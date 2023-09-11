Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Интервью с теннисистом Иваном Гаховым: о дружбе с Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым, Новаке Джоковиче и US Open

«Новак вечно «плохой» полицейский». US Open глазами рвущегося в топы теннисиста из России
София Колодкина
Интервью с теннисистом Иваном Гаховым
Аудио-версия:
Комментарии
161-я ракетка мира Иван Гахов — о Джоковиче, Медведеве и любви.

В разгар любого турнира «Большого шлема» тяжело осознать, что в теннисном мире есть ещё какая-то другая параллельная жизнь. Но да – проходят турниры серии ITF, «челленджеры». На одном из таких сейчас выступает Иван Гахов – россиянин, который проиграл первый круг квалификации в Нью-Йорке, вновь протаптывает дорогу к очередному «Шлему» в Австралии в 2024 году – любое очко сейчас может подвинуть его ближе к первой сотне и помочь стартовать уже в основе ТБШ. Так что пока Даниил Медведев и Новак Джокович бились за титул, очки и внимание мира на арене комплекса «Флашинг-Медоуз», 161-я ракетка мира Иван после связки Италия-Австрия направился в Румынию.

В интервью «Чемпионату» Иван рассказал о любимой девушке, отношениях с российской Big-3, финансовой поддержке АТР и влиянии Джоковича на организацию. Также Гахов вспомнил свой самый запоминающийся матч в жизни (спойлер: дуэль с Новаком в Монте-Карло), объяснил, в чём новое поколение уступает «Большой тройке» и почему Новак играет роль «плохого полицейского».

«Ситуация в мире заставила нас сблизиться»

— Иван, из Италии — в Австрию. Знаю, вы путешествуете по турнирам не один?
— Да, девушка Аня уже стала членом команды, потому что в прошлом году всё время со мной каталась из-за ситуации в мире. Я-то в Барселоне давно живу, а она уехала из России и много недель со мной теперь проводит. Финансово я не мог тянуть тренера в определённый момент на турнирах, поэтому она со многими вещами мне помогала: была как менеджер – и на тренировку записать, и ракетку отдать на перетяжку, витамины развести или посоветовать какие для хорошего самочувствия. Поэтому очень ей благодарен.

Иван Гахов и его девушка Анна

Иван Гахов и его девушка Анна

Фото: Из личного архива Ивана Гахова

Она невероятно быстро смогла адаптироваться к теннисному миру. Когда она рядом, мне играется спокойнее. Мы смогли найти гармонию и баланс в наших отношениях и моей карьере. Мне очень повезло.

— Такая жертвенность с её стороны…
— Она решила инвестировать в меня, чтобы я стал более успешным (улыбается). И я стал лучше играть. Она вообще жила и работала в Америке на хорошей должности. Вернулась отдохнуть в Москву после долгого времени за границей. Тогда мы и познакомились. Сейчас в Европе не так просто найти работу, так что для этого она в Испании и пошла учить язык. Поэтому Аня чуть реже будет ездить со мной.

— Когда познакомились?
— В декабре 2021 года. Тогда и стали кататься по турнирам – начали с фьючерсов в Астане. Мы планировали, что будем друг к другу приезжать: она из России, а я – из Испании. А в итоге ситуация в мире заставила нас сблизиться. Летать стало тяжело, не как раньше: рейсы Москва – Барселона каждый день, сел и через четыре часа прилетел. Хоть на выходных! Поэтому она полностью решила переехать. Да и у нас ещё не было никакой квартиры в Барселоне: в отелях спали… Но не жалуемся.

— Не возвращались в Россию?
— Нет, очень хочется. Семью, папу не видел с начала февраля 2022 года. Мама один раз в Анталью на турнир приехала в этому году, но тоже хочется друзей увидеть. Да и соскучился по Москве – город всегда нравился. И заехать хочется.

«Организация Джоковича давит на ATP — те и начали помогать игрокам»

— Вы были на челленджере в Австрии. Хорошо начали. Но с титулом в Германии в июне как будто результаты стали хуже. С чем связываете?
— Да, вчера перед сном думал об этом. Не знаю, как объяснить. Несмотря на те хорошие турниры, которые я сыграл в начале и середине года, мне бы хотелось иметь больше запаса сил и энергии. Особенно если говорить про физику. Я готов выигрывать турниры и хорошо подготовлен, есть уверенность. Но когда что-то во время матча не складывается, то нет этого запасика. Берём Карлоса или Новака, которые могут проигрывать по сетам 0:2 на ТБШ и выиграть матч — у них нет проблем в этом плане.

Иван Гахов

Иван Гахов

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Надо прибавлять. Да и много равных матчей я проиграл. Плюс вмешиваются внешние факторы: по политическим соображениям меня в Польшу на челленджер перед US Open не пустили. Год удачный, если ещё прибавить, то не будет проблем на равных играть с людьми из топ-100. Задачи на конец года – топ-150, потому что ещё буду очки защищать на финальном отрезке сезона – вторая половина прошлого года была неплохая. А если получится набрать очки для сетки Australian Open, которая закрывается где-то в пределах №109, то буду доволен.

— Как-то с попаданием в топ-150 ATP жизнь стала проще?
— Большая разница в том, играешь ли ты квал турнира «Большого шлема» или нет. Хорошо, что в этом году подняли призовые на челленджерах на 40 или 60 процентов. И это ощущается. Помню, как только начинал играть челленджеры – пять лет назад – за полуфинал в личных и финал в паре в Алма-Ате заработал $ 2,5 тысячи. А я обыграл людей из топ-100 или топ-150 ATP в 1/8 и в четвертьфинале.

И для меня было странно получить такие деньги, потому что если бы я привёз туда тренера, то выиграл бы всего $ 500. А если сыграть мэйджоры и выиграть один-два матча в квале, то уже и ощущаешь себя комфортнее. А если попадёшь в основу «Шлема», то можно говорить, что у вас всё хорошо. Но тогда вы не попадёте практически ни на какие турниры серии 500 и «Мастерсы» – в этом году сетки увеличили с 58 до 96 игроков.

На USO было $ 80 тысяч призовых, то есть примерно $ 320 тысяч за четыре «Шлема». Вычитайте налоги в каждой стране – и $ 250 тысяч вы себе гарантируете. Это неплохие деньги. К сожалению, можно стоять 270-м или 280-м – люди такого уровня очень хорошо играют в теннис – а на ТБШ не попасть и не заработать больших денег.

— Программа финансовой безопасности «Беслайн» от АТР — это хорошо?
— Разговаривал в Нью-Йорке с тур-менеджером. И если посчитать, то она поможет единицам. Конечно, это здорово: если вы в топ-175, вам гарантируется $ 150 тысяч в год. То есть с 2024-го всё, что я зарабатываю, идёт мне в карман. Но если я знаю, что не заработаю в конце года эту сумму, а получу $ 130 тысяч, то ATP заплатит мне $ 20 тысяч.

Это хорошо для тех, кто перестанет выигрывать матчи или потенциально может травмироваться – кто выпал на два-три месяца и не сможет использовать protected ranking (защищённый рейтинг. – Прим. «Чемпионата»). Но мои призовые без Australian Open уже близки к этой сумме. Хотя я не выиграл ни одного матча на ТБШ. Зато был удачный Монте-Карло.

— То есть примерно все игроки в этом диапазоне забирают $ 150 тысяч в год?
— Я как раз на пороге между №160 и №175, но за $ 100 тысяч уже заработано в этом году. Естественно, они считают не чистые, а сумму до вычитания налогов – что написано в призовых. Я-то выиграл меньше, и мне на банковский счёт прилетело меньше. Но для организации как ATP такие деньги – совсем небольшие. Они хорошие цифры написали: лишь единицам, десяткам эта помощь будет нужна. В основном все игроки будут зарабатывать эту сумму.

Есть слухи – и это, наверное, правда – что организация PTPA, созданная Новаком, немного давит на ATP, чтобы та помогала игрокам и активнее работала. Поэтому есть небольшое соперничество, отсюда такие вещи и выходят.

«Атмосфера на US Open классная — на грани теннисного джентльменства»

— Дух US Open не преследует вас на турнире? Или там уже своя жизнь?
— Во-первых, переживаешь за наших ребят. Да, не получается смотреть много матчей из-за времени, но жаль, что Даня и Андрей вместе сыграют. Могли полуфинал или финал разыграть. Даша хорошо играла. Для меня, когда ты первый год играешь турниры «Большого шлема», это придаёт мотивации.

Здорово, как организованы эти турниры: много маленьких деталей, которые очень хотелось бы иметь всегда. Это всё запоминается: свой шкафчик, самые разные типы изотоников и воды, много специалистов, пять массажистов и физио, классные корты, атмосфера. Конечно, мне как достаточно позднему игроку это даёт мотивацию – в следующем году хочется быть и играть там. Если основу – здорово, квал – тоже хорошо.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Mike Stobe/Getty Images

— Там было жарко: и в прямом, и в переносном смысле.
— На US Open, честно, мне понравилась такая атмосфера на грани теннисного джентльменства – было несколько конфликтов с фанатами. Это и плохо, и некрасиво, и не хочешь быть в этой ситуации, но это делает турнир отчасти уникальным и сумасшедшим. И это с точки зрения финансов приносит больше денег. Американцы умеют делать шоу.

Да, нельзя воспринимать теннис как футбол, где все орут. Всё-таки здесь более высокий уровень концентрации: в корт попасть, где-то по линии перевести – исход решают несколько сантиметров. Но совместить уважение к игрокам и создать небольшой эффект шоу – вот что надо в будущем внедрять в теннис.

— На каком «Шлеме» круче?
— Уимблдон – невероятное место. Квалификация, где и юниорский Уимблдон, там проводится в Роухэмптоне – не на основных кортах турнира. Так что там я ещё не бывал. И недавно с Фернандо Висенте обсуждали его любимый турнир. Он назвал Уимблдон. Но если сравнивать три оставшихся, то, наверное, Australian Open. Там всё классно: и еда, и город, и порядок. Это страна, где чуть ли не все хотели бы жить, мне кажется.

«Ребятам несложно помочь: сейчас одет от Карена»

— Вы дружны не только с игроками, но и с их тренерским штабом?
— С ними только в этом году познакомился. Тренировался один раз с Даней в Австралии. Но не могу сказать, что мы с Жилем друзья. Как люди что Фернандо, что Жиль – они мне очень понравились. Сервара шутил, что мы можем болтать с Даней без остановки во время отдыха, между упражнениями. Фернандо играл в одну эпоху с моим тренером. Они очень хорошо знакомы. Я с Андреем несколько раз в этом году тренировался. Приятные ребята.

— Как-то помогают?
— Ребята помогают мне всегда, чем могут. Мало чем могу в ответ помочь ребятам такого уровня. Для них это нетрудно, а для меня классные вещи. Мне очень приятно. Люди могут подумать: «А что, он не заработал себе на форму?». Нет, конечно, заработал, но знаю, что ребятам иногда некуда девать эти вещи. Даже у меня восемь лет назад по контракту они оставались – я их отдал. Так как Карен живёт в Барселоне, то к US Open я что-то у него забрал. Одет от Карена.

— Клиентом Rublo станете?
— Я Андрея не форсирую. Пусть он сначала всё это выложит. Знаю, что это непросто, он старается, очень взволнован и хочет, чтобы это вышло в свет. Надеюсь, у него всё будет хорошо.

«Лучший удар Новака — это приём. Меня он поразил»

— Новак на этом ТБШ побил рекорд Федерера по полуфиналам — 47. Вы сами испытали на себе его мощь. В чём его главная сила?
— Монте-Карло был первым его грунтовым турниром. И «Большая тройка» в конце карьеры не может всегда быть на пике, поэтому они выводят себя на главные турниры – ТБШ. Так что по Новаку было видно, что он не на пике, у него проблемы – тогда он и проиграл Музетти. И я на самом деле отыграл свой худший матч: не справился с нервами. Мысли были: «Ну ладно, выиграю я сет, что дальше? Новак сейчас опять как включится, как обычно он это делает». Не хватило немного веры в себя: он тоже человек, и я могу его обыграть. Как раз в Монте-Карло он был немного уязвим. Как, естественно, выяснилось потом.

Новак на ТБШ и на обычном турнире – два разных игрока. Меня поразил лучший его удар – это приём. Куда бы я ни подал, мне визуально казалось по его позиции во время приёма, что он всё примет… Если только я не подам за 200 км/ч в девятку. И как раз в этом матче я плохо подавал. Потому что тогда ты начинаешь спешить, движения становятся более дёргаными. Из-за этого процент подачи падает. Это отличает его от других игроков.

— Тот матч в Монте-Карло для вас самый запоминающийся?
— Безусловно, так как я не должен был играть с такими людьми из-за моего пока рейтинга. Я считаю Новака лучшим в истории тенниса — он The Goat в «Большой тройке». Поэтому для меня это было невероятно. И жаль, что не получилось нервы в течение матча убрать. Может быть, это было связано с графиком: я три дня подряд играл трёхсетовики, а на четвёртый поставили с Новаком. Но нервяк не уходил. И чувствовал, что мне не хватает воздуха между розыгрышами. Возможно, из-за этого приходилось более авантюрные удары выбирать, чтобы заканчивать розыгрыш. И после брейка стали мысли крутиться: «О, я веду с брейком». Первый сет был равным, а потом эмоционально уже приуныл.

Новак Джокович и Иван Гахов

Новак Джокович и Иван Гахов

Фото: Marcio Machado/Getty Images

— Вы вроде бы фанат Энди Маррея, а называете лучших теннисистов Big-3?
— При всей моей любви к Маррею мы не можем занести Энди в эти дебаты – Новак, Рафаэль, Роджер. Да, для меня он невероятнейший игрок, кто смог с этими ребятами на одном уровне играть и стать первой ракеткой мира. Если бы Маррей сейчас вышел, то точно бы за десяток турниров «Большого шлема» с нынешними молодыми ребятами выиграл.

— Тони Надаль накануне сказал, что теннис сейчас без Алькараса и Джоковича во многом проигрывает тому поколению. Согласны?
— Думаю, уровень тенниса, который показывала тройка, невероятен. Вся Big-3 играла важный сет и важный гейм только лучше. Эта стабильность на больших аренах из года в год и поражает. Тот же Синнер, Циципас, Кирьос могут сыграть и выиграть на таком же уровне один турнир или пятисетовый матч. Но в следующем году уже испытывают проблемы. Даниил более стабилен.

У нас появились гаджеты, тиктоки. Поэтому, мне кажется, мы менее концентрированы. Столько «Шлемов» нельзя выигрывать, если у вас нет состояния фокуса на две недели.

— Каким вам показался Новак?
— На самом деле Новак добрый. У него очень классная энергетика, очень приятный, спокойный, дружелюбный человек, всё время хорошо отзывается об игроках. Меня немного раздражает, что Роджер и Рафа – такие хорошие полицейские, Новак – плохой. Может быть, из-за национальности… Не знаю. Не всегда ведь это так. Поэтому мне хочется чуть поддержать его в этом плане.

«Даня уникален: он очень любим публикой»

— Расскажите о себе: где начали играть в теннис?
— Я не из теннисной семьи, поэтому никогда не был в больших школах России. В 14 лет сказал родителям, что мне не нравится, как я играю. Мы жили в Королёве, родители не могли меня подвозить, и приходилось на электричках и автобусах с чемоданами каждый день ездить в центр на Ленинградский проспект – учился возле ЦСКА. С утра уезжал, шёл в экстернат, потом к фитнес-тренеру. Понимал, что много энергии трачу на переезды. И сказал родителям, что либо буду учиться, либо надо куда-то ехать в Европу. Так что через знакомых мамы мы попали с маленькую академию в городе Гандия, округа Валенсия. Там был тренер, который воспитал меня как человека и даже отчасти заменял мне отца, потому что я переехал в том возрасте, когда человек только формируется. Через семь лет мы расстались – он уже был в возрасте и не мог ездить со мной по турнирам.

Хотел остаться, но видел, что мне не хватает мотивации. Всегда хотелось быть окружённым профессионалами, а этого мне не хватало. Надо было что-то менять. И затем переехал в Барселону. Катаюсь с двумя тренерами: Игорем Мугурусой и Мигелем Санчесом. Сальвадор Наварро — один из главных тренеров в академии. Он чаще остаётся на месте, но больше помогает с календарём, участвует и в тренировках. В Испании я уже 11–12 лет, а был только в двух академиях.

— Из современной практики, многие бы уже задумались о гражданстве…
— Я об этом никогда не задумывался. Мы были резидентами Латвии, потому что моя мама вышла замуж за латвийца. В Испании и не хочется по налоговым соображениям. И тем более мы делаем студенческую резиденцию, и она не даёт опции податься на гражданство.

Иван Гахов и Марат Сафин

Иван Гахов и Марат Сафин

Фото: Из личного архива Ивана Гахова

— Своим кумиром вы называли и Марата Сафина. Росли на его игре?
— Его матч мне больше всего и запомнился. Хайлайты на YouTube с полуфинала Сафина и Федерера в Австралии ежегодно пересматриваю. Помню, смотрел в восемь лет на маленьком экране. Для меня тогда это было что-то «вау». Тогда же я начал думать, что мне хочется так же. Это первый матч, когда я понял, что такое реально теннис. И потом им плотно стал заниматься. До этого я был всё же полулюбителем, полупрофессионалом.

— Марата и Даниила называют главными шоуменами своих поколений.
— Даня и Марат во многом очень похожи. Даня – новая версия Марата во многих эпизодах. И Даня со своими празднованиями и поведением «не как у всех» уникален. Поэтому он очень многим и нравится. Даже у Рафы и Роджера одинаковые пресс-конференции. Они всегда говорят, насколько уважают соперника. Немного скучно. А на пресс-конференциях Дани ты не знаешь, что от него ожидать. Даже на этом US Open уже несколько иконовых фраз высказал. Даня очень любим публикой.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android