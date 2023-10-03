Медведев в четвёртый раз за год победил Зверева: россиянин вышел в финал Пекина

Во вторник, 3 октября, на турнире категории ATP-500 в Пекине проходят полуфинальные матчи. Сперва на корт вышли теннисисты, выбравшиеся в четвёрку лучших из нижней половины сетки. Это были «заклятые друзья» Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и Александр Зверев (8). Обоим игрокам сложновато пришлось в четвертьфинале. И Медведев, и Зверев провели трёхсетовые поединки. Россиянин сломил сопротивление француза Уго Умбера, которого обыграл впервые в карьере (6:4, 3:6, 6:1), а немец русского происхождения одолел чилийца Николаса Харри (6:1, 6:7, 6:3).

Даниил и Александр регулярно пересекаются на кортах всего мира. Только в 2023-м они успели провести уже четыре поединка — отчётное противостояние стало пятым в текущем сезоне. Счёт личных встреч был 9-7 в пользу Медведева, в том числе 3-1 в этом году. Изначально у них было соотношение 4-0 и 5-1 в пользу Зверева, затем счёт сравнялся — 5-5 и 6-6.

В этом году Даниил в упорнейшей борьбе вырвал у Александра победы в четвёртом круге Индиан-Уэллса и в третьем круге Монте-Карло, затем более уверенно выиграл в четвёртом круге Рима, а после в борьбе проиграл в третьем раунде Цинциннати. Отметим, что все эти турниры были «Мастерсами». И, несмотря на богатую историю противостояния, они ещё ни разу не пересекались на турнирах «Большого шлема».

Что говорили теннисисты перед матчем

Медведев перед игрой со Зверевым сделал громкое заявление. Он сказал, что его цель — хотя бы по разу выиграть все хардовые турниры, которые только существуют в календаре. «Я знаю, что все мои 20 титулов были завоёваны в разных городах. Хотел бы продолжить добавлять их в копилку, а также успешно защищать некоторые из них. Также мне хотелось бы к моменту завершения карьеры стать чемпионом всех важных турниров, которые проводятся на харде», — сказал Даниил на пресс-конференции после победы в четвертьфинале.

Зверев же подметил, что они с Медведевым регулярно играют друг с другом. «Видимо, в этом сезоне мы так и будем играть на каждом турнире. Это будет уже пятая встреча. И каждый раз это настоящая битва, поэтому я с нетерпением её жду. Он демонстрирует отличный теннис. Надеюсь, мне тоже удастся показать свою лучшую игру», — сказал он на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

Александр Зверев играет на турнире ATP-500 в Пекине в 2023 году Фото: Fred Lee/Getty Images

Как эксперты оценивали шансы соперников

Заслуженный тренер России Виктор Янчук подробно объяснил, за счёт чего Медведев обыгрывает соперников, и заявил, что у Зверева не хватит сил, чтобы его победить. «Сейчас Медведев находится в хорошей форме и неплохо настроен, а мастерства ему не занимать. Я думаю, что его стабильность при обмене ударами с дальней линии в хорошем темпе и надёжность его ударов играют положительную роль и обеспечивают ему некоторое преимущество. Другие в этом темпе играют и наносят пять-шесть ударов, а Медведев может и 15, и 20 без ошибок. Этот запас прочности позволяет ему играть достаточно ровно в течение всего матча и выигрывать. Оснащён он неплохо, хорошо контратакует, держит подачи. Если Медведев в хорошей форме, как сейчас, то с ним играть трудно.

В полуфинале турнира в Пекине у Даниила шансы хорошие. Если играть будет со Зверевым, то победит. Он уже обыгрывал Зверева не раз. Медведев более стабилен. У Зверева не хватит атакующих сил, чтобы его пробить», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

А двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский посоветовал Медведеву постараться избегать провалов в ходе матча со Зверевым. «Матч с Умбером Медведев провёл с провалами. Даниил был не настолько стабилен, насколько хотелось. Только третий сет провёл более-менее, а в первом и втором были провалы. Сказался высокий класс Медведева — может собраться тогда, когда нужно.

В полуфинале против Зверева всё зависит от того, какую игру будет показывать Даниил. Если без провалов, то Медведев фаворит. Но Зверев сейчас уверен. Он не тот, что был в начале сезона. Дане нужно постараться, чтобы провалов было всё-таки меньше по ходу матча», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев на пресс-конференции на турнире ATP-500 в Пекине в 2023 году Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Начало матча прошло спокойно, насколько это возможно в игре таких непримиримых соперников. До счёта 3:3 ни у Медведева, ни у Зверева не было не только брейков, но и брейк-пойнтов. В седьмом гейме немец попытался вцепиться в подачу россиянина, но тот спас оба брейк-пойнта: первый — благодаря ошибке Александра, второй — эйсом.

А в десятом гейме Даниил, принимая, после 15:15 заработал двойной брейк-пойнт. Сперва он идеально отработал на приёме, а затем оппонент подарил ему двойную ошибку. Этими шансами Медведев не воспользовался, а вот третий сетбол, уже после ровно, реализовал — 6:4 за 44 минуты. Статистику он в этой партии показал превосходную: всего одна двойная ошибка, а соотношение виннерсов к невынужденным — 10/1!

Во втором сете Медведев уже в третьем гейме оказался в сложном положении, позволив сопернику выйти на двойной брейк-пойнт. Но россиянин в нужный момент включил подачу и не позволил Звереву добиться брейка. Затем Даниил подавал под ноль, в восьмом гейме сразу же использовал брейк-пойнт, а в девятом закрыл матч — и вновь под ноль, с тремя эйсами подряд! Окончательный счёт — 6:4, 6:3 в пользу Медведева. Игра продолжалась 1 час 26 минут.

Вот так Медведев в четвёртый раз в 2023 году (при одном поражении) победил Зверева и вышел в финал «пятисотника» в Пекине. За титул он поборется с победителем встречи Карлос Алькарас (Испания, 1) — Янник Синнер (Италия, 6). Синнер, напомним, проиграл Даниилу все шесть очных матчей — настоящий «клиент».

Второй полуфинал также состоится сегодня, 3 октября, а финал — завтра, 4 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».