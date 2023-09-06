«Спасибо за правду». Американцев восхитили хлёсткие слова Медведева о пиратских сайтах

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open после победы над австралийцем Алексом де Минором — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. На послематчевой пресс-конференции Медведева спросили, будет ли он смотреть некоторые игры, которые пройдут на следующий день. Даниил ответил, что не может наблюдать за теннисом по телевизору в своём гостиничном номере, поскольку сейчас его реально посмотреть только на платной интернет-платформе. Россиянин добавил, что из-за этого приходится использовать пиратские сайты.
«Я не знаю, законно это или незаконно, но мне нужно найти способ, потому что я не могу смотреть теннис по телевизору. У меня есть доступ в интернет, Наверное, вы это называете пиратскими сайтами, а я там смотрю теннис. У меня нет другого выбора», — сказал Медведев.
Эта фраза Медведева вроде как и является едва ли не самой малозначимой частью пресс-конференции, поскольку куда важнее услышать мнение теннисиста об игре, каких-то тактических моментах, подготовке к следующему матчу. Но хлёсткие слова третьей ракетки мира неожиданно нашли отклик у американцев. Даниил действительно поднял важную для любителей тенниса тему. Его прямота по поводу проблем с поиском нормальной трансляции восхитила фанатов.
«Представьте, насколько ужасным и недоступным является ваш продукт, если даже спортсмену приходится искать нелегальные каналы, чтобы посмотреть теннис».
«Никогда нет чёткой информации о трансляциях теннисных матчей. Спасибо, что говоришь правду так, как есть, Даниил».
«Всем людям, в том числе профессиональным теннисистам, приходится искать нелегальные теннисные трансляции. Вот насколько мерзко относятся к пользователям медиакомпании».
«Слова Медведева должны стать тревожным звонком для ATP и WTA. Даже ваши собственные представители не могут посмотреть трансляцию тенниса легально из-за отсутствия доступа».
«У всех есть свои любимые моменты с Даниилом, но ни один теннисист ещё не был мне более близок, чем Медведев в момент этого заявления на пресс-конференции».
«Классический Медведев, невероятно откровенный».
«Даниил, будь любезен к теннисным фанатам и поделись ссылкой».
Даниил Медведев на US Open — 2023
Фото: Sarah Stier/Getty Images
Как видно, Медведев затронул очень наболевшую для американских болельщиков тему. US Open – исторически значимый турнир «Большого шлема», доступ к трансляциям которого должен быть доступен для всех. Однако в нынешние времена различных платных платформ коммерческий аспект выходит на первый план, а про интересы рядового зрителя банально забывают. Возмущение фанатов в Сети останется незамеченным, но заявление Даниила уже привело к изменениям. Правда, не к таким, на которые надеются массы.
Корпорация Disney вскоре после пресс-конференции Медведева объявила, что бесплатно предоставляет доступ в приложение компании теннисистам. Представитель спортивного канала ESPN, который входит в сеть Disney, подтвердил Financial Times эту информацию. То есть у Даниила теперь не должно быть проблем с просмотром тенниса.
«Медведев уничтожил корпорацию Disney. Этого не было в списке моих ожиданий от US Open», — написал один из фанатов в Сети.
Многие любители тенниса порадовались за Даниила, которому больше не придётся смотреть пиратские трансляции. Тем не менее у них остаётся вопрос по поводу доступности матчей US Open для всех желающих…
Медведев иногда спорит с болельщиками в США, но в целом у него много поклонников в этой стране. Пресс-конференции Даниила стали своего рода отдельным видом искусства. Медведев, в отличие от большинства теннисистов, не делает шаблонных заявлений, которые всем приелись. Россиянин говорит настолько искренне и откровенно, что 10-15 минут его выступления смотрятся порой интереснее, чем непосредственно обзор лучших моментов теннисного матча. Этим он и цепляет публику, которая пишет восторженные комментарии по поводу ораторских способностей третьей ракетки мира.
Слова Даниила о трансляциях тенниса после матча с де Минором затронули очень болезненную тему для «простых смертных». Очередной рост акций Медведева в глазах теннисной общественности. Возможно, он ещё раз поднимет вопрос о доступности трансляций вообще для всех после предстоящего четвертьфинала с Андреем Рублёвым. Изначальные слова возымели эффект, и есть смысл продолжать. Тогда и без того немалая симпатия публики к Даниилу вырастет многократно.
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