарен за возможность не пропустить момент рождения моего второго сына. Я использую этот перерыв в выступлениях как мотивацию для возвращения и достижения того, чего я хочу. Спасибо за понимание и поддержку, она для меня многое значит!» — написал спортсмен.

Возвращение Хачанова к соревновательной практике случилось даже не после завершения Уимблдона. Теннисист также пропустил соревнования в Лос-Кабосе, а своё видео с первой тренировки после длительной паузы выложил лишь в конце июля. Однако к старту первого «тысячника» во второй половине сезона в Торонто Карен оказался не готов, о чём он также сообщил в социальных сетях. Полноценно залечить все последствия стрессового перелома и быть готовым выйти на корт у 27-летнего уроженца Москвы получилось лишь к Цинциннати. При этом за время длительного отсутствия в туре в семье теннисиста случилось пополнение: 12 июля он сообщил, что во второй раз стал отцом. Малыша назвали Микаэль.

Малыша назвали Микаэль Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КАРЕНА ХАЧАНОВА

Стоит отметить, что на «Мастерсе», который проходил в Цинциннати, звёздный россиянин выступил лишь в парном разряде. В тандеме с Робином Хасе из Нидерландов он выиграл лишь один матч на этом турнире. В итоге россиянину предстояло практически без раскачки открывать хардовую серию сразу на ТБШ.

Прошлогодний полуфиналист нью-йоркского «Шлема» начал противостояние против Ммо не самым удачным образом. Уже с ходу Карен позволил брейкануть себя, позволив сопернику вырваться вперёд – 1:0. Дальше теннисисты уверенно держали геймы на своей подаче, что продолжалось вплоть до счёта 4:2 в пользу хозяина кортов. В девятом гейме стартовой партии американец снова сделал брейк – 5:2. Помог ему в этом сам Хачанов, который на брейк-пойнте допустил обидную ошибку с форхенда, пробив в центр сетки. Стало ясно: шансов на спасение в партии практически не осталось. Таким образом, стартовый сет Майкл забрал со счётом 6:2.

Майкл Ммо Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Старт новой партии также не задался для 11-й ракетки мира. Уже во втором гейме Карен мог с ходу оторваться в счёте, но брейк-пойнты россиянину реализовать так не удалось. Затем Хачанов провёл откровенно провальный гейм (допустил в нём две двойные ошибки) и вновь позволил сопернику повести в сете с комфортным преимуществом – 2:1. В следующем гейме полуфиналист прошлогоднего розыгрыша US Open сумел сделать обратный брейк, однако на большее Карена не хватило. Важный девятый гейм Карен провёл неудачно, не взяв ни очка на своей подаче. Сделанного брейка для итоговой победы в сете местному теннисисту, как оказалось, было достаточно. Как итог, вторая партия также осталась за Ммо – 6:4. В ней стало больше борьбы, однако важнейшие розыгрыши остались за американцем.

Карен Хачанов Фото: AP/TASS

Характер третьего сета не изменился. Хачанов практически сразу же снова потерял подачу, а в самом рисунке игры россиянина проблесков не наблюдалось. Серебряный призёр Олимпиады в Токио в одиночном разряде по-прежнему сыпал ошибками, что не позволяло ему сражаться со своим соперником на равных. В конце партии россиянин опять не сумел взять гейм на своей подаче. Как итог – 2:6, 4:6, 2:6 – именно с таким счётом Карен практически без шансов проиграл 89-й ракетке мира.

Далее Ммо встретится с лучшим теннисистом из пары Диас Акоста — Джон Иснер.