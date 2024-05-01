Андрей Рублёв поделился эмоциями от выхода в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Олимпийский чемпион 2020 гола в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями от выхода в полуфинал грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).

Интервьюер: до этого турнира у тебя не было ни одной победы в течение шести недель. Но ты приехал сюда, и всё изменилось… Насколько приятно это осознавать?

Рублёв: не знаю. Даже не знаю, что сказать… Может быть, эта неделя – облегчение, а на следующей мы вернёмся к тому же… так что лучше об этом не думать. Потому что, когда ты начинаешь думать: «О, как всё хорошо»… Именно это и произошло со мной в начале сезона. Потом в течение шести недель я ничего не выигрывал. Лучше вообще не думать. Это не плохо и не хорошо. Это просто момент, это просто есть. Такое случается с каждым, каждый игрок проходил через такие моменты. Самое главное — продолжать работать и совершенствоваться, а потом вспомнить, что одна неделя может изменить всё.