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Рублёв — о победе над Алькарасом: матч, в котором, даже проигрывая, я не сказал ни слова

Рублёв — о победе над Алькарасом: матч, в котором, даже проигрывая, я не сказал ни слова
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв назвал ключевые моменты, которые позволили ему обыграть двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса (2) в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Рублёва.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Важно отметить, что Алькарас является действующим чемпионом Мадрида. Он выигрывал данные соревнования два года подряд (2022, 2023).

«Подача меня очень часто спасала. Но самым важным было то, что это один из первых матчей, когда я был абсолютно спокоен – не сказал ни слова. Даже когда проигрывал. Ещё важно то, что я прибавлял на подаче. Сначала она шла не очень хорошо, но постепенно я прибавил – и закончил на очень высоком уровне», — сказал Рублёв в интервью на корте.

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