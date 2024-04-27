Людмила Самсонова проиграла Мэдисон Кис в третьем круге турнира в Мадриде

17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) в двух сетах проиграла американке Мэдисон Кис со счётом 2:6, 3:6.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 15 минут. Самсонова допустила две двойные ошибки и выполнила семь эйсов. При этом россиянка не смогла реализовать ни одного брейк-поинта из четырёх заработанных. Кис не допустила двойных ошибок, выполнила семь подач навылет и реализовала четыре брейк-поинта из восьми.
Напомним, в прошлом круге Самсонова обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира японку Наоми Осаку.
В матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Кис сыграет с победительницей матча между третьей ракеткой мира Кори Гауфф (США) и 27-й теннисисткой в рейтинге WTA Даяной Ястремской (Украина).
- 27 апреля 2024
-
21:12
-
21:02
-
20:30
-
20:24
-
20:10
-
19:46
-
19:39
-
19:37
-
19:19
-
19:17
-
18:42
-
18:34
-
18:29
-
18:24
-
18:18
-
17:57
-
17:48
-
17:26
-
17:11
-
16:52
-
15:55
-
15:05
-
15:02
-
14:26
-
14:22
-
14:01
-
13:29
-
12:54
-
12:26
-
12:15
-
12:10
-
11:46
-
11:18
-
11:15
-
10:23