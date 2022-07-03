Серена сорвалась и без причины напала на Шарапову. Хорошо, хоть хватило совести извиниться

Во взаимоотношениях Марии Шараповой и Серены Уильямс были разные периоды. Преимущественно всё ограничивалось нейтралитетом, когда теннисистки достаточно корректно высказывались друг о друге. Неприязнь была, но умело скрывалась. Кроме редкого скандального случая перед Уимблдоном-2013. Тогда Серена сорвалась. Уильямс устроила беспричинные нападки на Шарапову. Хорошо, хоть хватило совести извиниться.

Вспоминаем, как это было.

18 июня 2013 года. Пять дней до старта Уимблдона. Серена Уильямс даёт скандальное интервью журналу Rolling Stone, в котором привлёк внимание один фрагмент — крайне негативное высказывание о Марии Шараповой.

«Каждое интервью она начинает с фраз: «Я счастлива, мне так повезло», – это так скучно. Её всё равно не будут приглашать на крутые вечеринки. И если ей так хочется встречаться с парнем с чёрным сердцем, то удачи ей», — сказала Уильямс.

Серена Уильямс Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Да, имя Шараповой прямо не называлось и маскировалось под «теннисистку из топ-5», но автор интервью был убеждён, что Серена говорила о российской теннисистке, которая на тот момент встречалась с Григором Димитровым – бывшим возлюбленным американки.

Сокрытие имён является типичным для американцев и их СМИ в частности. Например, Винус Уильямс, старшая сестра Серены, была признана виновной в аварии с летальным исходом, но в отчёте полиции не была упомянута. Её завуалировали под «водителя, управлявшего внедорожником». В конечном счёте Винус избежала наказания.

Вернёмся к Серене. Уильямс-младшая осознанно делала выпад против Шараповой. Не назвала имя Марии по одной простой причине – чтобы снять с себя ответственность. Все поняли, о ком говорила Серена, но формально к ней не придерёшься – Шарапова ведь прямо не упомянута.

В чём причина такого поведения Серены? Ещё год назад на Уимблдоне-2012 Уильямс комплиментарно высказывалась о Шараповой. Теннисистки даже солидарно выступили против француза Жиля Симона, которому не понравилось уравнивание зарплат в мужском и женском теннисе.

Серена проиграла 17-летней Шараповой в финале Уимблдона-2004. Это был очень болезненный удар для американки. Но с тех пор прошло много времени. Серена уже многократно взяла реванш у Марии. Уильямс и Шарапова провели 14 личных встреч на момент скандального интервью американки. Счёт был 12-2 в пользу Серены. Две свои победы над соперницей россиянка одержала в сезоне-2004. Последний раз Шарапова выигрывала у Уильямс сет в 2008 году. В общем, причины выпада были явно не в плоскости спорта. Всё дело в личном.

В начале 2012 года Уильямс недолго встречалась с Григором Димитровым, однако затем у американской теннисистки завязался роман с французским тренером Патриком Муратоглу, который по этой причине ушёл из семьи. В свою очередь, отношения Димитрова с Шараповой начались осенью-2012 на турнире в Пекине. Вот такой «любовный четырёхугольник».

Мария Шарапова и Григор Димитров Фото: Getty Images

Шарапова отреагировала на слова Уильямс во время предуимблдонской пресс-конференции. Россиянка назвала имя Серены, но очень тонко и иронично скрыла Муратоглу.

«Разумеется, я с безграничным уважением отношусь к Серене и ко всему, чего она добилась в теннисе. Но если она хочет говорить о чём-то личном, то почему бы ей тогда не рассказать об отношениях с её бойфрендом, который был женат, у которого есть дети и который ради неё развёлся. Неуместно говорить на такие темы, не привлекая внимания к этим обстоятельствам», — сказала Шарапова.

Димитров на вопрос, почему Серена могла назвать его парнем «с чёрным сердцем», отшутился: «Вы мне скажите, какое у меня сердце». Болгарин предложил поговорить об уимблдонских кортах и травмах. Выбрал более спокойную линию поведения, чем Шарапова. В любом случае инцидент не был улажен. Серена не могла вечно делать вид, что ничего не происходит. Уильямс извинилась. Лично перед Марией и публично в первые дни Уимблдона.

«На вечеринке перед Уимблдоном я подошла и сказала Шараповой: «Я хочу лично извиниться за то, что тебя втянули в эту ситуацию, если это тебя оскорбило. Я просто хочу честно и открыто сказать, что мне очень жаль». Я всегда отвечаю за свои слова, но в то же самое время всегда первая извинюсь.

Я первая попрошу прощения, если мои слова кого-то задели или если мои слова были неправильно переданы. Именно поэтому я хотела поговорить с ней и сказать: «Смотри, всё было так и так, извини...» Мы с ней всегда отлично общались, и я уверена, что она приняла мои извинения. Мария оказалась невольно вовлечена в эту неприятную историю», — заявила Уильямс.

Серена Уильямс и Мария Шарапова много раз пересекались на корте Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Вскоре страсти поутихли. Россиянка приняла извинения и назвала уимблдонские события пройденным этапом. При этом Мария не стала как-то оправдываться по поводу своих слов о Муратоглу.

«Дело в том, что я не сказала ничего такого, что не было бы и так всем известно. Не было такого, что она мне рассказала что-то по секрету, а потом я это растрепала всему миру. Это и так все знали, просто никто не ожидал, что я скажу это», — сказала Шарапова.

Димитров тоже дал понять, что инцидент с Сереной улажен.

«Я не думаю, что Серена имела в виду то, что все подумали. Она знает, что я неплохой человек. Просто у нас с ней не сложилось. Я многому научился в тех отношениях. Не хочу вдаваться в подробности – это личное. Скажу только, что я не держу на Серену никакого зла и желаю ей только счастья», — отметил болгарин.

Шарапова, Уильямс и Димитров всё утрясли. Но речь ведь шла о «любовном четырёхугольнике». Не стоит забывать о Патрике Муратоглу. Французский тренер затаил явную обиду на Шарапову, что отчётливо было заметно в некоторых его комментариях.

«Не думаю, что Муратоглу когда-нибудь скажет обо мне хоть одно доброе слово», — заявила как-то Шарапова.

Патрик Муратоглу Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Мария была права. Муратоглу не раз допускал некорректные выпады в её адрес. Извинения не приносил. Вот некоторые из его высказываний о россиянке после скандала в 2013-м: «У Шараповой нет психологических проблем в матчах с Сереной. Серена просто намного лучше играет в теннис. Я считаю, что и Виктория Азаренко намного лучше Шараповой», «Шарапова не может решить проблему матчей с Сереной, потому что Серена лучше неё во всём», «Я не могу считать Шарапову полноценной соперницей Серены – она ведь не обыгрывала её с 2004 года».

Муратоглу не был образцом этики и в момент, когда Шарапову дисквалифицировали на два года за мельдоний.

«Я не испытываю никакого сочувствия к людям, которые не уважают правила. Намеренно она нарушала правила или нет — она допустила ошибку. Это жизнь, и за ошибки нужно платить», — сказал француз в июне 2016-го.

Последний матч друг с другом Серена и Шарапова провели в первом круге US Open — 2019. Итоговый счёт личных встреч за 15 лет соперничества — 20:2 в пользу Уильямс. Серена была успешнее на корте, но за его пределами Мария могла дать ей фору. Это задевало американку и однажды переросло в громкий публичный скандал. Сейчас вся конфронтация уже в прошлом.



Шарапова рассталась с Димитровым, Уильямс больше не состоит в отношениях с Муратоглу. Мария спокойно посещала совместные мероприятия с сёстрами Уильямс, а также делала с ними дружелюбные фото. О былой резкости уже все давно забыли. Даже Муратоглу очень давно в последний раз сыпал колкости в адрес Шараповой.