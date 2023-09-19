Главное в отпуске — это дочка! Как Даниил Медведев наслаждается отдыхом после US Open

Полторы недели назад Даниил Медведев, победитель Открытого чемпионата США 2021 года, не смог вновь завоевать титул на US Open. В полуфинале Медведев обыграл Карлоса Алькараса, а вот в финале не выдержал напряжения борьбы с Новаком Джоковичем. Такой сложный график привёл к тому, что Даниил после этого снялся сразу с двух турниров: с выставочного UTS-6 во Франкфурте (Германия) и с официального мероприятия ATP-250 в Чжухае (Китай).

«Предыдущие две недели были очень тяжёлыми для меня и моего тела — возможно, самыми трудными за всю историю моего выступления в туре. Это действительно разочаровывает, потому что я хотел сыграть перед вами. Мне нравится это мероприятие и его формат, поэтому я желаю всем участникам и организаторам удачи», — так объяснил снятие с UTS Медведев, чьи слова приводят организаторы соревнований.

«Мне жаль вам это говорить, но в этом году я не буду участвовать в турнире в Чжухае. Приношу извинения моим китайским болельщикам, мне очень трудно говорить об этом. Однако недавно завершившийся Открытый чемпионат США был физически и морально напряжённым. Я действительно хотел приехать на ваш турнир, я слышал много хорошего о нём и о городе. Надеюсь увидеть вас в следующем году», — а это слова Даниила, сказанные во время общения с болельщиками.

Но кто же помогает Медведеву восстанавливать силы? Конечно, семья! После US Open Даниил, его жена Дарья и их теперь уже 11-месячная дочка Алиса не сразу покинули Нью-Йорк. 12 сентября Медведев с супругой отметили пятую годовщину свадьбы.

Даниил Медведев с семьёй Фото: из личного архива Даниила Медведева

А после этого Даниил с семьёй улетел в Турцию, чтобы восстановить силы на отдыхе. Во время перелёта через океан неизбежно возникает так называемый джетлаг — похоже, на следующем снимке Алиса пребывает в полусонном состоянии!

Даниил Медведев с дочерью Алисой Фото: из личного архива Даниила Медведева

Но затем малышка освоилась…

Даниил Медведев с дочерью Алисой Фото: из личного архива Даниила Медведева

…и стала заниматься тем, чем обожают заниматься все дети всех народов и всех времён:

Алиса Медведева Фото: из личного архива Даниила Медведева

Папа же на отдыхе максимально расслабляется. Безмятежный взгляд говорит сам за себя:

Даниил Медведев Фото: из личного архива Даниила Медведева

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Но скоро отдых закончится, и Медведев вернётся на турниры. Первым в его расписании значится «пятисотник» в Пекине, который пройдёт на неделе, начинающейся 25 сентября. Джоковича там не будет. Он уже объявил о снятии не только с этого турнира, но и с «Мастерса» в Шанхае, который пройдёт в первой половине октября. А вот с Алькарасом можно и нужно бороться. В том числе и за позиции в рейтинге ATP.

Сейчас у Медведева 7280 очков, а у Алькараса — 8535. Джокович пока выглядит недосягаемым: у него 11 795 очков. Но больше всего очков нужно защищать как раз Новаку, который ударно провёл концовку сезона-2022. О том же, что нужно Даниилу, чтобы сперва догнать Карлоса, равно как и об остальных рейтинговых раскладах, читайте в отдельном материале.