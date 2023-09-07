3 топ-матча четверга в теннисе: Мухова, Гауфф, Кис, Соболенко бьются за финал US Open

Посмотреть все события 7 сентября в Матч-центре «Чемпионата»
Программа коротко:
- 🎾 19:00*: Рената Ямрихова (Словакия, 1) – Анастасия Гурьева (Россия, 11), US Open – 1/4 финала
- 🎾 2:00*: Кори Гауфф (США, 6) – Каролина Мухова (Чехия, 10), US Open – 1/2 финала
- 🎾 3:30*: Мэдисон Кис (США, 17) – Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open – 1/2 финала
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Время в материале указано по Москве.
🎾 19:00*: Рената Ямрихова (Словакия, 1) – Анастасия Гурьева (Россия, 11), US Open – 1/4 финала
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: даст ли бой россиянка первой ракетке турнира?
18-летняя Анастасия Гурьева осталась последней россиянкой в юниорских одиночных сетках. В 1/4 финала она сразится с первой ракеткой турнира Ренатой Ямриховой, которая на два года её моложе. Девушки уже играли в этом году в третьем круге юниорского «Ролан Гаррос», и тогда сильнее оказалась Анастасия. Кстати, на том турнире Гурьева добралась до полуфинала. Почему бы не повторить?
Анастасия Гурьева
Фото: Robert Prange/Getty Images
🎾 2:00*: Кори Гауфф (США, 6) – Каролина Мухова (Чехия, 10), US Open – 1/2 финала
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: возьмёт ли Мухова реванш за Цинциннати?
В полуфинале US Open — 2023 встретятся две теннисистки, которые ранее уже добирались до решающего матча ТБШ — это финалистка «Ролан Гаррос» — 2023 Каролина Мухова и финалистка «Ролан Гаррос» — 2022 Кори Гауфф. Ранее теннисистки встречались лишь однажды — совсем недавно в финале Цинциннати сильнее оказалась Гауфф.
Кори Гауфф
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
🎾 3:30*: Мэдисон Кис (США, 17) – Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open – 1/2 финала
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: пробьётся ли Соболенко в первый финал US Open?
Третий год подряд Арина Соболенко дошла до полуфинала US Open, а кроме того, в этом году белорусская теннисистка добралась до четвёрки сильнейших на всех четырёх турнирах «Большого шлема». Последний раз подобное удавалось Серене Уильямс в сезоне-2016. Сможет ли Арина впервые пробиться в решающий матч на Открытом чемпионате США? Ведь играть она будет с опытной соперницей — финалисткой US Open — 2017 Мэдисон Кис. Девушки до этого встречались трижды, и счёт личных встреч — 2-1 в пользу белоруски. Она победила в Цинциннати-2018 и на Уимблдоне-2023, а Кис первенствовала в Берлине-2021.
Арина Соболенко
Фото: Al Bello/Getty Images
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