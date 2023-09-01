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Мария Шарапова блестяще ответила на выпад Каролины Возняцки из-за проведения матчей на центральном корте US Open — 2017

Возняцки безосновательно очернила Шарапову. Мария блестяще ответила ей на US Open — 2017
Михаил Георгиев
Шарапова блестяще ответила на выпад Возняцки
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Каролину почему-то больше беспокоила не собственная плохая игра, а то, что матчи россиянки проходят на центральном корте.

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова после Australian Open – 2016 отбыла 15 месяцев дисквалификации за употребление мельдония. Мария вернулась на корт в апреле 2017 года на турнире в Штутгарте. Многие коллеги-теннисисты воспринимали её камбэк неодобрительно.

Шумиха не утихала очень долго. Особенно сильно страсти накалились, когда Мария впервые после отстранения приехала на мэйджор. Шараповой пришлось выслушать немало хейта в свой адрес во время US Open – 2017.

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Кратко о том, как Мария Шарапова провела стартовый отрезок после отстранения. Весной 2017-го Шарапова сыграла на грунтовых турнирах в Штутгарте, Риме и Мадриде. Мария хотела принять участие в «Ролан Гаррос», но организаторы отказались давать ей уайлд-кард. Место на Уимблдоне российская теннисистка собиралась получить, пройдя квалификацию. Помешала травма бедра, из-за которой она была вынуждена пропустить весь травяной сезон. Далее Мария сыграла на харде в Стэнфорде, но снялась перед матчем второго круга из-за повреждения левой руки. На «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати не поехала по этой же причине.

Шарапова готовилась наконец-то вернуться на турнир «Большого шлема» на US Open – 2019, организаторы предоставили ей уайлд-кард. Тот факт, что Марии не придётся проходить квалификацию, вызывал возмущение, но уже не такое большое, как на начальном этапе после отстранения в том же Штутгарте. К старту US Open россиянка поднялась на 146-е место в рейтинге WTA, а по потенциалу была намного выше, так что заслуженность её места на турнире вызывала мало вопросов. Более-менее резонансным высказыванием отметилась только американка Коко Вандевей, которая хотела, чтобы Шарапова проходила отбор, а её место досталось какой-то молодой представительнице США, поскольку мэйджор принимает эта страна. Остальные в основном говорили в нейтральных тонах.

Куда больший резонанс возник из-за того, что матчи Шараповой проходили на центральном корте. В первом раунде Мария сенсационно обыграла вторую сеяную румынку Симону Халеп (6:4, 4:6, 6:3). Проведение игры на главной площадке US Open можно было списать на топ-статус Халеп, хотя фактически зрители шли смотреть на возвращение Шараповой. Тем более что спонсор Марии Nike в сотрудничестве с дизайнером Риккардо Тиши сделал ей роскошное платье, инкрустированное кристаллами Swarovski. В 2006 году Шарапова выиграла US Open в ставшем знаменитом чёрном наряде Nike, который был вдохновлён образом Одри Хепбёрн из фильма «Завтрак у Тиффани». Модель 2017-го концептуально отсылала к ней. Платье запустили в продажу перед стартом US Open (26 августа) по цене $ 500, дополняющий его жакет имел ценник $ 700. Одно дело просто купить платье, другое – сделать это после наблюдения за игрой Шараповой в нём вживую. Второй вариант казался состоятельным фанатам тенниса более привлекательным.

Мария Шарапова в платье от Рикардо Тиши

Мария Шарапова в платье от Рикардо Тиши

Фото: Соцсети Марии Шараповой

Но для Шараповой всё-таки намного важнее была игра, а не продажа модной одежды.

«За этим блестящим платьем с кристаллами скрывается девочка с сильным характером, и она никуда не денется. Сейчас я немного порадуюсь победе, но потом мне нужно двигаться дальше. Конечно, нужно ценить это ощущение. Это очень важно. Я не могу воспринимать его как данность. Не могу воспринимать этот уровень как данность. Не могу воспринимать эти эмоции как данность», — сказала Шарапова после матча с Халеп.

Во втором круге Мария справилась с куда менее именитой соперницей в лице венгерки Тими Бабош (6:7, 6:4, 6:1). Игра вновь прошла на центральном корте. Рейтинг обеих теннисисток этого не предполагал, но решение организаторов можно понять. Шарапова – личность огромного масштаба в теннисе. Серена Уильямс ушла в декрет, а остальные игроки даже близко не могли конкурировать с Марией по популярности. Многие это понимали, но если и были недовольны, то предпочитали молчать. Исключением стала только пятая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки.

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Во втором круге US Open – 2019 Возняцки неожиданно проиграла россиянке Екатерине Макаровой (2:6, 7:6, 1:6). Возможно, обидный вылет стал причиной того, что Каролина решила резко раскритиковать организаторов US Open и при этом в нелицеприятном свете упомянуть Шарапову. Хотя она ещё весной очерняла Марию и говорила о «неуважении к другим игрокам WTA» после того, как теннисистке дали уайлд-кард на турнир в Штутгарте.

«Мне кажется, что расписание, в котором пятая ракетка мира поставлена на корт №5 пятым запуском – это неприемлемо. А если посмотреть на центральный корт… Я прекрасно понимаю деловую сторону тенниса, но человек возвращается после дисквалификации за допинг и каждый матч проводит на центральном корте – это очень сомнительное решение. Мне кажется, это не очень хороший пример.

Я считаю, что человек, который вернулся после травм и поднялся на пятое место, заслуживает играть на более крупном корте, чем корт №5. В итоге наш матч перенесли на корт №17 – это очень хороший корт, и там была отличная атмосфера. Но мне кажется, что в будущем этот вопрос стоит пересмотреть», — заявила Возняцки.

Каролина Возняцки на US Open — 2017

Каролина Возняцки на US Open — 2017

Фото: Elsa/Getty Images

Шарапова продолжила успешное выступление на US Open. В третьем раунде она обыграла американку Софью Кенин (7:5, 6:2). После матча Мария высказалась о выпаде Возняцки.

«Не я составляю расписание. Я готова бороться везде. Если меня поставят играть на парковку в Квинсе, я с радостью там сыграю. Для меня это не имеет значения. Для меня самое главное – что я в четвёртом круге. А где сейчас Возняцки, я не знаю», — заявила российская теннисистка.

В четвёртом раунде US Open Шарапова проиграла 16-й сеяной латвийке Анастасии Севастовой (7:5, 4:6, 2:6). Неприятный вылет, но в любом случае результат на первом «Шлеме» после длительной паузы Мария показала просто отличный. Шараповой пророчили вылет уже в стартовом матче с Халеп, но вместо этого она в трёх сетах боролась за попадание в четвертьфинал. К слову, Севастову на этой стадии в итоге с огромным трудом выбила будущая чемпионка Слоан Стивенс – 6:3, 3:6, 7:6. Это хоть и косвенный, но ещё один повод похвалить Марию за выступление на US Open.

Мария Шарапова на US Open — 2017

Мария Шарапова на US Open — 2017

Фото: Elsa/Getty Images

Задел ли Шарапову выпад Возняцки? Мария признавалась, что на человеческом уровне ей было неприятно слышать критику других теннисисток, но в конечном счёте она не обращала на это внимания и вернулась на корт, несмотря на наличие множества недоброжелателей.

Мария достойно ответила Каролине, которая, говоря прямо, не сдержалась и просто не смогла скрыть свою зависть. На тот момент Возняцки ещё не выигрывала турниры «Большого шлема» (в первый и единственный раз сделала это на Australian Open – 2018). Шарапова хоть и не выступала на былом уровне после дисквалификации за допинг, но была популярнее всех своих коллег, за исключением Серены Уильямс. Три выхода в четвёртый раунд «Шлемов» и четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2018 до завершения карьеры в феврале 2020-го можно назвать не таким уж плохим результатом на втором этапе карьеры, хотя многие ожидали от неё большего. Среди прочего Мария испортила Возняцки защиту титула на AO-2019, выбив датчанку в третьем раунде – 6:4, 4:6, 6:3. Последнее слово в личном противостоянии осталось за Шараповой, как и в целом вся история встреч на корте (7-4).

Мария Шарапова помешала Каролине Возняцки защитить титул на Australian Open — 2019

Мария Шарапова помешала Каролине Возняцки защитить титул на Australian Open — 2019

Фото: Scott Barbour/Getty Images

Возняцки и Шарапова объявили о завершении карьеры (в случае датчанки в конечном счёте оказалась приостановка) практически в одно время. Каролина сделала это в январе 2020-го после вылета в третьем раунде Australian Open. Мария, несмотря на непростые взаимоотношения с датчанкой, сделала ей комплимент.

«У Возняцки была потрясающая карьера. Я действительно считаю её потрясающей: она прошла через всё межсезонье только для того, чтобы сыграть ещё на двух турнирах в Австралии. Это действительно похвальная работа, потому что межсезонье — это непросто. Я восхищаюсь ею из-за этого», — сказала Шарапова.

В феврале 2020-го ушла из тенниса и сама Мария. Ответной похвалы от Возняцки не последовало, но и каких-то выпадов в адрес Шараповой она больше не делала. Обиды со временем забываются, так что вряд ли сейчас между теннисистками есть вражда.

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В августе текущего года Каролина вернулась на корт после перерыва в три с половиной года. Выступает вполне неплохо. Сейчас Возняцки всего лишь 623-я ракетка мира, но на US Open – 2023 это не помешало ей выбить №11 Петру Квитову (7:5, 7:6) во втором раунде и продолжать борьбу на турнире.

Дальше датчанке предстоит сразиться с американкой Дженнифер Брэйди, которая номинально намного слабее двукратной чемпионки Уимблдона Квитовой. Так что у зрителей есть шанс увидеть 33-летнюю Каролину на кортах в Нью-Йорке ещё более одного раза. Конечно, титул она вряд ли выиграет, но за возвращением бывшей суперзвезды всегда приятно наблюдать.

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