Янник Синнер — о Рафаэле Надале: он всегда был для меня источником вдохновения

Итальянский теннисист Янник Синнер, вторая ракетка мира, рассказал о своём отношении к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» из Испании Рафаэлю Надалю.

«Рафа очень много отдал спорту. Он показал другой уровень ментальности, другой подход к тренировкам, матчам, сложным ситуациям, и я всегда очень рад его видеть. Очень приятно видеть, что сейчас у него другая динамика: теперь он отец, с ним вся семья. Я просто желаю ему всего самого лучшего и надеюсь, что его тело продержится как можно дольше. Уверен, он сделает всё, что для этого нужно.

Он тренируется с высокой интенсивностью, играет тоже так. Победить его на грунте — одна из самых сложных, если не сложнейшая задача в нашем спорте.

Вот и всё. Для меня Рафа всегда был большим источником вдохновения, потому что боевой дух, который он сохраняет на протяжении всей карьеры, тот факт, что он никогда ни на что не жаловался, — это действительно нечто особенное», — сказал Синнер на пресс-конференции на турнире в Мадриде.