Медведев заставил американцев ликовать от восторга! Видео его удара разошлось по Сети

В основных сетках одиночного разряда заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» осталось всего двое представителей России. Это 27-летний Даниил Медведев и 25-летний Андрей Рублёв. В матчах четвёртого круга лучшие теннисисты России успешно прошли через четырёхсетовые противостояния. Сначала Рублёв одолел британца Джека Дрэйпера (6:3, 3:6, 6:3, 6:4), а затем Медведев одержал волевую победу над австралийцем Алексом де Минором (2:6, 6:4, 6:1, 6:2). Теперь в матче за выход в полуфинал US Open два друга и соотечественника сразятся между собой.

За последнее время представитель Зелёного континента успел стать одним из самых неудобных соперников для Медведева в ATP-туре. До игры на этом US Open де Минор победил россиянина в двух матчах подряд, в том числе совсем недавно, в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто. Гораздо увереннее Алекс начал встречу и на американском «Шлеме», оставив за собой первый сет – 6:2.

После крупного поражения в стартовой партии россиянин собрал вещи и покинул корт, чем вызвал критику со стороны соотечественника австралийца, 16-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в парном разряде Тодда Вудбриджа. После возвращения на корт россиянин переломил ход встречи и в следующих трёх сетах позволил австралийцу в общей сложности взять всего семь геймов.

Посеянный под третьим номером на US Open россиянин показал теннис гораздо более высокого уровня, нежели на старте матча, и заодно отметился одним из самых красивых розыгрышей на всём турнире. Во втором сете при счёте 1:1 австралиец перекинул Медведева свечой, но тот магически пробил между ног и потом выиграл очко у сетки. В теннисной терминологии удар между ног называется твинером.

И это один из самых редких и красивых элементов в теннисе. Особенно когда его получается исполнить на высшем уровне, как это сделал Даниил. Российский спортсмен и сам остался очень доволен исполненным ударом и даже запросил поддержки у американских трибун, с которыми его отношения традиционно складываются непросто. В этот раз американцы просто не могли не оценить действия Даниила и по достоинству сопроводили овациями его победу в розыгрыше.

Права на видео принадлежат US Open (ITF). Посмотреть видео можно в YouTube-канале US Open.

«Я редко делаю твинеры, которые попадают. С Баэсом сделал один и почти выиграл очко. Я не большой фанат твинеров, даже на тренировках делаю их больше шутки ради. Но для него сегодня была хорошая возможность. Я немного не успевал и просто сделал его. Выиграл, зрители захлопали. В следующем гейме я снова взял потрясающее очко, такое заводит. Здорово, что сделал это в таком непростом моменте», – сказал Медведев на пресс-конференции.

После победы в матче четвёртого круга Медведев обеспечил себе участие в соревновании после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Ранее участие гарантировали Карлос Алькарас (Испания) и Новак Джокович (Сербия). Медведев сыграет на Итоговом турнире ATP в пятый раз подряд. В 2020 году он выиграл титул, победив в финале Доминика Тима (4:6, 7:6 (7:2), 6:4).

А на пути к полуфиналу US Open – 2023 Даниила ждёт встреча с Рублёвым. Важность предстоящего противостояния для Андрея сложно переоценить, ведь этот четвертьфинал станет для него уже восьмым на турнирах «Большого шлема». И на данный момент в активе Рублёва нет ни одной победы. Что касается Медведева, то он будет бороться за выход в свой четвёртый полуфинал на самом успешном ТБШ в карьере. В 2021-м Даниил завоевал в Нью-Йорке титул, в 2019-м играл в финале, а в 2020-м оступился на стадии полуфинала.