Кудерметова остановила теннисную красотку Бушар! Вероника прервала серию из трёх поражений

На этой неделе в Гвадалахаре (Мексика) проходит хардовый турнир категории WTA-1000. Это совсем новое соревнование, которое проводится лишь во второй раз. Данный «тысячник» появился в официальном календаре WTA в 2022 году — по причине решения организации отобрать турниры у Китая на фоне скандала с исчезновением Пэн Шуай. После успешного проведения в Гвадалахаре Итогового турнира WTA — 2021 организаторы надеялись, что им дадут ещё одно крупное мероприятие. И их пожелания услышали. Так Гвадалахара заменила в календаре Ухань.

В 2022 году чемпионкой Гвадалахары стала Джессика Пегула, обыгравшая в финале Марию Саккари. Год назад турнир проводился в октябре, и представительницы первой тройки рейтинга WTA — тогда это были Ига Свёнтек, Онс Жабер и Анетт Контавейт — не приехали в Мексику. В этот раз досрочный исход фаворитов оказался ещё более массовым. Из топ-10 мировой классификации в Гвадалахару приехали только Жабер и Саккари, седьмая и девятая ракетки мира. Они и получили первые два номера посева. А все остальные лидеры предпочли отдохнуть.

Из россиянок в основную сетку турнира попали Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова, посеянные 7-й, 8-й и 11-й соответственно. В ночь с 18 на 19 сентября мск в борьбу вступили Кудерметова и Потапова. Причём если для Анастасии это был матч первого круга, то Вероника стартовала со второго раунда.

Соперница у Кудерметовой оказалась весьма интересная: финалистка Уимблдона 2014 года, бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар. В последнее время 29-летняя Бушар, весьма популярная персона в соцсетях (более 2,4 млн подписчиков!) в том числе и благодаря своим внешним данным, не балует поклонников результатами. В финал турнира WTA она последний раз выбиралась два с половиной года назад — в Мексике, что любопытно. Ну а титул в Нюрнберге-2014 так пока и остаётся единственным в её карьере.

Однако за пределами тенниса красотка Эжени чувствует себя прекрасно. Летом она отработала ведущей для канадского телеканала Sportsnet. А уже в этом месяце стало известно, что с 2024 года канадская спортсменка будет профессионально играть в пиклбол — это такой особый вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. При этом о завершении карьеры в теннисе Бушар не объявляла.

Получив уайлд-кард на турнир в Гвадалахаре, Бушар в первом круге обыграла малоизвестную мексиканку Ренату Сарасуа (6:1, 7:6), занимающую 181-е место в мировой классификации. И во втором раунде попала на Кудерметову, у которой в карьере наблюдается спад. Ещё недавно россиянка пребывала в топ-10 рейтинга WTA, а сейчас идёт лишь 19-й.

Перед Открытым чемпионатом США команду Кудерметовой пополнил известный российский специалист Дмитрий Турсунов, который ранее работал, в частности, с такими теннисистками, как Эмма Радукану и Белинда Бенчич, а в последнее время — с Александровой. Но на US Open Вероника проиграла в первом же круге — сложно было ожидать, что сотрудничество сразу же начнёт приносить плоды.

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Ранее Кудерметова дважды играла с Бушар, и обе встречи остались за канадкой. Оба раза россиянка проигрывала в двух сетах, причём с «баранкой»: в четвертьфинале Гштаада-2018 и в первом круге Праги-2020. В отчётном матче Веронике удалось переломить тенденцию. Кудерметова начала встречу с 0-40 на своей подаче, но отыграла тройной брейк-пойнт плюс ещё один, после чего сама сделала брейк и повела 2:0. Россиянка наладила подачу, стала увереннее действовать в розыгрышах, а в восьмом гейме реализовала второй сетбол на приёме — 6:2. Во второй партии Вероника стала чаще ошибаться, а Бушар, наоборот, прибавила. Кудерметовой пришлось дважды отыгрывать брейк, причём канадка при 5:4 в свою пользу не смогла подать на сет. А вот на тай-брейке Эжени действовала точнее — 7:4.

Вероника Кудерметова играет на турнире WTA-1000 в Цинциннати Фото: Aaron Doster/Getty Images

И всё же третий сет, а вместе с ним и матч остался за Кудерметовой. Россиянка уверенно действовала на подаче в первых геймах, а у Бушар возникали большие проблемы. В первом гейме канадка спасла четыре брейк-пойнта, а в третьем Вероника с четвёртой попытки взяла подачу соперницы, после чего забрала свой гейм — 3:1. Перед этим геймом у Эжени возникли проблемы с левым коленом, которое ей перебинтовали. Несмотря на это, Бушар удалось сравнять счёт (3:3), но брейк в седьмом гейме в исполнении Кудерметовой стал определяющим. При счёте 5:4 Вероника уверенно подала на матч — 6:2, 6:7 (4:7), 6:4 за 2 часа 49 минут.

Так Кудерметова смогла прервать серию из трёх поражений. В Кливленде она уступила Саре Соррибес-Тормо, на US Open — Бернарде Пере, в Сан-Диего — Софье Кенин. В третьем раунде Гвадалахары Вероника сыграет либо с двукратной чемпионкой Australian Open Викторией Азаренко (10), либо с украинкой Даяной Ястремской.

Что касается Потаповой, то ей в соперницы по первому кругу досталась 22-летняя Эмилиана Аранго из Эквадора, 180-я ракетка мира. Россиянка преподнесла сенсацию со знаком минус, потерпев поражение от малоизвестной теннисистки. В начале матча соперницы обменялись брейками, а в пятом гейме Аранго ещё раз взяла чужую подачу. После этого Анастасия не подбиралась к брейк-пойнтам (при том что сама могла проиграть свой гейм), и Эмилиана выиграла сет со счётом 6:4.

Во второй партии картина повторилась: быстрый обмен брейками и ещё один брейк в пятом гейме от Аранго. В этом сете Потапова упиралась чуть больше: и до, и после этого у неё были брейк-пойнты. Но она ими не воспользовалась. А Аранго при 5:3 в свою пользу реализовала первый же матчбол на приёме — 6:4, 6:3 за 1 час 47 минут.

Во втором раунде Аранго сыграет с чемпионкой US Open — 2017 Слоан Стивенс, которая в первом круге оказалась сильнее своей соотечественницы Энн Ли (Q) — 7:5, 6:4.

Александрова же свой матч второго круга проведёт уже во вторник, 19 сентября. Её соперницей станет полька Магдалена Френх, разгромившая колумбийку Марию-Камилу Осорио-Серрано (6:1, 6:2). За всеми событиями следите на «Чемпионате».