Камельзон: когда мне сказали, что Рублёв обыграл Алькараса, я сначала не поверил

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на победу россиянина Андрея Рублёва над испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Когда мне сказали, что Рублёв обыграл Алькараса, я сначала не поверил. Не видел матч, но могу сказать, что чувствую. Это хороший задел на сезон. Рублёв обыграл не кого-то, а Алькараса — это большая победа. Он заработал хорошие очки и поднимется наверх.

Говорил Рублёву: «Андрюша, ты должен поверить в самого себя. Со стороны вместо тебя никто не побежит и мозгами думать не будет». В своё время я с ним много занимался. Он срывался на всякую чепуху, спорил с судьями, а пресса его отмазывала — я ему врезал за это.

Я ему сказал: «Ты должен повзрослеть, потому что по возрасту твоё время пришло. Чтобы обыгрывать Медведева, Алькараса и других ребят, надо быть целеустремлённым человеком и провести матч от начала до конца, как одно произведение». Если симфонический оркестр играет первый концерт Чайковского, он не может одну часть сыграть, а другую — нет. Я больше всех радуюсь за победу Рублёва. Тем более турнир в Мадриде — очень престижный. Для российского спорта это хорошая поддержка», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.