Рыбакина: Мирра Андреева молода, ей нечего терять. Но и матч с Соболенко будет тяжёлым

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о том, что за выход в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Мирра Андреева (Россия). Их встреча пройдёт сегодня, 1 мая, начало не ранее 21:00 мск.

«Посмотрим, кто выиграет (в последнем четвертьфинале). Если это будет Арина, а она отличная чемпионка, и, соответственно, матч будет тяжёлым сражением, как и обычно. Если победит Мирра, она молода и ей нечего терять. Такие соперницы всегда очень опасны, никогда не знаешь, чего ожидать. Они обе полны энергии. Я с нетерпением жду встречу и надеюсь, что успею восстановиться», — сказала Рыбакина в интервью на корте.