15-я битва Медведева и Джоковича! Как одолеть великого серба в финале US Open ещё раз

На Открытом чемпионате США – 2023 наступило время решающих стадий турнира.Уже завтра, 10 сентября, состоится финал в мужском одиночном разряде, в котором 23-кратный победитель ТБШ, сербский теннисист Новак Джокович сразится с первой ракеткой России Даниилом Медведевым.

Пути к финалу

У Джоковича была более простая сетка до финала, чем у его оппонента, правда, без приключений не обошлось. 36-летний уроженец Белграда сначала уверенно разобрался с Александром Мюллером из Франции и Бернабе Сапата-Миральесом из Испании. На удивление трудности возникли уже в следующем поединке с соотечественником Джере. Новак проиграл первые два сета Ласло в 1/16 финала — пришлось даже накричать на себя и по-чемпионски завестись. Это сработало. Джокович выиграл последующие партии в сербском дерби 6:1, 6:1, 6:3. А дальше уже таких трудных противостояний не было. Даже в полуфинале с Шелтоном, славящимся мощной подачей, 23-кратный чемпион мэйджоров делал брейки в каждой из партий и не отдал оппоненту ни сета, а в конце и вовсе передразнил 20-летнего американца. Так Джокович вышел в четвёртый финал на турнирах «Большого шлема» в нынешнем сезоне.

Путь Новака Джоковича к финалу US Open — 2023:



Первый круг. Джокович (2) – Мюллер (84) – 6:0, 6:2, 6:3.

Второй круг. Джокович – Сапата-Миральес (76) – 6:4, 6:1, 6:1.

Третий круг. Джокович – Джере (38-й в рейтинге/32-й номер посева) – 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

Четвёртый круг. Джокович – Гойо (105) – 6:2, 7:5, 6:4.

Четвертьфинал. Джокович – Фритц (9) – 6:1, 6:4, 6:4.

Полуфинал. Джокович – Шелтон (47) – 6:3, 6:2, 7:6 (4). Первый круг. Джокович (2) – Мюллер (84) – 6:0, 6:2, 6:3.Второй круг. Джокович – Сапата-Миральес (76) – 6:4, 6:1, 6:1.Третий круг. Джокович – Джере (38-й в рейтинге/32-й номер посева) – 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.Четвёртый круг. Джокович – Гойо (105) – 6:2, 7:5, 6:4.Четвертьфинал. Джокович – Фритц (9) – 6:1, 6:4, 6:4.Полуфинал. Джокович – Шелтон (47) – 6:3, 6:2, 7:6 (4).

Медведев же трижды терял сет на пути к очному противостоянию с Джоковичем: во втором круге с австралийцем Кристофером О'Коннеллом, в четвёртом раунде с его соотечественником Алексом де Минором (13) и в полуфинальном противостоянии с представителем Испании Карлосом Алькарасом. Причём в 1/8 финала россиянин оказался в положении догоняющего, но смог порадовать болельщиков камбэком. А в жарком четвертьфинале с Андреем Рублёвым (8) Даниилу хватило трёх партий: 6:4, 6:3, 6:4. В битве за выход в решающий матч турнира Даниил неожиданно справился с первой ракеткой мира, закрыв его в четырёх сетах. Суперкомпьютер давал лишь 26% шанса на победу чемпиона US Open – 2021 в противостоянии с грозным испанцем, однако россиянин сломал все предикты и шагнул в свой третий в карьере финал Нью-Йорка.

Путь Даниила Медведева к финалу US Open — 2023:



Первый круг. Медведев (3) – Балаж – 6:1, 6:1, 6:0.

Второй круг. Медведев – О'Коннелл (69) – 6:2, 6:2, 6:7, 6:2.

Третий круг. Медведев – Баэс (32) – 6:2, 6:2, 7:6.

Четвёртый круг. Медведев – де Минор (13) – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Четвертьфинал. Медведев – Рублёв (8) – 6:4, 6:3, 6:4.

Полуфинал. Медведев – Алькарас (1) – 7:6 (3), 6:1, 3:6, 6:3. Первый круг. Медведев (3) – Балаж – 6:1, 6:1, 6:0.Второй круг. Медведев – О'Коннелл (69) – 6:2, 6:2, 6:7, 6:2.Третий круг. Медведев – Баэс (32) – 6:2, 6:2, 7:6.Четвёртый круг. Медведев – де Минор (13) – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.Четвертьфинал. Медведев – Рублёв (8) – 6:4, 6:3, 6:4.Полуфинал. Медведев – Алькарас (1) – 7:6 (3), 6:1, 3:6, 6:3.

История личных встреч

История противостояний пары Новак Джокович – Даниил Медведев является достаточно богатой. Две экс первые ракетки мира встречались до Нью-Йорка уже 10 раз. Счёт личных встреч был 9-5 в пользу серба. Однако россиянин нанёс оппоненту одно из самых чувствительных поражений в его карьере в финале US Open – 2021, не позволив Джоковичу собрать в тот год сезонный «Большой шлем». Сам Новак хорошо помнит ту неудачу и на вопрос журналистов назвать самые памятные из этой десятки встреч с Медведевым лаконично ответил: «Любимый — финал Australian Open — 2021, самый нелюбимый — US Open — 2021». При этом в нынешнем сезоне теннисисты пересекались на корте лишь однажды: в полуфинале «пятисотника» в Дубае сильнее оказался именно 27-летний уроженец Москвы. До этой победы россиянин не мог одолеть своего заклятого соперника полтора года.

История личных встреч. Джокович — Медведев — 9-5.

№ Год Турнир Покрытие Раунд Победитель Результат 1 2017 Кубок Дэвиса Хард 1/8 финала Джокович 3:6, 6:4, 6:1, 1:0/ отказ Медведев 2 2017 Истбурн Трава Полуфинал Джокович 6:4, 6:4 3 2019 Australian Open Хард Четвёртый круг Джокович 6:4, 6:7(5), 6:3, 6:2 4 2019 Монте-Карло Грунт Четвертьфинал Медведев 6:3, 6:4, 6:2 5 2019 Цинциннати Хард Полуфинал Медведев 3:6, 6:3, 6:3 6 2020 ATP Cup Хард Полуфинал Джокович 6:1, 5:7, 6:4 7 2020 Итоговый турнир Хард Групповой этап Медведев 6:3, 6:3 8 2021 Australian Open Хард Финал Джокович 7:5, 6:2, 6:2 9 2021 US Open Хард Финал Медведев 6:4, 6:4, 6:4 10 2021 Берси Хард Финал Джокович 4:6, 6:3, 6:3 11 2022 Астана Хард Полуфинал Джокович 4:6, 7:6(6) / отказ Медведев 12 2022 Итоговый турнир Хард Групповой этап Джокович 6:3, 6:7(5), 7:6(2) 13 2023 Аделаида-1 Хард Полуфинал Джокович 6:3, 6:4 14 2023 Дубай Хард Полуфинал Медведев 6:4, 6:4

Так кто же фаворит?

Победа над Алькарасом в полуфинале американского ТБШ является весьма знаковой для Медведева. До триумфа в матче с 20-летним уроженцем Эль-Пальмара у россиянина было пять побед: примечательно, что все они были одержаны им именно над Новаком Джоковичем. Кстати, Медведев – единственный теннисист, обыгравший и серба, и испанца в этом году.

Все победы Медведева над действующими первыми ракетками мира:



1. Монте-Карло-2019. 1/4 финала. Джокович — 6:3, 4:6, 6:2.

2. Цинциннати-2019. 1/2 финала. Джокович — 3:6, 6:3, 6:3.

3. Итоговый чемпионат ATP — 2020. Группа. Джокович — 6:3, 6:3.

4.

5. Дубай-2023. 1/2 финала. Джокович — 6:4, 6:4.

6. 1. Монте-Карло-2019. 1/4 финала. Джокович — 6:3, 4:6, 6:2.2. Цинциннати-2019. 1/2 финала. Джокович — 3:6, 6:3, 6:3.3. Итоговый чемпионат ATP — 2020. Группа. Джокович — 6:3, 6:3.4. US Open — 2021. Финал. Джокович — 6:4, 6:4, 6:4.5. Дубай-2023. 1/2 финала. Джокович — 6:4, 6:4.6. US Open — 2023. 1/2 финала. Алькарас — 7:6, 6:1, 3:6, 6:3.

В преддверии матча с Джоковичем Медведева спросили, будет ли как-то особенно готовиться к финалу US Open – 2023. Россиянин не стал юлить и ответил искренне.

«Нет. Проведу тренировку в то же время, что и обычно. Но не из-за суеверий, а потому что это удобное время: и чтобы поспать подольше, и чтобы вечером было время. Так что буду делать всё как обычно. Дело в ментальной подготовке, хочешь пойти на войну, биться до конца, победить. Такой настрой должен быть в финале турнира «Большого шлема», — сказал россиянин на пресс-конференции после победы над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Даниил Медведев Фото: Sarah Stier/Getty Images

При этом Даниил отметил, что сильно расстроится, если проиграет один из самых главных поединков нынешнего сезона.

«Победа над Алькарасом очень важна для моей уверенности и самооценки. Но фишка тенниса в том, что я выиграл этот матч, и это здорово, но если я проиграю в воскресенье (финал с Новаком Джоковичем. — Прим. «Чемпионата»), то расстроюсь до чёртиков, хотя по идее это всё равно будет хороший турнир», — заявил чемпион US Open – 2021 после победы над испанцем.

Отечественные эксперты не остались в стороне от грядущего финала в Нью-Йорке. Так, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился своими ожиданиями от битвы между Джоковичем и Медведевым.

«Как играть с Джоковичем — понятно. Главное, чтобы не перегорел эмоционально. По игре Даня точно может побеждать. Главное, быть свежим эмоционально и физически. А всё остальное у Дани в игре есть. Подача нужна, но тоже зависит от свежести. Так что будем болеть», — сказал Тарпищев в интервью «Чемпионату».

При этом экс первая ракетка мира Евгений Кафельников придерживался иного мнения. «Я, как и все, очень доволен результатом Даниила. Это была важная, эффектная и красивая победа (победа над Алькарасом. — Прим. «Чемпионата»). Однако на финал у всех букмекеров и специалистов фаворит есть — Джокович. Я придерживаюсь такого же мнения, Медведев точно не фаворит», – сказал Кафельников в интервью «Советскому спорту».

После победы над Карлосом Даниил признавался, что сыграл на 12 из 10, за исключением третьего сета. При этом до битвы с нынешним лидером рейтинга ATP россиянин заявлял, что ему достаточно провести матч на 11 баллов по десятибалльной шкале, и этого будет достаточно для итогового триумфа. В противостоянии двухлетней давности в Нью-Йорке знаменитому уроженцу Москвы уже удалось превзойти самого себя. Этот же трюк у него получилось сделать и в игре с Алькарасом в 1/2 финала US Open – 2023. Медведев уже провёл идеальный поединок против одного из двух главных фаворитов нынешнего розыгрыша турнира. В грядущем матче с Джоковичем третьей ракетке мира нужно действовать так же смело, как и в 2021 году. Только в таком случае россиянин поднимет над головой главный кубок американского ТБШ во второй раз в своей карьере и тем самым подарит незабываемые эмоции всем своим фанатам.