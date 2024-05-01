Селиваненко отреагировал на победу Рублёва над Алькарасом в четвертьфинале Мадрида

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу восьмой ракетки мира Андрея Рублёва над испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.
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«Сегодня Андрей провёл великолепный матч. Главное, что он верил в себя. Даже упустив первый сет, россиянин продолжал играть в свой теннис, сделав ранние брейки во втором и третьем сете и уже полностью доминируя в концовке встречи. Что касается предсказаний на следующие поединки, то все добравшиеся до этой стадии имеют шансы претендовать на победу», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.
Соперником Рублёва в полуфинале Мадрида станет победитель матча Тейлор Фритц (США, 12) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 21).
- 1 мая 2024
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