Тартакова — об интервью с Надалем в Мадриде: за ним мы носились несколько дней

Теннисный обозреватель Софья Тартакова рассказала, как трудно взять интервью у 22-кратного победителя турниров «Большого шлема», испанца Рафаэля Надаля.

«За Надалем мы носились несколько дней. Два раза был отказ: на медиадне, хотя там выбора практически нет, но Надаль стоит особняком, он не пришёл. Далее мы попытали своё счастье в Мадриде, пришли в микст-зону после матча. Снова не наш день – отказ. После матча с де Минором пришло радостное сообщение, что мы можем записать Надаля. Была небольшая проблема: в этот момент свой матч заканчивал Даня Медведев. Нам пришлось бежать через весь стадион, и в последний момент мы всё-таки записали Надаля», — сказала Тартакова в эфире YouTube-канала «Больше!»

Напомним, во вторник, 30 апреля, Надаль последний раз выступил на кортах «Мастерса» в Мадриде, так как он планирует завершить карьеру по окончании текущего сезона. Испанец в матче 1/8 финала проиграл чеху Иржи Легечке со счётом 5:7, 4:6.