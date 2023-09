$ 15,2 млн в год — это не предел! Сколько зарабатывает новая чемпионка US Open Кори Гауфф

Спортивные и финансовые успехи юных теннисистов уже давно стали привычным делом. Чем лучше выступаешь, тем больше к тебе внимания со стороны спонсоров, что, в свою очередь, позволяет ещё больше вкладываться в карьеру и побеждать. Возникает так называемый добродетельный круг, антоним порочного. Именно это в ближайшее время прочувствует на себе 19-летняя американка Кори Гауфф, новоиспечённая чемпионка US Open в женском одиночном разряде.

Нет, у Гауфф и до этого всё было в порядке с финансами. В США её давно активно раскручивают как «новую Серену», имея в виду Уильямс-старшую, поэтому проблем со спонсорами не возникает. Но об этом чуть ниже, а пока подсчитаем заработки американки на корте. Перед US Open сумма призовых Кори за сезон-2023 составляла $ 2 507 372. Титул в одиночном разряде принёс ей $ 3 млн. Кроме того, Гауфф выступала в парном разряде вместе с Джессикой Пегулой. Спортсменки остановились в четвертьфинале, а это означает, что каждая из них получит ещё по $ 50 тыс. Таким образом, после US Open официальные призовые 19-летней спортсменки за текущий сезон вырастут до $ 5 557 372.

На каких турнирах в этом году Гауфф зарабатывала больше всего? Во-первых, это мэйджоры. За выход в четвёртый круг Australian Open спортсменка получила $ 236 578, а четвертьфинал «Ролан Гаррос» принёс ей $ 400 тыс. Однако самая крупная сумма, если вынести за скобки US Open, досталась ей за титул на «тысячнике» в Цинциннати, последнем турнире перед американским ТБШ. Тогда лицевой счёт Гауфф пополнился на $ 454 500.

Подведём итоги. Теперь общий заработок молодой теннисистки за карьеру с учётом US Open составляет $ 11 107 463. В общеисторической таблице ей, конечно, пока далеко до признанных лидеров. Возглавляет список уже упоминавшаяся Серена Уильямс, у которой $ 94 816 730 призовых за карьеру. Следом в значительном отдалении располагаются её сестра Винус ($ 42 595 397 с учётом вылета в первом круге US Open) и Симона Халеп ($ 40 203 437), а четвёртой идёт Мария Шарапова ($ 38 777 962). Если предположить, что Гауфф и в дальнейшем будет здорово выступать, то выйти, скажем, на второе место она вполне сможет. А вот догнать Серену будет уже сложнее.

Заработки вне корта у Кори ещё солиднее — это утверждение справедливо в отношении едва ли не любого топ-теннисиста. Перед US Open издание Forbes подсчитало, что только за последние 12 месяцев спортсменка заработала $ 12 млн. По этому показателю её опередили лишь Ига Свёнтек ($ 14 млн) и, внимание, Эмма Радукану ($ 15 млн), которая в последнее время больше мучится от травм, нежели играет. (Спонсоры обожают сенсационную чемпионку US Open 2021 года — вот что значит вовремя выстрелить!)

А общий заработок Гауфф за последние 12 месяцев перед US Open составил $ 15,2 млн. По этому параметру она третья среди женщин и седьмая, если в список включить мужчин.

Топ-10 теннисистов по заработкам (сентябрь-2022 — август-2023):

Теннисист Призовые, $ млн Вне корта, $ млн Всего, $ млн 1 Новак Джокович 13,4 25 38,4 2 Карлос Алькарас 11,4 20 31,4 3 Ига Свёнтек 8,4 14 22,4 4 Даниил Медведев 7,1 13 20,1 5 Рафаэль Надаль 1,5 14 15,5 6 Эмма Радукану 0,3 15 15,3 7 Кори Гауфф 3,2 12 15,2 8 Каспер Рууд 6,4 8 14,4 9 Наоми Осака 0,1 12 12,1 10 Джессика Пегула 4,9 6 10,9

Спонсоры

Карьерой Гауфф занимается базирующееся в Огайо (США) агентство Team8, которое возглавляет Роджер Федерер. Среди спонсоров Кори значатся такие всемирно известные бренды, как Microsoft и Rolex, а также New Balance и Head, производители спортивной экипировки. А уже в этом году она заключила партнёрские соглашения с Baker Tilly, Bose и UPS.

Кори Гауфф в модной фотосессии совместно с New Balance Фото: Из личного архива Кори Гауфф

С New Balance, к слову, возникла любопытная коллизия. Первый контракт с этой компанией Гауфф подписала ещё в 14 лет, а недавно заключила с ней новое долгосрочное соглашение. И это несмотря на то, что карьеру Кори, напомним, ведёт компания Федерера, которому также принадлежит часть акций On Running, являющейся прямым конкурентом New Balance. Впрочем, юристы наверняка уладили этот вопрос.

А вот «чистое» состояние Гауфф (то есть доходы на корте и вне его минус налоги) различные источники оценивают примерно в $ 10 млн. Для сравнения, состояние Серены Уильямс оценивают в $ 290—300 млн. Как видим, Кори есть куда стремиться. Поэтому она внимательно следит за ситуацией с призовыми для женщин, которые не на всех турнирах соответствуют мужским.

«В смысле призовых пока сохраняется сильное неравенство — на уровне турниров категории WTA-1000, -500, -250. Насколько мне известно, есть десятилетний план, призванный улучшить ситуацию. Многое нужно улучшать. Но я горжусь тем, что мы имеем сейчас, особенно на турнирах «Большого шлема», — говорила Гауфф на пресс-конференции перед началом US Open.

Что ж, и $ 15 млн в год — это явно не предел для Гауфф. На US Open — 2023 она разом заработала $ 3 млн призовых — это лишь на $ 200 тыс. меньше, чем за последние 12 месяцев перед турниром. Теперь привлекательность Кори в глазах спонсоров наверняка вырастет в разы, и появятся новые вкусные контракты, которые позволят ей подняться в аналогичном списке Forbes, который выйдет спустя год.