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Селиваненко отреагировал на победу Рублёва над Алькарасом в четвертьфинале Мадрида

Селиваненко отреагировал на победу Рублёва над Алькарасом в четвертьфинале Мадрида
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу восьмой ракетки мира Андрея Рублёва над испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Сегодня Андрей провёл великолепный матч. Главное, что он верил в себя. Даже упустив первый сет, россиянин продолжал играть в свой теннис, сделав ранние брейки во втором и третьем сете и уже полностью доминируя в концовке встречи. Что касается предсказаний на следующие поединки, то все добравшиеся до этой стадии имеют шансы претендовать на победу», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Соперником Рублёва в полуфинале Мадрида станет победитель матча Тейлор Фритц (США, 12) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 21).

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