Джокович оторвался от всех на $ 40 млн по призовым. Сколько же всего зарабатывает Новак

Мир в восхищении от очередного титула Новака Джоковича на турнирах «Большого шлема». Победив Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США, сербский теннисист завоевал 24-й трофей на мэйджорах. По этому показателю он ещё дальше оторвался от Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, других великих чемпионов. Испанец 22 раза первенствовал на мэйджорах, швейцарец — 20. Есть и другой параметр, который не менее важен и приятен, нежели титулы. Речь о призовых, по которым Джоковичу также нет равных.

За победу на US Open Джокович разом заработал $ 3 млн. Напомним, абсолютный рекорд серб установил на прошлогоднем Итоговом турнире, заработав $ 4 740 300 за титул. Новак и две недели назад занимал первое место по количеству призовых, так что новый трофей помог ему упрочить лидерство. По состоянию на данный момент общая сумма призовых Джоковича за сезон-2023 составляет $ 10 590 175.

Самые внушительные суммы в этом году серб, разумеется, зарабатывал за выступления на мэйджорах. За титул на Australian Open он получил 2,975 млн австралийских долларов — это примерно $ 1,915 млн по текущему курсу. Победа на «Ролан Гаррос» принесла Новаку € 2,3 млн (примерно $ 2,47 млн). Наконец, после выхода в финал Уимблдона лицевой счёт Джоковича пополнился на £ 1,175 млн (примерно $ 1,47 млн). Да и титул на «Мастерсе» в Цинциннати принёс ему чуть более $ 1 млн. Новак не разменивается на мелочи и играет по-крупному!

По общему числу призовых за карьеру отрыв Джоковича от Надаля и Федерера выглядит ещё более впечатляюще. Непосредственно игрой в теннис Новак заработал $ 175 281 484 — это тоже уже с учётом US Open. Карьерные призовые Рафаэля, ближайшего преследователя серба, составляют $ 134 640 719, а Роджер, закончивший карьеру год назад, остановился на $ 130 594 339. Если в теории Надаль ещё и может догнать Джоковича по числу титулов на ТБШ — хотя, объективно говоря, шансов на это у него мало, — то по призовым уже не получится. Это просто физически невозможно.

А ещё Джокович из года в год попадает в различные списки Forbes. Перед US Open издание подсчитало заработки сильнейших теннисистов за последние 12 месяцев, и серб оказался на первой строчке по обоим пунктам: как по призовым, выигранным на корте, так и по заработкам за его пределами. С сентября 2022 года по август 2023-го Новак непосредственно игрой в теннис заработал $ 13,4 млн призовых, а прочие его доходы составили $ 25 млн. Таким образом, общая сумма составила $ 38,4 млн.

Из чего складывается сумма в $ 25 млн? Джокович может похвастаться внушительным портфолио спонсоров. Peugeot, Raiffeisen Bank International, производитель часов Hublot, спортивные экипировщики Asics, Head, Lacoste… И это лишь наиболее известные из них. А в январе этого года Новак подписал контракт с Waterdrop, компанией-производителем напитков.

По оценкам Forbes, общие доходы Джоковича за карьеру уже превысили полмиллиарда долларов: $ 510 млн, если точнее. Что же касается чистого состояния Новака, то есть того, что осталось у него после выплаты всех налогов, то называют сумму в районе $ 240 млн.

Новак Джокович с сумкой Head на Уимблдоне-2023 Фото: Patrick Smith/Getty Images

Что сам Джокович говорит о своих заработках?

На одной из пресс-конференций во время прошлогоднего Итогового турнира — того самого, где Новак установил рекорд по призовым за отдельно взятый турнир — он подробно ответил на вопрос на эту тему. «Это открытая информация. Можно видеть, сколько мы зарабатываем. Но СМИ не пишут о налогах, которые мы должны заплатить, о других расходах. Хотя это нормально. Не скажу, что деньги сейчас представляют собой проблему в моей жизни. Это великое благословение и удача. Это результат моей игры в теннис, моего успеха, поддержки семьи и команды.

Всё, что я заработал, досталось мне пóтом и кровью. Я ничего не воспринимаю как данность. Я знаю, что такое иметь семью из пяти человек (Новак имеет в виду своего отца. — Прим. «Чемпионата»), а на столе ничего нет, когда идёт война и есть санкции. Давайте не забывать о моём происхождении, о том времени, когда я вырос. Я ясно представляю себе другую сторону медали, которая помогает мне ценить ещё больше всё то, чего я достиг», — сказал сербский спортсмен.