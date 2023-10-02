8 топ-матчей вторника в теннисе: Мирра Андреева, Медведев и Касаткина сражаются в Пекине

Посмотреть все события 3 октября в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 7:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кэйти Бултер (Великобритания, Q), Пекин, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как далеко зайдёт по сетке Соболенко на своём первом турнире в статусе лидера рейтинга?

Арина Соболенко успешно начала свой дебютный турнир в статусе первой ракетки мира. На старте «тысячника» в Пекине белорусская теннисистка уверенно справилась с Софьей Кенин из США. Дальше Арине играть с квалифаером Кэйти Бултер из Великобритании. Девушки ранее играли дважды, и оба раза победила Соболенко — на Australian Open — 2019 и Уимблдоне-2021. Победительница нового матча в третьем круге сыграет с итальянкой Ясмине Паолини.

Арина Соболенко Фото: Getty Images

🎾 7:30*: Джессика Пегула (США, 4) — Анна Блинкова (Россия), Пекин, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Пегула первый матч после поражения в финале Токио от Кудерметовой?

Джессика Пегула только что дошла до финала турнира в Токио, где проиграла россиянке Веронике Кудерметовой. Но всё равно она получила пропуск первого круга в Пекине и начнёт борьбу во втором раунде с россиянкой Анной Блинковой. Девушки ранее уже встречались в этом году на турнире в Чарльстоне, и тогда уверенную победу одержала американка. Кто окажется сильнее на этот раз? Победительница встретится в третьем круге с Еленой Остапенко из Латвии.

Джессика Пегула Фото: Getty Images

🎾 9:00*: Синьюй Ван (Китай) — Дарья Касаткина (Россия, 11), Пекин, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Касаткина с китаянкой за поражение Звонарёвой?

Во втором круге «тысячника» в Пекине могло образоваться российское дерби, если бы Вера Звонарёва на старте турнира справилась с Синьюй Ван. Теперь сама китаянка сразится с Дарьей Касаткиной. Соперницы ранее друг с другом не играли. Победительница сыграет в третьем круге с лучшей теннисисткой из пары Мария Саккари — Линда Фрухвиртова.

Дарья Касаткина Фото: Getty Images

🎾 10:30*: Вероника Кудерметова (Россия, 16) — Леся Цуренко (Украина), Пекин, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проведёт Кудерметова первый матч после титула в Токио?

Вероника Кудерметова только что завоевала титул в Токио и начнёт сражение в Пекине со второго круга матчем с украинкой Лесей Цуренко. Несмотря на то что обе соперницы давно в туре, они ещё ни разу не пересекались на корте. Победительница в третьем круге встретится с лучшей теннисисткой из пары Петра Мартич — Кори Гауфф.

Вероника Кудерметова Фото: Getty Images

🎾 11:30*: Александр Зверев (Германия, 8) — Даниил Медведев (Россия, 2), Пекин, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Медведев за поражение в Цинциннати?

Даниил Медведев установил в Пекине уникальное достижение — теперь на всех хардовых турнирах уровня ATP-500 и выше россиянин добирался минимум до полуфинала. На этой стадии в столице Китая Даниил сразится со своим старым знакомым — Александром Зверевым. Это будет уже 17-я официальная встреча этих теннисистов. Медведев пока ведёт в счёте — 9-7, однако последний поединок на «Мастерсе» в Цинциннати-2023 остался за Зверевым. Удастся ли россиянину добиться реванша?

Даниил Медведев Фото: Getty Images

🎾 12:00*: Мирра Андреева (Россия, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, SR), Пекин, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится первое российское дерби в Пекине?

На только что завершившимся турнире в Токио было несколько российских дерби. И на новом турнире в Пекине снова не обойдётся без них. Во втором круге встретятся 16-летняя квалифаер Мирра Андреева и полуфиналистка Токио Анастасия Павлюченкова, которая в два раза её старше. Девушки до этого ни разу не встречались на корте. В третьем круге победительница встретится с лучшей теннисисткой из пары Татьяна Мария — Елена Рыбакина.

Мирра Андреева Фото: Getty Images

🎾 13:00*: Татьяна Мария (Германия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5), Пекин, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Елена Рыбакина до россиянки?

Елена Рыбакина уже квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA, но у казахстанской теннисистки ещё есть возможность улучшить свою позицию в рейтинг-листе WTA. На старте «тысячника» в Пекине Елена уверенно справилась со свежеиспечённой чемпионкой Азиатских игр Чжэн Циньвэнь. Дальше Рыбакиной будет противостоять немка Татьяна Мария. Соперницы ранее друг с другом не играли. Победительница в третьем круге сыграет с лучшей теннисисткой из пары Мирра Андреева — Анастасия Павлюченкова.

Елена Рыбакина Фото: Getty Images

🎾 14:30*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Янник Синнер (Италия, 6), Пекин, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто выберется вперёд в упорном противостоянии Алькарас — Синнер?

За вторую путёвку в финал Пекина поспорят Янник Синнер и Карлос Алькарас. Теннисисты на профессиональном уровне встречались шесть раз, и счёт пока ничейный — 3-3. В частности, в этом году соперники сыграли дважды и тоже обменялись победами. Карлос был сильнее в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, а Янник взял реванш на той же стадии в Майами. Кто же выберется вперёд в этом упорном противостоянии? Победитель сыграет в финале Пекина с лучшим теннисистом из пары Зверев — Медведев.