Алькарас не защитил титул US Open, проиграв Медведеву. Но его утешат заработанные миллионы

Карлос Алькарас — воистину баловень судьбы. На корте дела у него не всегда идут так, как ему хотелось бы. Вот и на сей раз теннисист, которому в мае этого года исполнилось 20 лет, не смог выйти в финал Открытого чемпионата США. Даниил Медведев одержал верх в напряжённейшем противостоянии — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Но жизнь на теннисе не заканчивается. Карлос и на корте, и за его пределами уже заработал целое состояние, которого, если грамотно им распоряжаться, хватит не только ему, но и его потомкам.

Начнём с того, что на US Open этого года организаторы порадовали участников рекордными призовыми. Общий призовой фонд турнира, если сравнивать с 2022 годом, увеличили на 8%. И он составил $ 65 млн. Из этой суммы Алькарасу как полуфиналисту причитается $ 775 тыс. Для сравнения, игрок, уступивший в финале, заработает $ 1,5 млн, а победителю достанется $ 3 млн. (Эти суммы поделят между собой Медведев и Новак Джокович.)

За сезон-2023 испанец заработал в общей сложности $ 8 537 064 — ATP (и WTA тоже) считает суммы с точностью до доллара. И это без учёта US Open. Таким образом, сейчас уже можно сказать, что общий заработок Карлоса на корте в этом году увеличился до $ 9 312 064. Из чего сложилась такая сумма? Перечислим самые крупные успехи Алькараса в 2023-м. За титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе он заработал $ 1 262 220. В финале того турнира Карлос обыграл не кого иного, как Медведева. А выиграв «Мастерс» в Мадриде, он получил ещё € 1 105 265 (по текущему курсу это $ 1 183 937). Наконец, после титула на Уимблдоне счёт Алькараса пополнился на £ 2,35 млн ($ 2 929 274 по текущему курсу).

Всего же за карьеру испанец заработал $ 21 141 707 — это уже с учётом US Open. Примерно по $ 1 млн в год (даже чуть больше), если считать от 5 мая 2003 года, когда Карлос появился на свет в небольшом городке Эль-Пальмар на юго-востоке Испании.

А в преддверии US Open издание Forbes подсчитало, сколько заработали ведущие теннисисты мира вне корта за последние 12 месяцев. Алькарас с его $ 20 млн оказался на второй строчке в этом списке, уступив лишь Джоковичу ($ 25 млн). Испанского вундеркинда поддерживают такие известные в мире моды спонсоры, как Louis Vuitton и Calvin Klein. Заработок Карлоса был бы ещё выше, если бы у него в марте не сорвался выставочный матч с Рафаэлем Надалем в Лас-Вегасе — тогда оба теннисиста весьма некстати травмировались (а Надаль до сих пор не восстановился — что поделаешь, возраст). Заработки в таких поединках, не несущих в себе спортивной составляющей, уже проходят по статье «вне корта».

Также издание отмечает, что Алькарас пользуется поддержкой таких мощных брендов, как Rolex, BMW и Nike. Также его спонсирует производитель теннисной экипировки Babolat. Но это всё, так сказать, «грязные» деньги, то есть до уплаты различного рода налогов. Сколько же у Карлоса «чистыми»? Разные источники дают разную информацию: одни оценивают его капитал в $ 14 млн, а другие — в $ 20 млн, а то и в $ 22 млн.

Карлос Алькарас. Официальная фотосессия с Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton

Кто всем этим управляет?

В феврале Алькарас признался, что его финансовыми делами занимается отец. По словам Карлоса, он довольно скромный парень. «Мой отец заботится о финансовых делах. Я довольно молод, у меня есть свои прихоти, но на самом деле я вполне нормальный и скромный. Я не уделяю особого внимания брендам и дорогим автомобилям. Если мне что-то нравится, я пытаюсь это купить, но в конце концов обо всём заботится мой отец», — цитирует его Vogue.

В ближайшие годы таких приятных забот у Алькараса-старшего будет ещё больше. Даже не сомневайтесь.