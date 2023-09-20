Стеклянный душ обрушился на бразильянку. А какие бытовые травмы пережили Федерер и Серена

Профессиональные теннисисты (да и спортсмены в целом) всю карьеру борются с травмами, и особенно неприятно, когда повреждения случаются не на корте, а за его пределами. На днях 18-я ракетка мира бразильянка Беатрис Хаддад-Майя снялась с турнира в Гвадалахаре из-за неприятного инцидента в отеле своего номера.

«Я открыла душевую кабинку в ванной, и в этот момент дверь лопнула! Я порезалась в нескольких местах. Пришлось поехать в больницу, чтобы наложить швы на обе руки. К сожалению, теперь я не смогу сыграть Мексике… Если не считать испуга, я в порядке. Последствия могли быть куда более серьёзными. Сейчас мне нужно несколько дней, чтобы зажили раны, и я смогу вернуться к последней части сезона», – пожаловалась девушка.

«Я открыла душевую кабинку в ванной, и в этот момент дверь лопнула!» Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА БЕАТРИС ХАДДАД-МАЙИ

В разное время похожие неприятные истории приключались и с другими теннисистами. Собрали эпизоды из рубрики «Нарочно не придумаешь». Поехали!

Федерер повредил колено при купании дочерей

Бóльшую часть карьеры травмы обходили Роджера Федерера стороной во многом благодаря сотрудничеству с одним из лучших специалистов мира по физподготовке Пьером Паганини. Они работали вместе почти 20 лет. Но эра гения прошла, и даже не верится, что минул целый год с момента трогательного прощания Маэстро с теннисом. Это произошло после очередного рецидива травмы колена, из-за чего Роджер не смог провести последний полноценный сезон.

Дочери Роджера уже совсем взрослые Фото: Formula 1 via Getty Images

Возможно, легенда играл бы до сих пор, но всё изменил случай в марте 2016 года. «Я набирал ванну для дочерей, резко развернулся и услышал щелчок в колене. Решил, что ничего страшного, мы даже пошли на прогулку в зоопарк после этого. Но потом моя нога опухла», – признался 34-летний Роджер. Безобидный на первый взгляд момент привёл к разрыву мениска и операции, немного смазав окончание карьеры Федерера.

Клейстерс неудачно упала на свадьбе родственника

Бывшей первой ракетке мира в одиночном и парном разрядах и шестикратной победительнице «Шлемов» (два в паре) Ким Клейстерс не забыть свадьбу своего кузена Тима в марте 2011 года. Бельгийка так зажигательно танцевала, что не удержалась на ногах и упала. Она так сильно закричала, что заглушила музыку. Теннисистка надеялась на обычное растяжение, но всё оказалось гораздо серьёзнее. Надрыв медиальной и латеральной связок правого колена, а также разрыв связок голеностопного сустава! Каким-то чудом бельгийка вернулась на корт спустя 2,5 месяца, но проиграла во втором раунде «Ролан Гаррос».

Клейстерс танцует на Детском дне турнира в Антверпене в 2004 году Фото: y Sean Garnsworthy/Getty Images

Бушар требовала от USTA $ 50 млн после сотрясения мозга на US Open

Канадская теннисистка Эжени Бушар громко заявила о себе в 2013 году, получив награду «Новичок года». Ещё через год блондинка добралась до финала Уимблдона, в котором проиграла Петре Квитовой, но продолжения не последовало. После же неудачной и скандальной истории на US Open – 2015 Бушар и вовсе выпала из обоймы топ-теннисисток. Канадка подала в суд на Ассоциацию тенниса США (USTA) после того, как упала в комнате для физиотерапии: девушка хотела принять ванну со льдом, но по пути поскользнулась на чистящем средстве, которым обработали пол, и получила сильное сотрясение мозга. Бушар утверждает, что даже отключилась на несколько минут.

Эжени Бушар Фото: Al Bello/Getty Images

Эжени снялась с US Open, а потом до конца сезона провела всего один матч – да и тот не доиграла.

Разбирательство длилось целых три года и закончилось победой канадки. Её адвокаты утверждали, что сотрясение помешало не только теннисной карьере, но и маркетинговому потенциалу Эжени. И потребовали от USTA фантастическую сумму в $ 50 млн. В итоге Бушар, по утверждению журналистов, согласилась на выплату от $ 10–15 млн. Не самые плохие деньги, учитывая, что спад в её игре начался задолго до удара головой.

К травме пальца Кафельникова привела ссора с женой

Официальный пресс-релиз Australian Open – 1997 гласит, что российский теннисист Евгений Кафельников пропустил турнир в Мелбурне из-за сломанного пальца. Евгений рассказал журналистам, что повредил руку, когда тренировался на боксёрской груше. Но после окончания карьеры он признался, как на самом деле было дело. Оказалось, что теннисист сильно поссорился с женой Марией Тишковой и от злости саданул кулаком по стене. Травму он залечивал целых три месяца.

Евгений Кафельников Фото: Clive Brunskill /Allsport

Карьеру Куэрри едва не прервал стеклянный столик

В 2009 году стремительный взлёт американца с убойной подачей Сэма Куэрри прервала курьёзная травма – настолько серьёзная, что стоял вопрос о продолжении карьеры. Сэм прилетел на турнир в Бангкок, усердно тренировался и в один ужасный день не нашёл в раздевалке более подходящей опоры, чем стеклянный столик, чтобы завязать шнурки. Парень он немаленький, под 90 кг, поэтому мебель не выдержала напора гиганта и треснула под ним. Несколько осколков вонзились в руку Куэрри, из-за чего ему пришлось перенести две операции и пропустить четыре месяца.

Куэрри теперь 100 раз подумает, прежде чем куда-то присесть Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Серена Уильямс неудачно посетила ресторан с футбольными болельщиками

Футбольные фанаты болеют неистово, а когда в разгаре чемпионат мира, то и вовсе сходят с ума и плохо себя контролируют. В 2010-м Серена Уильямс захотела прочувствовать атмосферу турнира и после победы на Уимблдоне заехала вместе с Ким Клейстерс на пару дней в Мюнхен. Теннисные знаменитости заглянули в один оживлённый ресторан, поужинали и уже собирались домой, как Серена вдруг завопила от боли. Она много ходила в тот день и сняла обувь, когда сидела за столиком – пол же оказался усеян стеклом от разбитой бутылки. Один из осколков впился в стопу и сильно порезал сухожилие.

Серена передвигается в инвалидном кресле Фото: x.com/YsaBona

«Сначала я ничего не поняла, подумала, что где-то ушибла лодыжку. Но потом увидела огромную лужу крови под ногой! – обалдела Уильямс. – По возвращении в США я сделала МРТ. Оказалось, что порвано сухожилие на большом пальце». Серена пропустила три месяца, а когда вернулась, то случился рецидив, и сезон пришлось завершить.

Иванишевич — ходячий неудачник

Если бы хорват не выиграл в 2001 году Уимблдон после трёх проигранных финалов (1992, 1994, 1998), то его можно было бы назвать самым невезучим теннисистом всех времён. В том числе и по количеству дурацких травм. Как-то он, выходя из дома, вспомнил об оставленных в прихожей ракетках. Горан рванул обратно и засунул пальцы в щель закрывавшейся двери подъезда – замок успел сработать, и сломанными оказались сразу несколько пальцев.

Иванишевич — победитель Уимблдона-2001 Фото: Bongarts/Getty Images

В 2003-м хорват приехал на турнир в Майами, отправился прогуляться по пляжу и наступил на крупную морскую ракушку. Иванишевич думал, что это обычный порез, но рана даже после заживления вызывала болезненные ощущения. Оказалось, что в лодыжке застрял фрагмент ракушки, и пришлось делать операцию.

Цонга вступил в неравную схватку с гидрантом и проиграл

Казалось бы, что может произойти на обычной прогулке по городу? Собьёт бешеный велосипедист? Кирпич упадёт на голову? Французского теннисиста никто не трогал – он пострадал от ужасной невнимательности. В 2012 году Цонга вылетел в первом же круге турнира в Торонто и отправился на прогулку в крупнейший общественный парк Торонто «Хай-парк».

Цонга часто травмировался как на корте, так и за его пределами Фото: TPN/Getty Images

Путешествие так увлекло беспечного француза, что он не заметил торчавший из стены здания пожарный гидрант и сильно повредил ногу. Жо-Вильфрид отправился в больницу, где ему наложили восемь швов.