«Новак вечно «плохой» полицейский». US Open глазами рвущегося в топы теннисиста из России

В разгар любого турнира «Большого шлема» тяжело осознать, что в теннисном мире есть ещё какая-то другая параллельная жизнь. Но да – проходят турниры серии ITF, «челленджеры». На одном из таких сейчас выступает Иван Гахов – россиянин, который проиграл первый круг квалификации в Нью-Йорке, вновь протаптывает дорогу к очередному «Шлему» в Австралии в 2024 году – любое очко сейчас может подвинуть его ближе к первой сотне и помочь стартовать уже в основе ТБШ. Так что пока Даниил Медведев и Новак Джокович бились за титул, очки и внимание мира на арене комплекса «Флашинг-Медоуз», 161-я ракетка мира Иван после связки Италия-Австрия направился в Румынию.

В интервью «Чемпионату» Иван рассказал о любимой девушке, отношениях с российской Big-3, финансовой поддержке АТР и влиянии Джоковича на организацию. Также Гахов вспомнил свой самый запоминающийся матч в жизни (спойлер: дуэль с Новаком в Монте-Карло), объяснил, в чём новое поколение уступает «Большой тройке» и почему Новак играет роль «плохого полицейского».

«Ситуация в мире заставила нас сблизиться»

— Иван, из Италии — в Австрию. Знаю, вы путешествуете по турнирам не один?

— Да, девушка Аня уже стала членом команды, потому что в прошлом году всё время со мной каталась из-за ситуации в мире. Я-то в Барселоне давно живу, а она уехала из России и много недель со мной теперь проводит. Финансово я не мог тянуть тренера в определённый момент на турнирах, поэтому она со многими вещами мне помогала: была как менеджер – и на тренировку записать, и ракетку отдать на перетяжку, витамины развести или посоветовать какие для хорошего самочувствия. Поэтому очень ей благодарен.

Иван Гахов и его девушка Анна Фото: Из личного архива Ивана Гахова

Она невероятно быстро смогла адаптироваться к теннисному миру. Когда она рядом, мне играется спокойнее. Мы смогли найти гармонию и баланс в наших отношениях и моей карьере. Мне очень повезло.

— Такая жертвенность с её стороны…

— Она решила инвестировать в меня, чтобы я стал более успешным (улыбается). И я стал лучше играть. Она вообще жила и работала в Америке на хорошей должности. Вернулась отдохнуть в Москву после долгого времени за границей. Тогда мы и познакомились. Сейчас в Европе не так просто найти работу, так что для этого она в Испании и пошла учить язык. Поэтому Аня чуть реже будет ездить со мной.

— Когда познакомились?

— В декабре 2021 года. Тогда и стали кататься по турнирам – начали с фьючерсов в Астане. Мы планировали, что будем друг к другу приезжать: она из России, а я – из Испании. А в итоге ситуация в мире заставила нас сблизиться. Летать стало тяжело, не как раньше: рейсы Москва – Барселона каждый день, сел и через четыре часа прилетел. Хоть на выходных! Поэтому она полностью решила переехать. Да и у нас ещё не было никакой квартиры в Барселоне: в отелях спали… Но не жалуемся.

— Не возвращались в Россию?

— Нет, очень хочется. Семью, папу не видел с начала февраля 2022 года. Мама один раз в Анталью на турнир приехала в этому году, но тоже хочется друзей увидеть. Да и соскучился по Москве – город всегда нравился. И заехать хочется.

«Организация Джоковича давит на ATP — те и начали помогать игрокам»

— Вы были на челленджере в Австрии. Хорошо начали. Но с титулом в Германии в июне как будто результаты стали хуже. С чем связываете?

— Да, вчера перед сном думал об этом. Не знаю, как объяснить. Несмотря на те хорошие турниры, которые я сыграл в начале и середине года, мне бы хотелось иметь больше запаса сил и энергии. Особенно если говорить про физику. Я готов выигрывать турниры и хорошо подготовлен, есть уверенность. Но когда что-то во время матча не складывается, то нет этого запасика. Берём Карлоса или Новака, которые могут проигрывать по сетам 0:2 на ТБШ и выиграть матч — у них нет проблем в этом плане.

Иван Гахов Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Надо прибавлять. Да и много равных матчей я проиграл. Плюс вмешиваются внешние факторы: по политическим соображениям меня в Польшу на челленджер перед US Open не пустили. Год удачный, если ещё прибавить, то не будет проблем на равных играть с людьми из топ-100. Задачи на конец года – топ-150, потому что ещё буду очки защищать на финальном отрезке сезона – вторая половина прошлого года была неплохая. А если получится набрать очки для сетки Australian Open, которая закрывается где-то в пределах №109, то буду доволен.

— Как-то с попаданием в топ-150 ATP жизнь стала проще?

— Большая разница в том, играешь ли ты квал турнира «Большого шлема» или нет. Хорошо, что в этом году подняли призовые на челленджерах на 40 или 60 процентов. И это ощущается. Помню, как только начинал играть челленджеры – пять лет назад – за полуфинал в личных и финал в паре в Алма-Ате заработал $ 2,5 тысячи. А я обыграл людей из топ-100 или топ-150 ATP в 1/8 и в четвертьфинале.

И для меня было странно получить такие деньги, потому что если бы я привёз туда тренера, то выиграл бы всего $ 500. А если сыграть мэйджоры и выиграть один-два матча в квале, то уже и ощущаешь себя комфортнее. А если попадёшь в основу «Шлема», то можно говорить, что у вас всё хорошо. Но тогда вы не попадёте практически ни на какие турниры серии 500 и «Мастерсы» – в этом году сетки увеличили с 58 до 96 игроков.

На USO было $ 80 тысяч призовых, то есть примерно $ 320 тысяч за четыре «Шлема». Вычитайте налоги в каждой стране – и $ 250 тысяч вы себе гарантируете. Это неплохие деньги. К сожалению, можно стоять 270-м или 280-м – люди такого уровня очень хорошо играют в теннис – а на ТБШ не попасть и не заработать больших денег.

— Программа финансовой безопасности «Беслайн» от АТР — это хорошо?

— Разговаривал в Нью-Йорке с тур-менеджером. И если посчитать, то она поможет единицам. Конечно, это здорово: если вы в топ-175, вам гарантируется $ 150 тысяч в год. То есть с 2024-го всё, что я зарабатываю, идёт мне в карман. Но если я знаю, что не заработаю в конце года эту сумму, а получу $ 130 тысяч, то ATP заплатит мне $ 20 тысяч.

Это хорошо для тех, кто перестанет выигрывать матчи или потенциально может травмироваться – кто выпал на два-три месяца и не сможет использовать protected ranking (защищённый рейтинг. – Прим. «Чемпионата»). Но мои призовые без Australian Open уже близки к этой сумме. Хотя я не выиграл ни одного матча на ТБШ. Зато был удачный Монте-Карло.

— То есть примерно все игроки в этом диапазоне забирают $ 150 тысяч в год?

— Я как раз на пороге между №160 и №175, но за $ 100 тысяч уже заработано в этом году. Естественно, они считают не чистые, а сумму до вычитания налогов – что написано в призовых. Я-то выиграл меньше, и мне на банковский счёт прилетело меньше. Но для организации как ATP такие деньги – совсем небольшие. Они хорошие цифры написали: лишь единицам, десяткам эта помощь будет нужна. В основном все игроки будут зарабатывать эту сумму.

Есть слухи – и это, наверное, правда – что организация PTPA, созданная Новаком, немного давит на ATP, чтобы та помогала игрокам и активнее работала. Поэтому есть небольшое соперничество, отсюда такие вещи и выходят.

«Атмосфера на US Open классная — на грани теннисного джентльменства»

— Дух US Open не преследует вас на турнире? Или там уже своя жизнь?

— Во-первых, переживаешь за наших ребят. Да, не получается смотреть много матчей из-за времени, но жаль, что Даня и Андрей вместе сыграют. Могли полуфинал или финал разыграть. Даша хорошо играла. Для меня, когда ты первый год играешь турниры «Большого шлема», это придаёт мотивации.

Здорово, как организованы эти турниры: много маленьких деталей, которые очень хотелось бы иметь всегда. Это всё запоминается: свой шкафчик, самые разные типы изотоников и воды, много специалистов, пять массажистов и физио, классные корты, атмосфера. Конечно, мне как достаточно позднему игроку это даёт мотивацию – в следующем году хочется быть и играть там. Если основу – здорово, квал – тоже хорошо.

Даниил Медведев Фото: Mike Stobe/Getty Images

— Там было жарко: и в прямом, и в переносном смысле.

— На US Open, честно, мне понравилась такая атмосфера на грани теннисного джентльменства – было несколько конфликтов с фанатами. Это и плохо, и некрасиво, и не хочешь быть в этой ситуации, но это делает турнир отчасти уникальным и сумасшедшим. И это с точки зрения финансов приносит больше денег. Американцы умеют делать шоу.

Да, нельзя воспринимать теннис как футбол, где все орут. Всё-таки здесь более высокий уровень концентрации: в корт попасть, где-то по линии перевести – исход решают несколько сантиметров. Но совместить уважение к игрокам и создать небольшой эффект шоу – вот что надо в будущем внедрять в теннис.

— На каком «Шлеме» круче?

— Уимблдон – невероятное место. Квалификация, где и юниорский Уимблдон, там проводится в Роухэмптоне – не на основных кортах турнира. Так что там я ещё не бывал. И недавно с Фернандо Висенте обсуждали его любимый турнир. Он назвал Уимблдон. Но если сравнивать три оставшихся, то, наверное, Australian Open. Там всё классно: и еда, и город, и порядок. Это страна, где чуть ли не все хотели бы жить, мне кажется.

«Ребятам несложно помочь: сейчас одет от Карена»

— Вы дружны не только с игроками, но и с их тренерским штабом?

— С ними только в этом году познакомился. Тренировался один раз с Даней в Австралии. Но не могу сказать, что мы с Жилем друзья. Как люди что Фернандо, что Жиль – они мне очень понравились. Сервара шутил, что мы можем болтать с Даней без остановки во время отдыха, между упражнениями. Фернандо играл в одну эпоху с моим тренером. Они очень хорошо знакомы. Я с Андреем несколько раз в этом году тренировался. Приятные ребята.

— Как-то помогают?

— Ребята помогают мне всегда, чем могут. Мало чем могу в ответ помочь ребятам такого уровня. Для них это нетрудно, а для меня классные вещи. Мне очень приятно. Люди могут подумать: «А что, он не заработал себе на форму?». Нет, конечно, заработал, но знаю, что ребятам иногда некуда девать эти вещи. Даже у меня восемь лет назад по контракту они оставались – я их отдал. Так как Карен живёт в Барселоне, то к US Open я что-то у него забрал. Одет от Карена.

— Клиентом Rublo станете?

— Я Андрея не форсирую. Пусть он сначала всё это выложит. Знаю, что это непросто, он старается, очень взволнован и хочет, чтобы это вышло в свет. Надеюсь, у него всё будет хорошо.

«Лучший удар Новака — это приём. Меня он поразил»

— Новак на этом ТБШ побил рекорд Федерера по полуфиналам — 47. Вы сами испытали на себе его мощь. В чём его главная сила?

— Монте-Карло был первым его грунтовым турниром. И «Большая тройка» в конце карьеры не может всегда быть на пике, поэтому они выводят себя на главные турниры – ТБШ. Так что по Новаку было видно, что он не на пике, у него проблемы – тогда он и проиграл Музетти. И я на самом деле отыграл свой худший матч: не справился с нервами. Мысли были: «Ну ладно, выиграю я сет, что дальше? Новак сейчас опять как включится, как обычно он это делает». Не хватило немного веры в себя: он тоже человек, и я могу его обыграть. Как раз в Монте-Карло он был немного уязвим. Как, естественно, выяснилось потом.

Новак на ТБШ и на обычном турнире – два разных игрока. Меня поразил лучший его удар – это приём. Куда бы я ни подал, мне визуально казалось по его позиции во время приёма, что он всё примет… Если только я не подам за 200 км/ч в девятку. И как раз в этом матче я плохо подавал. Потому что тогда ты начинаешь спешить, движения становятся более дёргаными. Из-за этого процент подачи падает. Это отличает его от других игроков.

— Тот матч в Монте-Карло для вас самый запоминающийся?

— Безусловно, так как я не должен был играть с такими людьми из-за моего пока рейтинга. Я считаю Новака лучшим в истории тенниса — он The Goat в «Большой тройке». Поэтому для меня это было невероятно. И жаль, что не получилось нервы в течение матча убрать. Может быть, это было связано с графиком: я три дня подряд играл трёхсетовики, а на четвёртый поставили с Новаком. Но нервяк не уходил. И чувствовал, что мне не хватает воздуха между розыгрышами. Возможно, из-за этого приходилось более авантюрные удары выбирать, чтобы заканчивать розыгрыш. И после брейка стали мысли крутиться: «О, я веду с брейком». Первый сет был равным, а потом эмоционально уже приуныл.

Новак Джокович и Иван Гахов Фото: Marcio Machado/Getty Images

— Вы вроде бы фанат Энди Маррея, а называете лучших теннисистов Big-3?

— При всей моей любви к Маррею мы не можем занести Энди в эти дебаты – Новак, Рафаэль, Роджер. Да, для меня он невероятнейший игрок, кто смог с этими ребятами на одном уровне играть и стать первой ракеткой мира. Если бы Маррей сейчас вышел, то точно бы за десяток турниров «Большого шлема» с нынешними молодыми ребятами выиграл.

— Тони Надаль накануне сказал, что теннис сейчас без Алькараса и Джоковича во многом проигрывает тому поколению. Согласны?

— Думаю, уровень тенниса, который показывала тройка, невероятен. Вся Big-3 играла важный сет и важный гейм только лучше. Эта стабильность на больших аренах из года в год и поражает. Тот же Синнер, Циципас, Кирьос могут сыграть и выиграть на таком же уровне один турнир или пятисетовый матч. Но в следующем году уже испытывают проблемы. Даниил более стабилен.

У нас появились гаджеты, тиктоки. Поэтому, мне кажется, мы менее концентрированы. Столько «Шлемов» нельзя выигрывать, если у вас нет состояния фокуса на две недели.

— Каким вам показался Новак?

— На самом деле Новак добрый. У него очень классная энергетика, очень приятный, спокойный, дружелюбный человек, всё время хорошо отзывается об игроках. Меня немного раздражает, что Роджер и Рафа – такие хорошие полицейские, Новак – плохой. Может быть, из-за национальности… Не знаю. Не всегда ведь это так. Поэтому мне хочется чуть поддержать его в этом плане.

«Даня уникален: он очень любим публикой»

— Расскажите о себе: где начали играть в теннис?

— Я не из теннисной семьи, поэтому никогда не был в больших школах России. В 14 лет сказал родителям, что мне не нравится, как я играю. Мы жили в Королёве, родители не могли меня подвозить, и приходилось на электричках и автобусах с чемоданами каждый день ездить в центр на Ленинградский проспект – учился возле ЦСКА. С утра уезжал, шёл в экстернат, потом к фитнес-тренеру. Понимал, что много энергии трачу на переезды. И сказал родителям, что либо буду учиться, либо надо куда-то ехать в Европу. Так что через знакомых мамы мы попали с маленькую академию в городе Гандия, округа Валенсия. Там был тренер, который воспитал меня как человека и даже отчасти заменял мне отца, потому что я переехал в том возрасте, когда человек только формируется. Через семь лет мы расстались – он уже был в возрасте и не мог ездить со мной по турнирам.

Хотел остаться, но видел, что мне не хватает мотивации. Всегда хотелось быть окружённым профессионалами, а этого мне не хватало. Надо было что-то менять. И затем переехал в Барселону. Катаюсь с двумя тренерами: Игорем Мугурусой и Мигелем Санчесом. Сальвадор Наварро — один из главных тренеров в академии. Он чаще остаётся на месте, но больше помогает с календарём, участвует и в тренировках. В Испании я уже 11–12 лет, а был только в двух академиях.

— Из современной практики, многие бы уже задумались о гражданстве…

— Я об этом никогда не задумывался. Мы были резидентами Латвии, потому что моя мама вышла замуж за латвийца. В Испании и не хочется по налоговым соображениям. И тем более мы делаем студенческую резиденцию, и она не даёт опции податься на гражданство.

Иван Гахов и Марат Сафин Фото: Из личного архива Ивана Гахова

— Своим кумиром вы называли и Марата Сафина. Росли на его игре?

— Его матч мне больше всего и запомнился. Хайлайты на YouTube с полуфинала Сафина и Федерера в Австралии ежегодно пересматриваю. Помню, смотрел в восемь лет на маленьком экране. Для меня тогда это было что-то «вау». Тогда же я начал думать, что мне хочется так же. Это первый матч, когда я понял, что такое реально теннис. И потом им плотно стал заниматься. До этого я был всё же полулюбителем, полупрофессионалом.

— Марата и Даниила называют главными шоуменами своих поколений.

— Даня и Марат во многом очень похожи. Даня – новая версия Марата во многих эпизодах. И Даня со своими празднованиями и поведением «не как у всех» уникален. Поэтому он очень многим и нравится. Даже у Рафы и Роджера одинаковые пресс-конференции. Они всегда говорят, насколько уважают соперника. Немного скучно. А на пресс-конференциях Дани ты не знаешь, что от него ожидать. Даже на этом US Open уже несколько иконовых фраз высказал. Даня очень любим публикой.