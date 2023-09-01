«Симптомы? Я потерял сет». Медведев вызывал врача и дожал упрямого австралийца на US Open

В четверг, 31 августа, на Открытом чемпионате США завершились матчи второго круга. На турнире в Нью-Йорке, можно сказать, прошёл настоящий российский день. Так, Андрей Рублёв победил французского ветерана Гаэля Монфиса, а Екатерина Александрова разгромила Лесю Цуренко с Украины. Выиграла свою встречу и Людмила Самсонова, одолевшая немку Тамару Корпач — 6:3, 6:3. А вот Анастасия Павлюченкова в упорной борьбе уступила Элине Свитолиной, другой украинке.

Ещё два матча US Open с участием россиян были вынесены на вечер по местному времени, то есть на ночь и утро 1 сентября по московскому. Первая ракетка России Дарья Касаткина встречалась с чемпионкой Australian Open 2020 года американкой русского происхождения Софьей Кенин. Тот сезон пока остаётся лучшим в карьере Кенин, которой сейчас 24 года. После выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2020 она не добивалась весомых успехов на «Шлемах», доходя максимум до четвёртого круга. В этот раз американка остановилась во втором раунде.

Хотя поначалу матч с Касаткиной складывался как нельзя лучше для Софьи. Россиянка провально начала встречу, проиграв первые пять геймов, причём три из них — на своей подаче. На этом отрезке Дарья выиграла лишь четыре очка, а оба своих гейма её соперница взяла под ноль. Касаткина отыграла один брейк, затем, подавая, спасла сетбол, но со второй попытки Кенин подала на сет — 6:2 всего за 30 минут.

Несмотря на обескураживающее начало, Касаткиной удалось перевернуть ход встречи. Правда, не сразу. Во второй партии инициатива сперва также была на стороне Кенин — 2:0. В третьем гейме россиянка ушла с брейк-пойнта, а немного погодя, уже в шестом гейме, и сама сподобилась на брейк — 3:3. Восстановив равновесие, Дарья заиграла увереннее. И в 10-м гейме использовала первый же сетбол на приёме — 6:4 за 50 минут.

В начале решающей партии соперницы обменялись брейками. Вскоре Кенин взяла чужую подачу и повела 3:2 с брейком. Но затем американка взяла медицинский перерыв, и ей затейпировали левое бедро. Следующие три гейма остались за Касаткиной, при том что на своей подаче россиянке удалось спасти брейк-пойнт. Однако Дарья не смогла подать на матч при 5:3. Зато в 10-м гейме реализовала первый же матчбол на приёме, одержав в итоге волевую победу в этом драматичном поединке — 2:6, 6:4, 6:4 за 2 часа 21 минуту.

Вот так Касаткина вышла в третий круг US Open, несмотря на 10 двойных ошибок (у Кенин их всего три). Кроме того, у россиянки накопилось целых 47 невынужденных ошибок; впрочем, у соперницы эта статистика едва ли лучше (44 невынужденные). И по активно выигранным очкам Дарья уступила Софье (25 против 30). В третьем раунде Касаткина сыграет с 26-летней бельгийкой Гретье Миннен (Q), которая, к слову, в стартовой игре на турнире не оставила шансов семикратной чемпионке ТБШ Винус Уильямс — 6:1, 6:1.

Венчал программу дня матч чемпиона US Open 2021 года, третьей ракетки мира Даниила Медведева. В соперниках у него оказался 29-летний австралийский теннисист Кристофер О'Коннелл. У этого спортсмена непростая судьба. Несколько лет назад О'Коннелл, чтобы заработать денег на восстановление после травм, устроился простым рабочим, чистил корабли, получая почасовую оплату. Также ему приходилось посещать психиатров. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Матч начался с того, что соперники обменялись брейками, причём Медведев на своей подаче допустил две двойные ошибки. Однако в дальнейшем таких срывов у россиянина не было, и из следующих шести геймов он забрал пять, уверенно выиграв сет. На подаче Даниил и близко не подпускал соперника к брейк-пойнтам, а на приёме регулярно оказывал давление. В восьмом гейме Медведев под ноль подал на сет — 6:2 за 37 минут.

Вторая партия стала логическим продолжением первого сета. Медведев всё так же давил, а О'Коннелл, который после подачи часто выходил к сетке, мало что мог ему противопоставить. Россиянин начал с брейка, а в середине партии ещё раз взял подачу соперника. Даниил так ни разу и не дал оппоненту выйти на брейк-пойнт. И при 5:2 уверенно подал на сет — 6:2 за 31 минуту.

Даниил Медведев на подаче в матче с Кристофером О'Коннеллом на US Open — 2023 Фото: Mike Stobe/Getty Images

Перед началом третьей партии О'Коннелл ненадолго взял медицинский перерыв. Этот сет не стал последним в матче, хотя, казалось, всё к тому идёт. Медведеву пришлось гораздо сложнее. Россиянин уже в третьем гейме взял чужую подачу, после чего зафиксировал преимущество — 3:1. В долгом пятом гейме австралиец, которому удалось-таки прибавить, неожиданно вцепился в свою подачу, отыграв брейк-пойнт. Более того, в восьмом гейме у Даниила неожиданно случился небольшой провал и он взял лишь одно очко на своей подаче — 4:4.

В итоге пришлось играть тай-брейк, хотя в оставшихся двух геймах на подаче О'Коннелла Медведев в общей сложности упустил четыре брейк-пойнта. На тай-брейке же Даниил сделал мини-брейк при счёте 4:2, но при 6:4 проиграл четыре очка подряд, начав с двойной ошибки и ею же закончив, — 8:6 в пользу Кристофера.

Перед четвёртым сетом Медведев вызвал врача просто так и ещё пошутил, мол, дайте мне те же таблетки, что давали О'Коннеллу час назад, когда тот прибавил. Женщина-врач минуту улыбалась и ушла. Перед этим между ними состоялся такой диалог:

— Испытываете какие-либо симптомы?

— Да, я проиграл сет. Дайте мне то же, что давали ему.

Также Даниил не избежал небольшой стычки с публикой. Ему не понравилось, что двое болельщиков не сидели на месте, когда он подавал. «Вы тупые или что?» — вопрошал Медведев. В ответ на это один из зрителей послал ему воздушный поцелуй.

Даниил Медведев заводит публику на US Open — 2023 Фото: Mike Stobe/Getty Images

В четвёртом гейме россиянин заработал тройной брейк-пойнт, упустил его, но с четвёртой попытки всё же забрал чужую подачу — 3:1. А при счёте 4:2 в свою пользу Даниил стал ошибаться и устроил себе 0-40 на подаче. В этом гейме О'Коннелл ещё раз взял медицинский перерыв, после того как до крови расцарапал себе ногу, пытаясь догнать мяч у сетки. Пауза пошла на пользу Медведеву, который выбрался из сложной ситуации и взял свой гейм. А при 5:2 он со второй попытки реализовал матчбол на приёме — 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 за 3 часа 4 минуты.

Вот так Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата США. За весь матч он 12 раз подал навылет (хотя двойных было многовато, целых десять) и превзошёл соперника по ключевым показателям: по виннерсам — 41 против 36, по невынужденным ошибкам — 41 против 43 (что тоже очень много!). В 1/16 финала Даниил сыграет с 22-летним Себастьяном Баэсом из Аргентины, 32-й ракеткой мира.

US Open — 2023 завершится 10 сентября. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».