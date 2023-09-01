Выиграл два титула подряд и находится в убойной форме. С кем сыграет Медведев на US Open?

Посеянный под третьим номером на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» 27-летний Даниил Медведев продолжает продвижение по сетке US Open. После сверхубедительного разгрома в матче первого круга венгра Аттилы Балажа (6:1, 6:1, 6:0) следующий матч на американском «Шлеме» сложился для Даниила ощутимо сложнее. В поединке с австралийцем Кристофером О’Коннеллом россиянин даже проиграл один сет, но в остальных трёх проявил математическую точность и выиграл их с одинаковым счётом – 6:2, 6:2, 6:7, 6:2.

В следующем раунде первая ракетка России сыграет с восходящей звездой мирового тенниса аргентинцем Себастьяном Баэсом, занимающим 32-е место в мировом рейтинге. До начала нынешнего сезона основные достижения 22-летнего южноамериканца были связаны с его выступлениями в юниорском теннисе, где Себастьян был довольно успешен и даже занимал первое место в мировом рейтинге. В 2016-м, когда ему ещё не было и 16 лет, он дошёл до полуфинала престижного турнира Orange Bowl.

Спустя два года ему удалось выйти в первый финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. Неудивительно, что это произошло на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». Где ещё, как не на медленном покрытии, аргентинцу было демонстрировать свою лучшую форму. Однако выиграть титул в Париже у Себастьяна не получилось. В тот год на юниорских «Шлемах» был просто грандиозен тайванец Чун Син Цен. Азиатский спортсмен начал сезон с поражения в финале юниорского Australian Open, после чего последовательно выиграл «Ролан Гаррос» и «Уимблдон».

Одна из главных побед в карьере пришла к Баэсу в том же году на юношеских Олимпийских играх. На домашней Олимпиаде, проходившей в октябре в Буэнос-Айресе, аргентинец вместе с соотечественником Факундо Диасом Акостой завоевал золотую медаль в турнире парного разряда. В решающем матче они обыграли в финале Адриана Андреева и Ринки Хидзикату. Того самого австралийца Хидзикату, который на этом US Open также добрался до третьего круга в одиночном разряде.

В 2018 году он дважды выходил в полуфинал турниров серии «фьючерс». В 2019 году смог выиграть четыре «фьючерса». На турнире более старшей серии «челленджер» в Монтевидео ему впервые удалось выйти в 1/8 финала. В 2021-м он стал победителем на «челленджере» в Консепсьоне, проиграв всего один сет за весь турнир. При этом он сумел обыграть четырёх игроков, входящих в топ-150.

В ноябре 2021 года Баэс пробился в полуфинал турнира Next Gen среди лучших молодых игроков планеты. Но в поединке за выход в финал молодой аргентинец не смог выиграть ни одного сета. Оно и неудивительно, ведь проиграл Себастьян будущей первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу.

Себастьян Баэс Фото: Julian Finney/Getty Images

Только с начала прошлого сезона Себастьян на полноценной основе начал выступать в Профессиональном туре. К январю 2022-го на счету аргентинца было всего три матча в основных сетках турниров ATP, причём одну из этих встреч Баэс даже не смог провести. С матча второго круга в Гамбурге Себастьян снялся ещё до выхода на корт.

Дебютным турниром «Большого шлема» на взрослом уровне для теннисиста стало выступление на Открытом чемпионате Австралии – 2022. Получилось вполне прилично. В первом круге в пятисетовом сражении он победил испанца Альберта Рамоса. Во втором раунде встретился с соперником из топ-10 — греком Стефаносом Циципасом и проиграл в четырёх сетах. 31 января 2022 года он вошёл в топ-100 и стал 77-м номером в мире.

На турнире в Сантьяго Баэс был посеян под седьмым номером и вышел в свой первый финал турнира ATP, одержав победу в полуфинале над перуанцем Хуан-Пабло Варильясом. В финале он уступил Педро Мартинесу из Испании. Впрочем, всего через два месяца Баэс выиграл первый титул ATP. На турнире в Эшториле на пути к чемпионскому званию он обыграл хорвата Марина Чилича, француза Ришара Гаске, всё того же Рамоса и американца Фрэнсиса Тиафо.

Себастьян Баэс Фото: Antonio Borga/Getty Images

С этого момента за выступлениями Баэса начали следить ещё более пристальным образом. В июле аргентинец добрался до решающего матча в шведском Бостаде, в полуфинальной встрече не оставив ни одного шанса россиянину Андрею Рублёву – 6:2, 6:4. Однако выиграть второй титул в карьере у Себастьяна не получилось. В финале он проиграл соотечественнику Франсиско Серундоло и на долгий период угодил в настоящий штопор.

Молодого аргентинца физически не хватило на вторую часть сезона, в ходе которой он уступал всем подряд. После победы над Рублёвым южноамериканский теннисист проиграл 11 (!) матчей подряд, дважды не сумев доиграть их до конца. Однажды Себастьяна даже увезли с корта на коляске. В Хихоне аргентинец при счёте 6:7, 4:4 из-за судорог снялся с матча с Констаном Летьеном. Баэс не смог самостоятельно покинуть корт – ему помогли медики.

Из-за серии провальных результатов к концу года Себастьян упал в рейтинге, но всё-таки впервые в карьере завершил год в топ-100 – на 97-й позиции. А в этом сезоне повзрослевший и физически окрепший Баэс стал реальной силой в мировом теннисе. В 2023 году он победил на трёх турнирах ATP, сумев отметиться завоёванным титулом не только на грунте, но и на харде.

Самое интересное, что лучшую форму в жизни 22-летний уроженец Буэнос-Айреса набрал непосредственно перед стартом US Open, куда он приехал с 10-матчевой победной серией. В начале августа Баэс выиграл грунтовый турнир в австрийском Кицбюэле: в финале был разгромлен кумир местных трибун Доминик Тим – 6:3, 6:1. А в конце месяца Себастьян не знал себе равных на харде в американском Уинстон-Сейлеме. Может быть, соперники на этом соревновании и не были самого высокого уровня, но два титула подряд – это всё равно два титула подряд.

«Мой тренер сказал мне продолжать бороться, стараться сосредоточиться на хороших моментах. Приятно чувствовать такую уверенность, но теперь я должен подумать о своём восстановлении. Потом я буду думать о US Open. У меня есть несколько дней, чтобы восстановиться и сосредоточиться на новом турнире», — говорил счастливый Баэс после 10-й победы подряд.

Себастьян Баэс Фото: Grant Halverson/Getty Images

Как вы понимаете, на данный момент победная серия Баэса возросла ещё сильнее и уже достигла отметки в 12 матчей. В первом круге US Open Себастьян в трёх сетах выбил из борьбы 27-го сеяного хорвата Борну Чорича – 7:5, 7:5, 6:1. А во втором раунде Баэс проиграл первый сет Фелипе Мелигени Родригесу Альвесу, затем выиграл две следующие партии, после чего бразилец отказался от продолжения борьбы – 6:7, 6:4, 6:4, отказ.

В свою очередь, для Медведева победа над О’Коннеллом стала 250-й на харде (при 83 поражениях). Медведев – единственный действующий игрок младше 30 лет, перешагнувший этот рубеж. Теперь Даниил сразится с Себастьяном. Матч третьего круга состоится в Нью-Йорке 2 сентября. Ранее теннисисты между собой никогда не встречались.