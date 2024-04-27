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Людмила Самсонова проиграла Мэдисон Кис в третьем круге турнира в Мадриде

Людмила Самсонова проиграла Мэдисон Кис в третьем круге турнира в Мадриде
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17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) в двух сетах проиграла американке Мэдисон Кис со счётом 2:6, 3:6.

Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2024, суббота. 18:25 МСК
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 15 минут. Самсонова допустила две двойные ошибки и выполнила семь эйсов. При этом россиянка не смогла реализовать ни одного брейк-поинта из четырёх заработанных. Кис не допустила двойных ошибок, выполнила семь подач навылет и реализовала четыре брейк-поинта из восьми.

Напомним, в прошлом круге Самсонова обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира японку Наоми Осаку.

В матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Кис сыграет с победительницей матча между третьей ракеткой мира Кори Гауфф (США) и 27-й теннисисткой в рейтинге WTA Даяной Ястремской (Украина).

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