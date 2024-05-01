Тартакова — о конной полиции на матчах с участием Надаля: выходишь – и сразу аромат

Теннисный обозреватель Софья Тартакова рассказала об атмосфере на матчах с участием экс первой ракетки мира, 22-кратного победителя турниров «Большого шлема», испанца Рафаэля Надаля.
«Когда Надаль на корте, привлекают конную полицию. Выходишь – и сразу аромат. На матчах Надаля происходит что-то невероятное. Один из журналистов пошутил, что слышит имя Рафы чаще, чем видит его на корте. Все, как сумасшедшие, носятся за автографами. Рафа помог дедушке сфотографироваться с ним», — сказала Тартакова в эфире YouTube-канала «Больше!»
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Напомним, во вторник, 30 апреля, Надаль последний раз выступил на кортах «Мастерса» в Мадриде, так как он планирует завершить карьеру по окончании текущего сезона. Испанец в матче 1/8 финала проиграл чеху Иржи Легечке со счётом 5:7, 4:6.
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